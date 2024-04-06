Оккупанты атаковали Одесский район: Повреждено оборудование коммунального хозяйства, погиб сотрудник, - Силы обороны Юга
Россияне днем нанесли удар по Одесскому району, вероятно, ракетой "Искандер-М".
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району.
Ударил по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание. Погиб гражданский сотрудник", – говорится в сообщении.
Как отмечается, последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты.
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alexandr shamov
показать весь комментарий06.04.2024 18:44 Ответить Мне нравится 0
Тонка червона лінія
показать весь комментарий06.04.2024 19:25 Ответить Мне нравится 0
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