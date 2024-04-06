Оккупанты атаковали Одесский район: Повреждено оборудование коммунального хозяйства, погиб сотрудник, - Силы обороны Юга

Россияне днем нанесли удар по Одесскому району, вероятно, ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району.

Ударил по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание. Погиб гражданский сотрудник", – говорится в сообщении.

Как отмечается, последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты.

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