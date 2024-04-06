Окупанти атакували Одеський район: Пошкоджено обладнання комунального господарства, загинув співробітник, - Сили оборони півдня
Росіяни вдень завдали удару по Одеському району, імовірно, ракетою "Іскандер-М".
Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.
Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району.
Вдарив по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наслідки уточнюються, над їхнім усуненням працюють профільні фахівці.
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alexandr shamov
показати весь коментар06.04.2024 18:44 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар06.04.2024 19:25 Відповісти Мені подобається 0
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