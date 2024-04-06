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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти атакували Одеський район: Пошкоджено обладнання комунального господарства, загинув співробітник, - Сили оборони півдня

іскандер-м

Росіяни вдень завдали удару по Одеському району, імовірно, ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомили Сили оборони півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району.

Вдарив по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наслідки уточнюються, над їхнім усуненням працюють профільні фахівці.

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Автор: 

обстріл (28392) Одеська область (3204)


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Речь о какой атаке, во время первой, второй или третьей сирены?
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06.04.2024 18:44 Відповісти
Моніторингова група "Крымский ветер" повідомляє, що американський БПЛА займається розвідкою рашистської військово-морської бази в Новоросійську.

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06.04.2024 19:25 Відповісти
 
 