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Экономия электричества и повышение тарифа: Галущенко рассказал о последствиях российских обстрелов для энергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что после российских ударов по энергообъектам ситуация остается сложной, поэтому Украина нуждается в усовершенствованной противовоздушной обороне, чтобы защитить энергетические активы от ракетных атак и избежать отключений электричества летом.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что бомбардировки Россией украинских энергетических объектов в течение последних недель были более масштабными и лучше спланированными, чем атаки в предыдущие два года. Это привело к выведению из строя генерирующих мощностей и ограничению энергоснабжения.

Также читайте: Минэнерго о возможности блекаутов: "Мы не знаем планов врага"

"Разрушение были значительными – и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", – сказал Галущенко.

Общий ущерб официально не подсчитан, хотя Галущенко сказал, что он уже измеряется миллиардами гривен и может продолжать расти. По его словам, масштабы могут достигнуть миллиарда долларов.

"Галущенко отметил, что Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру — и в частности в соседних странах — для замены своего поврежденного оборудования. Однако усилия могут оказаться напрасными, если Украина не будет иметь достаточно противовоздушной обороны, сказал он", - пишет Bloomberg.

Читайте также: Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, - Галущенко

Тепловые и гидроэлектростанции Украины стали главным объектом атак России этой весной. Эти атаки чреваты не только потерей электроэнергии, но и экологическими катастрофами, отметил Галущенко.

"Атаки на гидроэлектростанции являются актами терроризма и военными преступлениями, поскольку они влияют не только на производство энергии, но и на работу дамб на реках", – сказал министр.

По его словам, цель России – разрушить украинскую экономику. Большее повреждение сетей усложнит ситуацию летом, когда потребление достигнет своего пика, добавил Галущенко.

"Мы обязательно будем обращаться к людям. Каждый хочет жить комфортно, но мы должны думать о том, что сейчас есть ограничения... В зависимости от ситуации, в июле-августе мы будем просить людей максимально экономить. Россияне не могут вызвать повторения отключений 2022-го и 2023-го годов. Даже в случае огромного ущерба, у нас будет базовая генерация, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", - сказал министр.

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Галущенко не исключил повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что правительство изучает разные варианты финансирования ремонта энергообъектов. В июне прошлого года, после зимних атак, Киев повысил цену на электроэнергию почти вдвое.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - сказал он.

Автор: 

энергетика (2552) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+15
шестерка Рината Ахметова который Наперсток из штанов прямо выпрыгивает а кто как не вы маланская шобла довели понятие и уравняли энергетика Украины особенно тепловая генерация на 90% принадлежит Ахметову а распределение на 68% принадлежит ДТЭК имени Ахметова кто как не вы довел ситуацию-- когда Аметов и энергетика Украины стали синонимами то что путин убивает мстя энергетику не Украине-- а Ахметову вас не волнует--- а давайте поднимем тарифы для Рината вас тварей скоро просто расстреливать начнут и вешать на фонарных и ЛЭП столбах по всей Украине.. ишь Путин виноватый а кто лядь как не вы вывели стратегические объекты энергетики из государственной собственности в частную? а почему ни одного комплекса ПВО Ахметов не приобрел в Украину для прикрытия своих же обл- энерго и станций генерация ТЭЦ? а??
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06.04.2024 19:04
+15
Я не розумію якого чорта населення повинно фінансувати відновлення приватної компанії зі своєї кишені? В той час коли Ахмєтов ніхера не робить для захисту свого обладнання.Нам тільки втирають,що ми повинні те,повинні се...Все державне майно за копійки прихватизували,ВСЕ зробили платним,бо воно приватне тепер,і в очі сцють,що ми повинні купувати для приватної контори обладнання(через підвищення тарифу).то якого дідька нам виставляють рахунки,якщо ми купуємо обладання,коли приватний власник ніхера не робить,а лише стриже бабки!!!
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06.04.2024 19:44
+14
Ага, нам економія та підвищення вартості електроенергії, а ахметці нова яхта. Браво зєфілітікі, ви зробили нас разом.
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06.04.2024 19:07
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"хужє нє будєт"(вовочка )
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06.04.2024 18:59 Ответить
Якого вовочку ти більше не любиш?
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06.04.2024 19:06 Ответить
Вони обоє один одного варті.
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06.04.2024 19:09 Ответить
А між ними є принципова різниця?
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06.04.2024 19:09 Ответить
Я більше за все ,не люблю тих,хто задає дурні питання
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06.04.2024 19:09 Ответить
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06.04.2024 19:23 Ответить
зебіли усіх параш- єднайтеся!
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06.04.2024 19:26 Ответить
Шутка юмору у Вас така? Ми по вартості електрики скоро Європу догонемо, але не по доходам населення..
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06.04.2024 19:49 Ответить
шестерка Рината Ахметова который Наперсток из штанов прямо выпрыгивает а кто как не вы маланская шобла довели понятие и уравняли энергетика Украины особенно тепловая генерация на 90% принадлежит Ахметову а распределение на 68% принадлежит ДТЭК имени Ахметова кто как не вы довел ситуацию-- когда Аметов и энергетика Украины стали синонимами то что путин убивает мстя энергетику не Украине-- а Ахметову вас не волнует--- а давайте поднимем тарифы для Рината вас тварей скоро просто расстреливать начнут и вешать на фонарных и ЛЭП столбах по всей Украине.. ишь Путин виноватый а кто лядь как не вы вывели стратегические объекты энергетики из государственной собственности в частную? а почему ни одного комплекса ПВО Ахметов не приобрел в Украину для прикрытия своих же обл- энерго и станций генерация ТЭЦ? а??
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06.04.2024 19:04 Ответить
Ахметка обратился к американцам, что бы они защитили его бизнес, хотя ему это по большому счёту, до сраки. Тарифы всё покроют, особенно если они, тарифы, будут покрываться субсидиями из бюджета. А на счёт маланской шоблы, я с Вами более чем согласен.
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06.04.2024 19:40 Ответить
Ага, нам економія та підвищення вартості електроенергії, а ахметці нова яхта. Браво зєфілітікі, ви зробили нас разом.
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06.04.2024 19:07 Ответить
"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків". И тут же он пишет, что летом без электрики и кондиционеров надо будет сидеть. До какого времени его "плановые ремонты" на АЭС затянутся???
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06.04.2024 19:11 Ответить
А хто вам розповість? Це державна таємниця. Щороку у веснево-літній період частину енергоблоків АЕС виводинли в поточні, капітальні ремонти. Але в 2022 році в нас захопили Запорізьку АЕС з 6000 МВт на годину генерації... тепер в 2024 році в нас немає 80% теплової генерації, 2 ГЕС... А ремонтувати енергоблоки АЕС потрібно - це вимоги безпеки в тому числі радиаційної..
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06.04.2024 20:52 Ответить
У меня вопрос не про надо, а про время необходимое для ремонта...
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06.04.2024 21:28 Ответить
В Энергоатом обратитесь с запросом. Это сейчас информация с очень ограниченным доступом.
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06.04.2024 21:43 Ответить
Уже обратился. Переслали к Ахметке...
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06.04.2024 22:04 Ответить
..а може краще почати з арешту відповідними органами зрадника-крота-щура дермака?
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06.04.2024 19:13 Ответить
Дерьмак в Іспанії, чи Португалії і отримує зарплатню як "совєтнік" по-життєво.
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06.04.2024 19:42 Ответить
Наслідки від недоумків у владі гірші за ракети
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06.04.2024 19:18 Ответить
у зебіла перекличка чи весняне загострення як у піхт наріду?
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06.04.2024 19:27 Ответить
Кожен раз чую про економію єлектрики. Чернігівська область, село Вороньки. Сьогодні, 06.04, світанок наступив о 5.05, вуличні ліхтарі включили о 5.20, були викнуті 0 6.30!!!!!!!! До якого Дідька срана влада закликає та хто повинен щось економити, коли сама влада є розпіздяєм, та хер клала на якусь там економію?
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06.04.2024 19:33 Ответить
Это электричество. Товар который потребляется мгновенно. Или не потребляется, но не экономится.
Поставить в Вороньках аккумуляторы, с 05:20 до 06:30 заряжать, а вечером использовать.
Это очень дорого.
Если его утром не расходовать, его вечером больше не станет
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06.04.2024 21:28 Ответить
Я не розумію якого чорта населення повинно фінансувати відновлення приватної компанії зі своєї кишені? В той час коли Ахмєтов ніхера не робить для захисту свого обладнання.Нам тільки втирають,що ми повинні те,повинні се...Все державне майно за копійки прихватизували,ВСЕ зробили платним,бо воно приватне тепер,і в очі сцють,що ми повинні купувати для приватної контори обладнання(через підвищення тарифу).то якого дідька нам виставляють рахунки,якщо ми купуємо обладання,коли приватний власник ніхера не робить,а лише стриже бабки!!!
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06.04.2024 19:44 Ответить
З тих же самих причин, з яких ви фінансували як державні, так і приватні компанії до цього. Мізки вмикайте. Вам тепло і світло потрібно, або "все взяти і поділити"... Державне ПАТ "Центренерго" зруйноване, дерхжавне "Укргідроенерго" зруйноване... вони потребують додаткових витрат. Вирішувати буде державне НКРЕКУ..
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06.04.2024 20:34 Ответить
Да і не фінансуй.. проклятого Ахмєтку... купуй дрова, буржуйку, дизель генератор та пів-тонни гасу...
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06.04.2024 20:44 Ответить
Только не смейтесь.
Мы более 30 лет живем при капитализме. Более того, мы сами проголосовали за крах Советского Союза. А значит ограничение предложения повышает цену.
Наш рынок все порешает
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06.04.2024 21:32 Ответить
Всю зиму вони чекали тих обстрілів і нервувалися - коли ж вже, адже дуже треба черговий привід для підняття тарифів. І от, нарешті, дочекалися і тепер будемо щодня слухати ниття про необхідність значного підняття тарифів аж поки їх таки не піднімуть. Далі буде...
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06.04.2024 19:44 Ответить
Та не слухайте - купляйте буржуйку, дрова, дизель-генератор і запас палива на зиму... це буде звісно дешевше і рінат у лондоні замерзне...
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06.04.2024 20:46 Ответить
Вы не понимаете. 80% тепловой э.э накрылись. Речь будет идти о наличии э.э хоть за какие деньги.
У вас всегда есть выбор. Генератор и ни копейки Ахметову.
Насколько я знаю нет ген. менее 1 литра в час. Посчитайте сами
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06.04.2024 21:37 Ответить
Зелені гниди перетворюються на московські воші.
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06.04.2024 19:52 Ответить
Цих ЗЕригівських гнид і відклали московські воши
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06.04.2024 23:40 Ответить
риже 30 кроків обкрадало народ ще й через свої шавок війну в Україну притягло
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06.04.2024 20:31 Ответить
Тут чую ботяр, які плачуть про підвищення тарифів на електроенергію. А як ви хотіли?! Знищені до стану нового будівництва: Бурштинська ТЕС, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ТЕС, Курахівська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Дніпрогес 1 та 2. Захоплена Запорізька АЕС. Ми втратили більшість генерації електроенергії. Так от є два варіанти - ви платите більше, або придбавайте генератори, сонячні панелі, буржуйки. До холодів залишилось 7 місяців. Не забувайте АЗС, Котельні, насосні води і фекалій - вони без електрики не працюють.
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06.04.2024 20:31 Ответить
так усе це приватна власність олігаха ахметова, який в 2014 привів війну на даунбас, бо гудів в гудок, замість того щоб вибити навесні 2014 року тоді ще малочисяльних бандинів стрелкова-гіркіна, бародая та іншу прокацапську шоблу !!! чому за відновлення його приватного майна мають платити усі українці ???
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06.04.2024 20:53 Ответить
Так тобі шашечькі, або їхати?! Готуватися до наступної зими треба зараз... і відновлювати великі ТЕС, ГЕС не має сенсу... в них одразу ж прилетить від путлєра... Потрібне нове будівництво розподіленої генерації. А на це потрібні кошти. Так є гуманітарна допомога, але її не достатньо... Державне Нек "Укенерго" в пожарному темпі ледве встигає підстанції підлатати - на Одесу, Харків погляньте... так це до 22 градусів тепла на вулиці.. А що буде в жовтні -грудні 2024?! Потрібні кошти.. великі кошти..
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06.04.2024 20:58 Ответить
може слідповернути в Україну кошти що олігархи вкрали в українців за 30 років синячи на державних потоках та монополіях, маючи свої уряди при владі ???
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06.04.2024 21:26 Ответить
+++
Они потеряны навсегда. Вы знаете примеры из истории когда что то возвращалось? Лазоренко отсидел с конфискацией, много вернулось? Фарш в мясорубку затолкать и кусок мяса получить
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06.04.2024 21:44 Ответить
Ви що довбойоб?! Вам розповідають, що 80% теплової генерації зруйновано. Немає електрики - немає світла і тепла. В нормальних умовах тільки проєктування відновлення займає 1 рік. Будівництво і наладка займає в рази більше. Вам зимою 2024-2025 тепло і електрика потрібні?! Чи вам потрібні кримінальні впровадження... Так вони є- сидить в СІЗО Коломойський - він контролював державне ПАТ "Центренерго" з 2019 р... пограбував його так, що їм вугілля не було за що купити... тепер замість вирішення проблеми - ви пропонуєте зайнятися судовими процессами - хто що 30 рокив ****** і хто кому хабарі давав... ви **** замерзнете в ході багаторічних судів... до зими 7-8 місяців залишилося..
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06.04.2024 21:54 Ответить
це не мої проблеми ??? це проблеми олігархів !!! чому простий народ збирає по 50, 100, 200 грн. для ЗСУ, а олігархат думає як тільки нажитися, і в якій країні світу купити черргові вілли, яхти ???
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06.04.2024 21:57 Ответить
Можна купувати електроенергію в Європі за оптовими цінами. Хоча б тимчасово.
Якщо не ставити за мету накрутку ціни для населення, то ціна буде такою ж, як і зараз, або лише трохи більшою.
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06.04.2024 21:52 Ответить
Це тільки частина інформації. Треба добавляти тариф на транспортування. А дефіцит в нас де- Полтава, Харків, Кировоград, Одесса, Кривий ріг... Добдайте сюди той факт, що технічна можливість експортувати електрику у нас на західному кордоні обмежена. А путлєр хєрачить в тому числі по транзитних підстанціях НЕК "Укренерго"... Деякі з них вже по декілька разів відновлювали... Підстанція це стаціонарний о'бєкт, який ви можете побачити на гугл-мапі, зі спутника.. Як і ТЕС, ГЕС, АЕС...
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06.04.2024 22:03 Ответить
Тоді, тим більше, - одне підвищення тарифу нічого не дасть.
Потрібні комплексні заходи, - роззосередження генерації, експорт з Європи, відновлення і захист об'єктів, швидка націоналізація там, де власники безпорадні і не в змозі відновити підприємства. Не можеш за власні кошти швидко відновити електрогенерацію, - нахєр з пляжа!
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06.04.2024 22:16 Ответить
Націоналізація - це брєд... націоналізують активи, а не збитки та попіл... Держава повинна вирішувати - а чи є сенс відновлювати великі ТЕС, ТЕЦ?! Це ж великі мішені і по ним путлєр буде бити далі...
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07.04.2024 09:35 Ответить
а як так виходить - що на фінансування "Єдиного марафону",ОП презедента, серіальчики і Лисого гроші є ( при чому - кожний рік суми на це віділяються все більше і більше) , а на відновлення ГЕС, АЕС та ТЕЦ грошей немає???
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06.04.2024 21:16 Ответить
Відновлення ГЕС, АЕС та ТЕЦ это утерянные технологии канувшей цивилизации. У нас, кроме денег, нет кадров, нет опыта, технологий, и средств производства.
Наш уровень, сегодня, это, монтаж импортного оборудования по производству подсолнечного масла.
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06.04.2024 21:50 Ответить
Це брехня.. Пише це тролль рашистський... Який забуває розповісти про Харківський турбоатом, Запорізький трансформаторний завод...
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06.04.2024 22:05 Ответить
А пам'ятаєте як влада за'являла що енергооб'єкти надійно захищено,що збудовано захист...а насправді нічого не робилося...а тепер -"ріст тарифів"...?!
Нас тримають за дурнів...
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06.04.2024 21:16 Ответить
так !!! ще з показу апсолютно дибільного, тупого, 95-анального серіальчику "сн" !!!


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06.04.2024 21:35 Ответить
Ви брєд пишете. Якщо би ви втратили металургійні комбінати Азовсталь, Ілліча, Єнакієвський металлургійний, які приносили мільярдні прибутки - що би ви зробили?! Крім того до 2022 р. в тариф на електрику державне НКРЕКУ вносило ремонт і модернізацію ліній електропередачі, підстанцій, ТЕС, АЕС, ГЕС... Тепер виконуються виключно аварійно-відновлювальни роботи... В Херсонобленерго, Дніпровські електричні мережі, Донецькобленерго, Запоріжжяобленерго, Сумиобленерго, Чернігівобленерго тільки ремонтують аварійно, нічого не замінюють капітально... В зоні бойових дій на ремонт одного і того ж обладнання виїзжають по декілька раз на тиждень.... дріт на ПЛ скручують та дірки в трансформаторах заварюють і мастило заливають (якщо обмотка не пошкоджена).. Там прибутків немає... ні в яких олігархів. Там тільки витрати..
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06.04.2024 22:18 Ответить
а когда восстановят электростанции, цены снизят?
было 1000кВт/ч - 2640грн
уничтожено 80%
подозреваю:
цена: 200кВт/ч - 5280 грн. (2640грн за электричество и 2640 на восстановление)
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06.04.2024 22:25 Ответить
 
 