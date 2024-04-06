Экономия электричества и повышение тарифа: Галущенко рассказал о последствиях российских обстрелов для энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что после российских ударов по энергообъектам ситуация остается сложной, поэтому Украина нуждается в усовершенствованной противовоздушной обороне, чтобы защитить энергетические активы от ракетных атак и избежать отключений электричества летом.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что бомбардировки Россией украинских энергетических объектов в течение последних недель были более масштабными и лучше спланированными, чем атаки в предыдущие два года. Это привело к выведению из строя генерирующих мощностей и ограничению энергоснабжения.

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"Разрушение были значительными – и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", – сказал Галущенко.

Общий ущерб официально не подсчитан, хотя Галущенко сказал, что он уже измеряется миллиардами гривен и может продолжать расти. По его словам, масштабы могут достигнуть миллиарда долларов.

"Галущенко отметил, что Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру — и в частности в соседних странах — для замены своего поврежденного оборудования. Однако усилия могут оказаться напрасными, если Украина не будет иметь достаточно противовоздушной обороны, сказал он", - пишет Bloomberg.

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Тепловые и гидроэлектростанции Украины стали главным объектом атак России этой весной. Эти атаки чреваты не только потерей электроэнергии, но и экологическими катастрофами, отметил Галущенко.

"Атаки на гидроэлектростанции являются актами терроризма и военными преступлениями, поскольку они влияют не только на производство энергии, но и на работу дамб на реках", – сказал министр.

По его словам, цель России – разрушить украинскую экономику. Большее повреждение сетей усложнит ситуацию летом, когда потребление достигнет своего пика, добавил Галущенко.

"Мы обязательно будем обращаться к людям. Каждый хочет жить комфортно, но мы должны думать о том, что сейчас есть ограничения... В зависимости от ситуации, в июле-августе мы будем просить людей максимально экономить. Россияне не могут вызвать повторения отключений 2022-го и 2023-го годов. Даже в случае огромного ущерба, у нас будет базовая генерация, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", - сказал министр.

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Галущенко не исключил повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что правительство изучает разные варианты финансирования ремонта энергообъектов. В июне прошлого года, после зимних атак, Киев повысил цену на электроэнергию почти вдвое.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - сказал он.