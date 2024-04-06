Украина рассчитывает на комбинированную защиту против КАБов, - Зеленский
Эффективными инструментами борьбы с российскими управляемыми авиационными бомбами являются ПВО, отечественное оружие, истребители.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини".
По словам Зеленского, пока против российских самолетов – носителей КАБов, Силы обороны применяют только системы ПВО. Их эффективное использование заставило врага производить запуск авиабомб с большей дистанции.
"На той дистанции, на которой мы сбивали их носители, они поняли, что не надо заходить так глубоко к нам. Поэтому они сейчас увеличили расстояние. И мы должны увеличивать дальнобойные системы противовоздушной обороны. Подчеркну, что Россия этого очень боится", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что ситуацию должны значительно улучшить F-16, которые вскоре получат наши Воздушные силы. Но их количество будет недостаточным для полной защиты от КАБов, поэтому сейчас Украина также разрабатывает собственное оружие для противодействия российской авиации.
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Правда, для багатьох з них, це вартувало - їм ЖИТТЯМ, як особистим, так і їх Родин!
Принагідно, треба підкреслити, що жоден з привладних яценюка+гройсмана, з ними включно, за невеликим винятком Свобода та з десяток на третій лінії у тилу (Луценко може це підтвердити), з 2014 року, так і не пішов, ОСОБИСТО боронити СВОБОДУ та ТЕРИТОРІЮ України від московської окупації! На сидіння в Урядовому кварталі Києва, вони ГОТОВІ, а на борню за Україну, в окопах на ПЕРЕДОВІЙ, не пішов ЖОДЕН!!!
Це характеризує їх, як випадкових пересічних громадян від одноденних, штучних, лже-партій… олігархічно зліплених, для перехоплення системи державного управління в Україні, під свій вплив та керування!!
Українське суспільство, нарешті відривається від отого, кривавого, совдепівського, утвореного, впродож 80 років тюрем та смертей комунячою пропагандою, - «савецкага народа»!!! Прикладом цього, є перебування, поряд з Українцями, які впродовж 11 років боронять Україну від московських убивць, отих самих ЖДУНІВ-коригувальників, яких так легко, знаходять орки і використовують, для убивства Українців!!
Україна переможе, це невідворотньо !! Але пильнуймо, браття, за отимиприблудами95 та їх погоничами!!
Побували у Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив. Це вони так «до війни готувалися» кінець цитати.
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
КБ "Луч" розробило проект нового ЗРК середньої дальності на основі доопрацьованої ракети комплексу "Вільха"
новина 26 березня 2020,
https://defence-ua.com/news/kb_luch_rozrobilo_proekt_novogo_zrk_serednoji_dalnosti_na_osnovi_doopratsovanoji_raketi_kompleksu_vilha-382.html
ЗЄлєнський не виділив НІ копійки !!!!!!!
воно хоча б трішечки розуміє про що патякає ?
Якщо це можемо зробити шляхом знищення літаків, які їх запускають, то треба це зробити.
Якщо можемо зробити це іншими способами, то треба це зробити.