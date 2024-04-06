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Украина рассчитывает на комбинированную защиту против КАБов, - Зеленский

каб,каби

Эффективными инструментами борьбы с российскими управляемыми авиационными бомбами являются ПВО, отечественное оружие, истребители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини".

По словам Зеленского, пока против российских самолетов – носителей КАБов, Силы обороны применяют только системы ПВО. Их эффективное использование заставило врага производить запуск авиабомб с большей дистанции.

Также читайте: Российские планирующие авиабомбы меняют войну на восточном фронте Украины, - Independent

"На той дистанции, на которой мы сбивали их носители, они поняли, что не надо заходить так глубоко к нам. Поэтому они сейчас увеличили расстояние. И мы должны увеличивать дальнобойные системы противовоздушной обороны. Подчеркну, что Россия этого очень боится", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ситуацию должны значительно улучшить F-16, которые вскоре получат наши Воздушные силы. Но их количество будет недостаточным для полной защиты от КАБов, поэтому сейчас Украина также разрабатывает собственное оружие для противодействия российской авиации.

Также читайте: Мы можем противодействовать новым управляемым бомбам РФ. Для этого необходимо уничтожать носитель - самолет или пусковую установку - Воздушные силы

Автор: 

бомба (369) Зеленский Владимир (20239)


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Топ комментарии
+6
Асфальт в три шари - найкращий захист...©
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06.04.2024 20:49
+6
Молодець, ти точно сформулював основні тези паРашкінської пропаганди проти України...Саме закріплення курсу в НАТО в Конституції і Джонсон вберегли Україну від ганебної капітуляціі в березні 2022....
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06.04.2024 20:57
+6
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06.04.2024 21:04
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Асфальт в три шари - найкращий захист...©
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06.04.2024 20:49 Ответить
Молодець, ти точно сформулював основні тези паРашкінської пропаганди проти України...Саме закріплення курсу в НАТО в Конституції і Джонсон вберегли Україну від ганебної капітуляціі в березні 2022....
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06.04.2024 20:57 Ответить
Тіхушник, ти про ліпєцьку хвабріку забув...
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06.04.2024 20:59 Ответить
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06.04.2024 20:54 Ответить
Ціну «мудрості» та нікчемності, такого собі громадянина зеленського, якого шляхом трансляцій 24/7б серіалу про говнобородько, по телєку, таки сірі особи, посадили в кімнаті на Банковій, Українці з 2019 року відчули і побачили на собі!!!
Правда, для багатьох з них, це вартувало - їм ЖИТТЯМ, як особистим, так і їх Родин!
Принагідно, треба підкреслити, що жоден з привладних яценюка+гройсмана, з ними включно, за невеликим винятком Свобода та з десяток на третій лінії у тилу (Луценко може це підтвердити), з 2014 року, так і не пішов, ОСОБИСТО боронити СВОБОДУ та ТЕРИТОРІЮ України від московської окупації! На сидіння в Урядовому кварталі Києва, вони ГОТОВІ, а на борню за Україну, в окопах на ПЕРЕДОВІЙ, не пішов ЖОДЕН!!!
Це характеризує їх, як випадкових пересічних громадян від одноденних, штучних, лже-партій… олігархічно зліплених, для перехоплення системи державного управління в Україні, під свій вплив та керування!!
Українське суспільство, нарешті відривається від отого, кривавого, совдепівського, утвореного, впродож 80 років тюрем та смертей комунячою пропагандою, - «савецкага народа»!!! Прикладом цього, є перебування, поряд з Українцями, які впродовж 11 років боронять Україну від московських убивць, отих самих ЖДУНІВ-коригувальників, яких так легко, знаходять орки і використовують, для убивства Українців!!
Україна переможе, це невідворотньо !! Але пильнуймо, браття, за отимиприблудами95 та їх погоничами!!
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06.04.2024 20:55 Ответить
Цитата «В травні 2019 року я напівофіційно супроводжував делегацію України в поїздці до Ізраїлю. Головним питанням була модернізація українських (точніше, старих радянських) МіГів та СУшок - давня ідея-фікс Пашинського, який і очолював делегацію. Їхали не на порожнє місце. Під час візиту в січні того ж року Порошенка до Ізраїля, він якимось дивом витиснув із Нетаніягу згоду на цю модернізацію - до абсолютного подиву всіх причетних.
Побували у Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив. Це вони так «до війни готувалися» кінець цитати.
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06.04.2024 21:00 Ответить
Тю! Зробіть з платформи мобільний офіс *********** дєрьмака і нехай він цілодобово курсує Харковом. Зайчиків можна залишити теж, як другий шар. І буде або "узкіє своіх нє бросают" або прилетить і дєрьмак_всьо, що не може не радувати.

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06.04.2024 21:00 Ответить
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06.04.2024 21:04 Ответить
тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації.

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
КБ "Луч" розробило проект нового ЗРК середньої дальності на основі доопрацьованої ракети комплексу "Вільха"
новина 26 березня 2020,
https://defence-ua.com/news/kb_luch_rozrobilo_proekt_novogo_zrk_serednoji_dalnosti_na_osnovi_doopratsovanoji_raketi_kompleksu_vilha-382.html

ЗЄлєнський не виділив НІ копійки !!!!!!!
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06.04.2024 21:17 Ответить
І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться", - сказав Зеленський.
воно хоча б трішечки розуміє про що патякає ?
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06.04.2024 21:02 Ответить
Як казав Авіценна: "Звідки в сраці пластилін?"...
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06.04.2024 21:06 Ответить
В нього є спеціальний збільшувач. Порошкоподібний. Якщо трохи перестаратися, стає лячно. Він чогось думає, що расєянцам також.
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06.04.2024 21:13 Ответить
********* палички у комбінації із надміцним асфальтом - найкращий захист від каб'ів!!
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06.04.2024 21:04 Ответить
2 роки війни плитку ложив і барабани купляв с овощерізками,так доляри от відкатів хотів,тепер вспомнив за людей.
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06.04.2024 21:54 Ответить
Який він президент - просто в.о.
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07.04.2024 00:34 Ответить
Задача знівелювати перевагу, яку ворогу дає технологія застосування КАБів, - це зараз пріоритет №1.

Якщо це можемо зробити шляхом знищення літаків, які їх запускають, то треба це зробити.

Якщо можемо зробити це іншими способами, то треба це зробити.
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07.04.2024 03:53 Ответить
 
 