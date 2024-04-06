Украина рассчитывает на комбинированную защиту против КАБов, - Зеленский

Эффективными инструментами борьбы с российскими управляемыми авиационными бомбами являются ПВО, отечественное оружие, истребители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Єдині новини".

По словам Зеленского, пока против российских самолетов – носителей КАБов, Силы обороны применяют только системы ПВО. Их эффективное использование заставило врага производить запуск авиабомб с большей дистанции.

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"На той дистанции, на которой мы сбивали их носители, они поняли, что не надо заходить так глубоко к нам. Поэтому они сейчас увеличили расстояние. И мы должны увеличивать дальнобойные системы противовоздушной обороны. Подчеркну, что Россия этого очень боится", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ситуацию должны значительно улучшить F-16, которые вскоре получат наши Воздушные силы. Но их количество будет недостаточным для полной защиты от КАБов, поэтому сейчас Украина также разрабатывает собственное оружие для противодействия российской авиации.

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