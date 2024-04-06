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Новини
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Україна розраховує на комбінований захист проти КАБів, - Зеленський

каб,каби

Ефективними інструментами боротьби з російськими керованими авіаційними бомбами є ППО, вітчизняна зброя, винищувачі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський зазначив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".

За словами Зеленського, поки що проти російських літаків – носіїв КАБів сили оборони застосовують лише системи ППО. Їхнє ефективне використання змусило ворога здійснювати запуск авіабомб із більшої дистанції.

Також читайте: Ми можемо протидіяти новим керованим бомбам РФ. Для цього необхідно знищувати носій - літак чи пускову установку, - Повітряні сили

"На тій дистанції, на якій ми збивали їхні носії, вони зрозуміли, що не треба заходити так глибоко до нас. Тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ситуацію мають значно покращити F-16, які невдовзі отримають наші Повітряні сили. Але їхня кількість буде недостатньою для повного захисту від КАБів, тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації.

Також читайте: Від початку 2024 року окупанти скинули на позиції українських захисників понад 3500 авіабомб, - Міноборони

Автор: 

бомба (233) Зеленський Володимир (23790)


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Топ коментарі
+6
Асфальт в три шари - найкращий захист...©
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06.04.2024 20:49
+6
Молодець, ти точно сформулював основні тези паРашкінської пропаганди проти України...Саме закріплення курсу в НАТО в Конституції і Джонсон вберегли Україну від ганебної капітуляціі в березні 2022....
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06.04.2024 20:57
+6
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06.04.2024 21:04
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Асфальт в три шари - найкращий захист...©
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06.04.2024 20:49 Відповісти
Молодець, ти точно сформулював основні тези паРашкінської пропаганди проти України...Саме закріплення курсу в НАТО в Конституції і Джонсон вберегли Україну від ганебної капітуляціі в березні 2022....
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06.04.2024 20:57 Відповісти
Тіхушник, ти про ліпєцьку хвабріку забув...
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06.04.2024 20:59 Відповісти
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06.04.2024 20:54 Відповісти
Ціну «мудрості» та нікчемності, такого собі громадянина зеленського, якого шляхом трансляцій 24/7б серіалу про говнобородько, по телєку, таки сірі особи, посадили в кімнаті на Банковій, Українці з 2019 року відчули і побачили на собі!!!
Правда, для багатьох з них, це вартувало - їм ЖИТТЯМ, як особистим, так і їх Родин!
Принагідно, треба підкреслити, що жоден з привладних яценюка+гройсмана, з ними включно, за невеликим винятком Свобода та з десяток на третій лінії у тилу (Луценко може це підтвердити), з 2014 року, так і не пішов, ОСОБИСТО боронити СВОБОДУ та ТЕРИТОРІЮ України від московської окупації! На сидіння в Урядовому кварталі Києва, вони ГОТОВІ, а на борню за Україну, в окопах на ПЕРЕДОВІЙ, не пішов ЖОДЕН!!!
Це характеризує їх, як випадкових пересічних громадян від одноденних, штучних, лже-партій… олігархічно зліплених, для перехоплення системи державного управління в Україні, під свій вплив та керування!!
Українське суспільство, нарешті відривається від отого, кривавого, совдепівського, утвореного, впродож 80 років тюрем та смертей комунячою пропагандою, - «савецкага народа»!!! Прикладом цього, є перебування, поряд з Українцями, які впродовж 11 років боронять Україну від московських убивць, отих самих ЖДУНІВ-коригувальників, яких так легко, знаходять орки і використовують, для убивства Українців!!
Україна переможе, це невідворотньо !! Але пильнуймо, браття, за отимиприблудами95 та їх погоничами!!
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06.04.2024 20:55 Відповісти
Цитата «В травні 2019 року я напівофіційно супроводжував делегацію України в поїздці до Ізраїлю. Головним питанням була модернізація українських (точніше, старих радянських) МіГів та СУшок - давня ідея-фікс Пашинського, який і очолював делегацію. Їхали не на порожнє місце. Під час візиту в січні того ж року Порошенка до Ізраїля, він якимось дивом витиснув із Нетаніягу згоду на цю модернізацію - до абсолютного подиву всіх причетних.
Побували у Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив. Це вони так «до війни готувалися» кінець цитати.
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06.04.2024 21:00 Відповісти
Тю! Зробіть з платформи мобільний офіс *********** дєрьмака і нехай він цілодобово курсує Харковом. Зайчиків можна залишити теж, як другий шар. І буде або "узкіє своіх нє бросают" або прилетить і дєрьмак_всьо, що не може не радувати.

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06.04.2024 21:00 Відповісти
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06.04.2024 21:04 Відповісти
тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації.

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
КБ "Луч" розробило проект нового ЗРК середньої дальності на основі доопрацьованої ракети комплексу "Вільха"
новина 26 березня 2020,
https://defence-ua.com/news/kb_luch_rozrobilo_proekt_novogo_zrk_serednoji_dalnosti_na_osnovi_doopratsovanoji_raketi_kompleksu_vilha-382.html

ЗЄлєнський не виділив НІ копійки !!!!!!!
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06.04.2024 21:17 Відповісти
І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться", - сказав Зеленський.
воно хоча б трішечки розуміє про що патякає ?
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06.04.2024 21:02 Відповісти
Як казав Авіценна: "Звідки в сраці пластилін?"...
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06.04.2024 21:06 Відповісти
В нього є спеціальний збільшувач. Порошкоподібний. Якщо трохи перестаратися, стає лячно. Він чогось думає, що расєянцам також.
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06.04.2024 21:13 Відповісти
********* палички у комбінації із надміцним асфальтом - найкращий захист від каб'ів!!
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06.04.2024 21:04 Відповісти
2 роки війни плитку ложив і барабани купляв с овощерізками,так доляри от відкатів хотів,тепер вспомнив за людей.
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06.04.2024 21:54 Відповісти
Який він президент - просто в.о.
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07.04.2024 00:34 Відповісти
Задача знівелювати перевагу, яку ворогу дає технологія застосування КАБів, - це зараз пріоритет №1.

Якщо це можемо зробити шляхом знищення літаків, які їх запускають, то треба це зробити.

Якщо можемо зробити це іншими способами, то треба це зробити.
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07.04.2024 03:53 Відповісти
 
 