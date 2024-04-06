Україна розраховує на комбінований захист проти КАБів, - Зеленський
Ефективними інструментами боротьби з російськими керованими авіаційними бомбами є ППО, вітчизняна зброя, винищувачі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський зазначив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".
За словами Зеленського, поки що проти російських літаків – носіїв КАБів сили оборони застосовують лише системи ППО. Їхнє ефективне використання змусило ворога здійснювати запуск авіабомб із більшої дистанції.
"На тій дистанції, на якій ми збивали їхні носії, вони зрозуміли, що не треба заходити так глибоко до нас. Тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що ситуацію мають значно покращити F-16, які невдовзі отримають наші Повітряні сили. Але їхня кількість буде недостатньою для повного захисту від КАБів, тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації.
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Правда, для багатьох з них, це вартувало - їм ЖИТТЯМ, як особистим, так і їх Родин!
Принагідно, треба підкреслити, що жоден з привладних яценюка+гройсмана, з ними включно, за невеликим винятком Свобода та з десяток на третій лінії у тилу (Луценко може це підтвердити), з 2014 року, так і не пішов, ОСОБИСТО боронити СВОБОДУ та ТЕРИТОРІЮ України від московської окупації! На сидіння в Урядовому кварталі Києва, вони ГОТОВІ, а на борню за Україну, в окопах на ПЕРЕДОВІЙ, не пішов ЖОДЕН!!!
Це характеризує їх, як випадкових пересічних громадян від одноденних, штучних, лже-партій… олігархічно зліплених, для перехоплення системи державного управління в Україні, під свій вплив та керування!!
Українське суспільство, нарешті відривається від отого, кривавого, совдепівського, утвореного, впродож 80 років тюрем та смертей комунячою пропагандою, - «савецкага народа»!!! Прикладом цього, є перебування, поряд з Українцями, які впродовж 11 років боронять Україну від московських убивць, отих самих ЖДУНІВ-коригувальників, яких так легко, знаходять орки і використовують, для убивства Українців!!
Україна переможе, це невідворотньо !! Але пильнуймо, браття, за отимиприблудами95 та їх погоничами!!
Побували у Кнесеті, Міноборони, на заводах самого підприємства Ельбіт, котре першим у світі відпрацювало технологію модернізації, за якої старі радянські драндулети за характеристиками починали переважати F-16. Узгодили загальні риси майбутньої співпраці, локалізацію виробництва в Україні й поверталися з надзвичайно піднесеним настроєм.
Проблема була лише в тому, що саме в день початку нашого візиту щойно інавгурований президент зеленський зніс парламент. За ним - Головнокомандувача та, де-факто, міністра оборони. І вся модернізація пішла по пи@ді, бо Хомчак її відмінив. Це вони так «до війни готувалися» кінець цитати.
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КБ "Луч" розробило проект нового ЗРК середньої дальності на основі доопрацьованої ракети комплексу "Вільха"
новина 26 березня 2020,
https://defence-ua.com/news/kb_luch_rozrobilo_proekt_novogo_zrk_serednoji_dalnosti_na_osnovi_doopratsovanoji_raketi_kompleksu_vilha-382.html
ЗЄлєнський не виділив НІ копійки !!!!!!!
воно хоча б трішечки розуміє про що патякає ?
Якщо це можемо зробити шляхом знищення літаків, які їх запускають, то треба це зробити.
Якщо можемо зробити це іншими способами, то треба це зробити.