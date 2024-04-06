Україна розраховує на комбінований захист проти КАБів, - Зеленський

Ефективними інструментами боротьби з російськими керованими авіаційними бомбами є ППО, вітчизняна зброя, винищувачі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський зазначив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".

За словами Зеленського, поки що проти російських літаків – носіїв КАБів сили оборони застосовують лише системи ППО. Їхнє ефективне використання змусило ворога здійснювати запуск авіабомб із більшої дистанції.

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"На тій дистанції, на якій ми збивали їхні носії, вони зрозуміли, що не треба заходити так глибоко до нас. Тому вони зараз збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Підкреслю, що Росія цього дуже боїться", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ситуацію мають значно покращити F-16, які невдовзі отримають наші Повітряні сили. Але їхня кількість буде недостатньою для повного захисту від КАБів, тому нині Україна також розробляє власну зброю для протидії російській авіації.

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