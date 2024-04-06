Китай предоставляет РФ спутниковые снимки для ударов по Украине, - Bloomberg

Китай усилил свою поддержку России, в частности, оказывает геопространственную разведку, чтобы помочь Москве в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на фоне признаков продления военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков. По данным одного из источников, поддержка Китая также включает оптику, топливо, которое будет использоваться в ракетах, и расширение космического сотрудничества.

Также отмечается, что президент Джо Байден выразил обеспокоенность Си Цзиньпину во время их телефонного разговора на этой неделе о поддержке Китаем российской оборонно-промышленной базы.

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Пекин пытался показать себя преимущественно нейтральным перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается уже третий год, но он установил глубокий альянс с Москвой в рамках того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин назвали дружбой "без ограничений" в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине.

Торговля между двумя странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году. Важно то, что Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к ограниченным технологиям, включая чипы и интегральные схемы, используемые в оружии или нужные для ее создания. США и Европейский Союз внесли в санкционный в список несколько китайских фирм, осуществляющих такие передачи, но торговля не демонстрирует признаков сворачивания.

Следует отметить, что поддержка Китаем России углубилась в последние месяцы.

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