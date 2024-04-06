Китай надає РФ супутникові знімки для ударів по Україні, - Bloomberg
Китай посилив свою підтримку Росії, зокрема надає геопросторову розвідку, щоб допомогти Москві у війні проти України.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на тлі ознак продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. За даними одного із джерел, підтримка Китаю також включає оптику, пальне, яке використовуватиметься в ракетах, і розширення космічної співпраці.
Також зазначається, що президент Джо Байден висловив занепокоєння Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови цього тижня щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.
Пекін намагався показати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий альянс із Москвою у межах того, що Сі Цзіньпін та Володимир Путін назвали дружбою "без обмежень" напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.
Торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Важливо те, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до обмежених технологій, зокрема чіпів та інтегральних схем, які використовуються у зброї або потрібні для її створення. США та Європейський Союз внесли до санкційного до списку кілька китайських фірм, які здійснюють такі передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання.
Варто зазначити, що підтримка Китаєм Росії поглибилася в останні місяці.
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власне ЯО бажають мати в Азії Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія...
в Європі - Фінляндія, Польща, Данія....
бо лише маючи власне ЯО можна агресивного сусіда куди подалі - могутність чайни, рашки, США і т.д. буде помножена на нуль !
Україні потрібен Гетьман!
Україні потрібна власна ядерна зброя !
Вы путаете тёплое с мягким, причём здесь бизнес к помощи (тем более не бесплатно). Для Китая похрен кому продавать эти мавики, если б не санкции , они бы и паРашу снабжали ими.
Китай как проститутка - и нашим и вашим , лишь бы деньги платили , да и на двух стульях усидеть пытается, прикрываясь типа «Мы за мир во всем мире» и только для Китая в Украине НЕ война , а конфликт !!!
Китай это латентный ( скрытый) враг Украины по-любому , улыбаясь в лицо, за спиной в руке нож …
Коли маєш справу з виродками, завжди треба бути готовим, що тебе кинуть. Приклад Ірану нікого нічому не вчить.
А у тебе ЄС винний...
раша хоче відібрати чорноземи у України . Їй Карпати і націоналісти західной України не потрібни. Їй потрібен ЗЕРНОВИЙ БАНК , від якого будуть залежати усі країни світу . І ТОДІ ВОНИ БУДУТЬ КОРМИТИ КИТАЙ. Мабудь ще раша полізе на північ Казахстану до їх черноземів , щоб единою у світі контролювати зерно .
Я вважаю , що володіння черноземами - це причина війн в України за всю 8 тис р історію . Ось і гитлер мріяв володити черноземами .
І ТОМУ УКРАЇНА МАЄ ПОВЕРНУТИ СОБІ КУБАНЬ
Expedition 70 NASA astronaut Loral O'Hara gives a thumbs up inside the Soyuz MS-24 spacecraft after she, Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy, and Belarus spaceflight participant Marina Vasilevskaya, landed in a remote area near the town of Zhezkazgan, Kazakhstan, Saturday, April 6, 2024.
https://www.nasa.gov/news-release/nasa-astronaut-loral-ohara-crewmates-return-from-space-station/
Якби Росія не мала ядерної зброї, китайська армія перетнула б Уральські гори протягом півроку. . .）））
ХТОСЬ В ЦОМУ СУМНІВАВСЯ ЧИ ЯК.
Єдиний хто виграв від цієї війни це Китай, до того ж тепер він знає як Захід буде реагувати на захоплення Тайваню.
Китай - ПНХ,.
Китайські товари (китайські бренди) не купувати в Україні, нехай собі свої ксіомі і редмі в одне місце позасовують.
Іран так.
Дрон створений на базі рятувального човна і протикорабельної ракети.
росіяни ймовірно створили власний https://www.unian.ua/war/ukrajina-zmusila-chf-rf-tikati-z-krimu-u-gur-rozpovili-pro-zastosuvannya-morskih-droniv-12584172.html морський дрон на базі рятувального катера та протикорабельної ракети. Таких висновків дійшли експерти зі зброї, вивчаючи відео цього дрона.
Як пише румунське видання https://adevarul.ro/stiri-locale/constanta/ministerul-apararii-nationale-oficial-nava-2352519.html Adevarul , в середу берегова охорона Румунії помітила в морі поблизу міста Тузла перекинутий човен без екіпажу, який згодом ідентифікували як морський безпілотник невідомого типу. Румунські експерти припустили, що це загублений український безпілотник, зроблений зі старого рятувального човна, однак румунська влада це припущення не підтвердила, а сам безпілотник незабаром знищили на полігоні як небезпечний предмет.
Російський "Центр анализа стратегий и технологий" на своєму неофіційному ресурсі https://t.me/bmpd_cast/19300 bmpd повідомив, що на катері було встановлено термінал Starlink для підтримки зв'язку з оператором, а бойова частина була представлена боєголовкою від радянської протикорабельної ракети 1960-х років П-15.
https://www.unian.ua/weapons/rosiya-stvorila-vlasniy-morskiy-dron-odin-takiy-vilovili-z-morya-v-rumuniji-video-12596490.html
https://defence-ua.com/army_and_war/rashisti_jmovirno_zrobili_svij_morskij_dron_iz_starlink_ta_bch_vid_staroji_raketi_p_15-14961.html Рашисти ймовірно зробили свій морський дрон із Starlink та БЧ від старої ракети П-15
Слава ССО! Не забудем!
Вот вам пример из Гулага
Гулаг не сломал две категории людей
Верующих
И западных украинцев
Украинцы были очень сплоченными
Стояли друг за друга горой
И когда начальство одного из лагерей
Натравило на украинцев самых отпетых сидельцев
Украинцы убили главного урку . Зарезали.
И с того дня украинцев больше никто не трогал
Вот если бы весь мир дал путину по роже весной 2022
Мы бы сегодня жили в другом мире
А получается наоборот
УРКИ СОБИРАЮТСЯ В БАНДУ
Таке писати ......
Открываете книгу А. СОЛЖЕНИЦИНА
АХИПЕЛАГ ГУЛАГ
И читаете
История оттуда
Там много интересного
ПРОСВЕЩАЙТЕСЬ!!!!
КЕНГИРСКОЕ ВОССТАНИЕ В ГУЛАГЕ
Его основные участники - УКРАИНЦЫ
Они подняли лагерь на восстание
Если вы чего - то НЕ ЗНАЕТЕ
Лучше помалкивать
И стремиться узнать то, ,чего вы НЕ ЗНАЕТЕ
Будь ласка, припиніть таку поведінку, інакше такі негативні чутки можуть спричинити розбіжності у співпраці між нашими китайськими постачальниками та Україною. Це також таїть приховані небезпеки для майбутнього розвитку наших двох країн. В історії між нами та Україною не було війни чи серйозного конфлікту, і ми не хочемо, щоб це сталося вперше.
Якщо Китай вирішить підтримати Росію, як пояснити те, що зараз вся українська армія масово використовує Mavic3? Як пояснити, що китайці надали Україні незліченні FPV. Якщо ви не знайдете жодних китайських танків чи ракет на полі бою, чи будь-яких критично важливих служб і обладнання, які можна використовувати у військових цілях, тоді, будь ласка, заткніться. Не намагайтеся підірвати відносини між Китаєм і Україною, поки не буде виявлено доказів.
Війна між Росією та Україною не має нічого спільного з китайцями за 7 тисяч кілометрів. Але більшість китайців теж хочуть перемоги України. Оскільки ми теж зазнали російського вторгнення, наш Далекий Схід і Владивосток-Сахалін залишилися під російською окупацією.
Будь ласка, припиніть вигадувати безвідповідальні чутки. Якщо ви не можете знайти певних доказів, вам слід припинити безпідставні звинувачення. Ви виявили північнокорейські ракети та іранські безпілотники, тоді ви можете звинувачувати лише Північну Корею та Іран. Будь-яке звинувачення має ґрунтуватися на фактах. Визнаним фактом є те, що росіяни ніколи не були нашими надійними партнерами.
Ми в Китаї не готові втручатися в конфлікт між вашими двома країнами. Слухайте, нам уже досить українських звинувачень, що ви ще рік тому поширювали чутки про те, що ми постачаємо зброю в Росію, а українські солдати на полі бою не знаходять жодного снаряду з Китаю. Наш міністр закордонних справ Ван І пообіцяв українським колегам, що ми не будемо надавати військову допомогу. . . . . . Ви навіть розпускаєте чутки, що Китай побудує для Росії підводний тунель і новий Кримський міст. . . . . . . Отже, ви знайшли якісь докази? ? ? ? ?
Коли поляки свідомо знищували зерно українських селян, китайці не зважали на невдоволення Росії і замовляли більше зерна з України. Якщо ми вороги України, то чому ми це робимо?
В інтерв'ю ВВС він заявив, що Росія, Іран, Китай і Північна Корея все більше об'єднують зусилля, надаючи практичну підтримку один одному, і що цей альянс стає "все більш згуртованим".
Глава НАТО пояснив: "Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключову продукцію для оборонної промисловості, а натомість Москва віддає своє майбутнє в залог Пекіну».
Якщо пан Цзинь Пінь цього не зробить -- він піт%рас, а не державний лідер.
P.S. І заодно хай пообіцяє, що його "маленька армія" ніколи не вторгнеться на Тайвань і не буде вбивати там людей.
Последняя должность, на которой с ноября 2021 года по март 2023 года находился Павел Рябикин, - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Перед этим, по https://www.chesno.org/politician/342/ данным движения «Честно», он возглавлял Государственную таможенную службу Украины, сначала был заместителем главы КГГА, а затем - советником городского головы Киева Виталия Кличко. До этого занимал должность главы Международного аэропорта «Борисполь».
https://censor.net/ru/resonance/3227575/chto_nujno_znat_o_naznachenii_ryabikina_glavoyi_tamojni
США хоче щоб війна в Україні тривала якомога довше
Бо захід поганий, а от що робить сама Україна?