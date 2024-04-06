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Новини
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Китай надає РФ супутникові знімки для ударів по Україні, - Bloomberg

китай

Китай посилив свою підтримку Росії, зокрема надає геопросторову розвідку, щоб допомогти Москві у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на тлі ознак продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. За даними одного із джерел, підтримка Китаю також включає оптику, пальне, яке використовуватиметься в ракетах, і розширення космічної співпраці.

Також зазначається, що президент Джо Байден висловив занепокоєння Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови цього тижня щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.

Також читайте: Китай посилює підтримку Росії, - Блінкен

Пекін намагався показати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий альянс із Москвою у межах того, що Сі Цзіньпін та Володимир Путін назвали дружбою "без обмежень" напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Важливо те, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до обмежених технологій, зокрема чіпів та інтегральних схем, які використовуються у зброї або потрібні для її створення. США та Європейський Союз внесли до санкційного до списку кілька китайських фірм, які здійснюють такі передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання.

Варто зазначити, що підтримка Китаєм Росії поглибилася в останні місяці.

Читайте: Глава Мінфіну США Єллен попередила Пекін про наслідки для китайських компаній за допомогу Росії

Автор: 

Китай (4575) росія (65098)


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Топ коментарі
+25
А потом китаезы расказывают что они нейтральные и они за мир. Ети твари жолтомордые за капитуляцию и окупацию Украины а не за мир
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06.04.2024 23:55
+21
Сухумська мавпа, як спєц по Китаю, зараз це спростує.
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06.04.2024 23:53
+19
В той же час на тлі підтримки Китаєм росії США різко зменшили свою підтримку України у цій жорстокій загарбницькій війні! Як таке може бути після всіх американських обіцянок і запевнень 2022 і навіть 2023 років?
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07.04.2024 00:02
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06.04.2024 23:52 Відповісти
ці ідіоти випустили ядерного джина з глечика;

власне ЯО бажають мати в Азії Півд. Корея, Японія, Вьєтнам, Індонезія...
в Європі - Фінляндія, Польща, Данія....

бо лише маючи власне ЯО можна агресивного сусіда куди подалі - могутність чайни, рашки, США і т.д. буде помножена на нуль !

Україні потрібен Гетьман!
Україні потрібна власна ядерна зброя !
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07.04.2024 01:26 Відповісти
Бажати не шкідливо...
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07.04.2024 01:58 Відповісти
Вже навіть до безмозглоі дійшло , що не обрали ,****** не було-б повномасштабного вторгнення Був Гетьман , але невдячні 73%» лишь -би не Порошенко»,« хоть паржем « обрали фсб🤢🤡шного СКАМАРОХА ! Зараз ржут , кровавими сльозами вмиваються, , але продовжують після ВСІЄЇ БРЕХНІ І ЗРАДИ ДОВІРЯТИ ПЕРЕВЕРТНЮ З БУЛАВОЮ ! Нещодавно ЗЕІУДНА МАФІЯ , заявляли ,що Китай є їх найголовнішим партнером по злиттю паРаші!
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07.04.2024 05:46 Відповісти
Взагалі- то планета Земля потрібна людству, а не радіоактивна пустеля! А за гетьманом не заржавеет!
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07.04.2024 05:59 Відповісти
Коли поляки свідомо знищили зерно українських фермерів, китайці проігнорували невдоволення Росії, і ми, китайці, замовили українським фермерам більше зерна. Якщо ми вороги України, то навіщо нам це робити? Я китаєць і хочу поставити вам запитання. Зараз українська армія масово використовує Mavic3 і FPV. Яка країна виробляє ці матеріали? ? ? ?
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07.04.2024 04:55 Відповісти
Не бреши , китайці , повні покидьки, знаючи , що це 100% ВІЙНА ТЕРРОРИСТІВ НАЦИСТІВ КАЦАПСЬКИХ ,називають ГЕНОЦИД І ЗАХВАТ української землі « внутрішнім конфліктом» ! ПНХ за рашистським кораблем разом з АРАХЛАМІДІЕЙ, ЗЕЛЕНСЬКОГО, ермаком і всіма БРЕХУНАМИ
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07.04.2024 05:51 Відповісти
Китайці- повні покидьки, американці - ще повніші покидьки, а там дивись і Індія зі всією південною Америкою якісь негарні. Отже 70% людства - проти України. Це слова в. Путіна взагалі-то!
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07.04.2024 06:07 Відповісти
Порох рашці хто поставляє?якби не кидай війна б давно скінчилася поразкою сосії.
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07.04.2024 09:28 Відповісти
Сухумська мавпа, як спєц по Китаю, зараз це спростує.
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06.04.2024 23:53 Відповісти
І гетьманцев теж долучиться
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06.04.2024 23:57 Відповісти
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06.04.2024 23:55 Відповісти
А потом китаезы расказывают что они нейтральные и они за мир. Ети твари жолтомордые за капитуляцию и окупацию Украины а не за мир
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06.04.2024 23:55 Відповісти
Їм потрібно кормити 2 млрд китаезів. А раша їм пообіцяла ці продукти з украінських земель
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07.04.2024 00:05 Відповісти
Зараз українська армія масово використовує Mavic3 і FPV. Яка країна виробляє ці матеріали? ? ? ? Якби китайці були ворогами України, українській армії було б неможливо отримати таку кількість безпілотників китайського виробництва.
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07.04.2024 04:56 Відповісти
І геоданні надають рашці як добрі друзі, засоромившись, потупивши очі
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07.04.2024 09:01 Відповісти
Да ладно вам…
Вы путаете тёплое с мягким, причём здесь бизнес к помощи (тем более не бесплатно). Для Китая похрен кому продавать эти мавики, если б не санкции , они бы и паРашу снабжали ими.
Китай как проститутка - и нашим и вашим , лишь бы деньги платили , да и на двух стульях усидеть пытается, прикрываясь типа «Мы за мир во всем мире» и только для Китая в Украине НЕ война , а конфликт !!!
Китай это латентный ( скрытый) враг Украины по-любому , улыбаясь в лицо, за спиной в руке нож …
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07.04.2024 10:22 Відповісти
І що ЄС, знову язика в дупу засуне?
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07.04.2024 00:01 Відповісти
глибоко занепокояться
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07.04.2024 00:59 Відповісти
А при , чому тут ЕС, коли ваш ЕРМАК &ЗЕУБЛЮДОК, в ногах китайців валяються і намагаються пересваритися з СШАі ЕС , щоб запустити і продати Україну ! Китайцям ніякі РЕМОРМИ НЕ ПОТРІБНІ, як дляЕС і НАТО ! іТільки нещодавно , забув , що Кулеба заявляв?
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07.04.2024 05:58 Відповісти
А чому ти не згадуєш, як Україна постійно (і до, і під час війни) загравала з Китаєм? Хоча все було очевидно. Навіть Мотор-Січ хотіли їм продати, але США завадили.

Коли маєш справу з виродками, завжди треба бути готовим, що тебе кинуть. Приклад Ірану нікого нічому не вчить.

А у тебе ЄС винний...
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07.04.2024 08:21 Відповісти
на тлі ознак продовження військової інтеграціїДжерело:

раша хоче відібрати чорноземи у України . Їй Карпати і націоналісти західной України не потрібни. Їй потрібен ЗЕРНОВИЙ БАНК , від якого будуть залежати усі країни світу . І ТОДІ ВОНИ БУДУТЬ КОРМИТИ КИТАЙ. Мабудь ще раша полізе на північ Казахстану до їх черноземів , щоб единою у світі контролювати зерно .
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07.04.2024 00:01 Відповісти
Ще раша може окупувати Румунію , бо там теж добрі землі . І Макрон це вже прорахував
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07.04.2024 00:03 Відповісти
Там нафта, землю мати мало- треба вміти нею користуватись (яскравий приклад- Нідерланди і Фінляндія).
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07.04.2024 03:12 Відповісти
Так раша робить інтеграцію з Китаем ( може треба вже писати Китай з маленькою букви як ворожу країну?) і запустить китайців на поля оккупированих земель. Вона ж непальців на мʼясо пустила .

Я вважаю , що володіння черноземами - це причина війн в України за всю 8 тис р історію . Ось і гитлер мріяв володити черноземами .

І ТОМУ УКРАЇНА МАЄ ПОВЕРНУТИ СОБІ КУБАНЬ
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07.04.2024 04:16 Відповісти
З китайцями все зрозуміло, чому американці досі літають з орками на кораблях орків?

Expedition 70 NASA astronaut Loral O'Hara gives a thumbs up inside the Soyuz MS-24 spacecraft after she, Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy, and Belarus spaceflight participant Marina Vasilevskaya, landed in a remote area near the town of Zhezkazgan, Kazakhstan, Saturday, April 6, 2024.
https://www.nasa.gov/news-release/nasa-astronaut-loral-ohara-crewmates-return-from-space-station/

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07.04.2024 00:01 Відповісти
В той же час на тлі підтримки Китаєм росії США різко зменшили свою підтримку України у цій жорстокій загарбницькій війні! Як таке може бути після всіх американських обіцянок і запевнень 2022 і навіть 2023 років?
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07.04.2024 00:02 Відповісти
Тут недавно Штати кулачком махали і ніжкою тупали "If Chinese involvement in the war is confirmed, THEN ......."
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07.04.2024 00:02 Відповісти
Я китаєць. Ми, китайці, не зацікавлені втягуватися у війну між Україною та Росією. Але ми ніколи не забудемо, що Росія вторглася на нашу китайську територію і забрала наш Далекий Схід, Владивосток і Сахалін. Вони вбивали наших співвітчизників на північних територіях Китаю. . . З цієї точки зору ми, китайці, вважаємо за краще, щоб Росія зазнала краху.
Якби Росія не мала ядерної зброї, китайська армія перетнула б Уральські гори протягом півроку. . .）））
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07.04.2024 05:00 Відповісти
Це виключно , твоя думка , а не вашого комуняцкого керівництва ! Як ти сам бачишь , що ВИТВОРЯЮТЬ ПРОКЛЯТІ ВБИВЦІ НАЦИСТИ РУСКІЕ , яке право , ви маєте БРЕХАТИ, що ,це не ВІЙНА , а якийсь КОНФЛІКТ? ГИДКО ! Якщо б ви буди АДЕКВАТНІ , то булИ б на стороні ДОБРА
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07.04.2024 06:06 Відповісти
Результат слабкості і не рішучості Заходу,нажаль.
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07.04.2024 00:02 Відповісти
Це результат загравань України з Китаєм. Історія з Іраном повторюється.
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07.04.2024 08:23 Відповісти
Китай надає РФ супутникові знімки для ударів по Україні, - Bloomberg Джерело:
ХТОСЬ В ЦОМУ СУМНІВАВСЯ ЧИ ЯК.
Єдиний хто виграв від цієї війни це Китай, до того ж тепер він знає як Захід буде реагувати на захоплення Тайваню.
Китай - ПНХ,.
Китайські товари (китайські бренди) не купувати в Україні, нехай собі свої ксіомі і редмі в одне місце позасовують.
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07.04.2024 00:08 Відповісти
далі Тайвань, а згодом....

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07.04.2024 01:30 Відповісти
Китай це робити не буде, не та в них філософія.
Іран так.
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07.04.2024 02:33 Відповісти
Намиті острови біля Філіпін...
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07.04.2024 03:13 Відповісти
我是中国人。我们中国人没有兴趣卷入乌克兰和俄罗斯之间的战争。但我们永远不会忘记，俄罗斯侵略了我们中国的领土，占领了我们的远东、符拉迪沃斯托克和库页岛。他们屠杀了我们在中国北方领土的同胞。 。 。从这一点来看，我们中国人宁愿俄罗斯崩溃。
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07.04.2024 04:59 Відповісти
Що це ..... за ієрогліфи ? Вже на кацапському ?
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07.04.2024 07:52 Відповісти
🤣
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07.04.2024 13:06 Відповісти
Не думаю, що китайські фотки потрібні кацапам. Все решта - так (ракетне пальне, снаряди через північну корею і т.д. і т.п.), а фотки китай може засунути у свою жовту сраку.
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07.04.2024 00:13 Відповісти
різні гаджети та електроніка має подвійне призначення для стеження вони багато збирають інформації ,ті камери що встановлюють українці також передають данні на китайські сервери.
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07.04.2024 00:19 Відповісти
Але у статті йдеться про супутникові знімки.
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07.04.2024 00:52 Відповісти
Блумберг про це знає, а ЦРУ не знає. Жовта преса
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07.04.2024 00:15 Відповісти
Росія створила власний морський дрон, один такий виловили з моря в Румунії (відео)
Дрон створений на базі рятувального човна і протикорабельної ракети.
росіяни ймовірно створили власний https://www.unian.ua/war/ukrajina-zmusila-chf-rf-tikati-z-krimu-u-gur-rozpovili-pro-zastosuvannya-morskih-droniv-12584172.html морський дрон на базі рятувального катера та протикорабельної ракети. Таких висновків дійшли експерти зі зброї, вивчаючи відео цього дрона.
Як пише румунське видання https://adevarul.ro/stiri-locale/constanta/ministerul-apararii-nationale-oficial-nava-2352519.html Adevarul , в середу берегова охорона Румунії помітила в морі поблизу міста Тузла перекинутий човен без екіпажу, який згодом ідентифікували як морський безпілотник невідомого типу. Румунські експерти припустили, що це загублений український безпілотник, зроблений зі старого рятувального човна, однак румунська влада це припущення не підтвердила, а сам безпілотник незабаром знищили на полігоні як небезпечний предмет.
Російський "Центр анализа стратегий и технологий" на своєму неофіційному ресурсі https://t.me/bmpd_cast/19300 bmpd повідомив, що на катері було встановлено термінал Starlink для підтримки зв'язку з оператором, а бойова частина була представлена боєголовкою від радянської протикорабельної ракети 1960-х років П-15.

https://www.unian.ua/weapons/rosiya-stvorila-vlasniy-morskiy-dron-odin-takiy-vilovili-z-morya-v-rumuniji-video-12596490.html
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07.04.2024 00:16 Відповісти
Більш детально:
https://defence-ua.com/army_and_war/rashisti_jmovirno_zrobili_svij_morskij_dron_iz_starlink_ta_bch_vid_staroji_raketi_p_15-14961.html Рашисти ймовірно зробили свій морський дрон із Starlink та БЧ від старої ракети П-15
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07.04.2024 00:35 Відповісти
Трясця, будуть заважати морському коридору.
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07.04.2024 07:57 Відповісти
Це наслідок того що Україна чекає на допомогу від США вже півроку
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07.04.2024 00:16 Відповісти
Україна завалена китайською продукцією
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07.04.2024 00:17 Відповісти
Що там Китай, якщо приватні компанії США надають.
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07.04.2024 00:19 Відповісти
Москва та Пекін близькі до створення повноцінного військового союзу. Росія передала Китаю технології підводних човнів, а також пообіцяла співпрацювати у розробці високотехнологічної зброї. Також раніше Росія продала Китаю літаки Су-35, гелікоптери Мі-17 та ЗРК С-400.
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07.04.2024 00:33 Відповісти
Пока Вашингтон импотентен, китаеза "сделали всех вместе" . Нельзя давать подымать голову Террористическим режимам. Мраксизм-сосализм тем более!!
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07.04.2024 01:59 Відповісти
Якщо б влада порозумілась з китайозами, кацапа в Україні вже б небуло. Не на того коня поставили , як і в часи УНР на німця, не Антанту
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07.04.2024 00:44 Відповісти
Це було не можливо, бо це китайці воюють руками кацапів.
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07.04.2024 00:54 Відповісти
ти такий розумний....аж страшно!
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07.04.2024 00:56 Відповісти
На скыльки я памёятаю, Сі відмовляється проводити будь-які перемовини з Україною. Хоча з таким послом, якого надіслали до Китаю і який не знає китайскої, і не є дипломатом....
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07.04.2024 03:26 Відповісти
З першого дня війни косоокі повністю підтримували свого вассала.Це і без блюмберга зрозуміло
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07.04.2024 00:49 Відповісти
таварісч хламідія вже привітав компартію китаю? таварісч дєрьмак подвоїть зусилля із залучення китайських комуняк до т.зв. "мирного процесу"?! ну, і наостанок - ми й далі ігноруватимемо зв'язки із тайванем? на жаль, на всі ці сумні питання є лише ствердна відповідь, це просто епізод катастрофи країни під керівництвом зеленої тварі...
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07.04.2024 00:53 Відповісти
В нас ще знаходяться пітухи, що говорять не потрібно обмежувати людей у "дешевих товарах"!
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07.04.2024 00:57 Відповісти
китайські террористи щє за Площу Тяньаньмень та Уйгурів не відповідли, не кажучи про те шо якесь чмо трахнуло кажана і стався Ковід. На законодавчому рівні повинно буде прописано, ***** весь китайський бізнес на 500 років вперед
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07.04.2024 01:09 Відповісти
Ахламония из абхазского Аула будет против! Он же убеждал моносброд, что китайоза это хорошо и надежно!
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07.04.2024 01:57 Відповісти
Кпк должны быть уничтожена!!
Слава ССО! Не забудем!
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07.04.2024 01:56 Відповісти
Все на самом деле просто
Вот вам пример из Гулага
Гулаг не сломал две категории людей
Верующих
И западных украинцев
Украинцы были очень сплоченными
Стояли друг за друга горой
И когда начальство одного из лагерей
Натравило на украинцев самых отпетых сидельцев
Украинцы убили главного урку . Зарезали.
И с того дня украинцев больше никто не трогал
Вот если бы весь мир дал путину по роже весной 2022
Мы бы сегодня жили в другом мире
А получается наоборот
УРКИ СОБИРАЮТСЯ В БАНДУ
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07.04.2024 02:29 Відповісти
Шановна ви від кого тут друкуєтесь, від фонда Навльного чи як
Таке писати ......
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07.04.2024 02:37 Відповісти
Радше від фонда Маяковского 😂
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07.04.2024 12:41 Відповісти
Все очень просто
Открываете книгу А. СОЛЖЕНИЦИНА
АХИПЕЛАГ ГУЛАГ
И читаете
История оттуда
Там много интересного
ПРОСВЕЩАЙТЕСЬ!!!!
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07.04.2024 12:57 Відповісти
А еще прочитайте про знаменитое
КЕНГИРСКОЕ ВОССТАНИЕ В ГУЛАГЕ
Его основные участники - УКРАИНЦЫ
Они подняли лагерь на восстание
Если вы чего - то НЕ ЗНАЕТЕ
Лучше помалкивать
И стремиться узнать то, ,чего вы НЕ ЗНАЕТЕ
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07.04.2024 13:05 Відповісти
我是中国人。Привіт. Я китайський студент, який колись навчався в Україні, а зараз надаю допомогу з FPV та дронами вашій країні та армії. Я бачу, що ви пускаєте безпідставні звинувачення та чутки в мережі, а українці намагаються заплямувати імідж нас, китайців. Цим я висловлюю рішучий протест.
Будь ласка, припиніть таку поведінку, інакше такі негативні чутки можуть спричинити розбіжності у співпраці між нашими китайськими постачальниками та Україною. Це також таїть приховані небезпеки для майбутнього розвитку наших двох країн. В історії між нами та Україною не було війни чи серйозного конфлікту, і ми не хочемо, щоб це сталося вперше.
Якщо Китай вирішить підтримати Росію, як пояснити те, що зараз вся українська армія масово використовує Mavic3? Як пояснити, що китайці надали Україні незліченні FPV. Якщо ви не знайдете жодних китайських танків чи ракет на полі бою, чи будь-яких критично важливих служб і обладнання, які можна використовувати у військових цілях, тоді, будь ласка, заткніться. Не намагайтеся підірвати відносини між Китаєм і Україною, поки не буде виявлено доказів.

Війна між Росією та Україною не має нічого спільного з китайцями за 7 тисяч кілометрів. Але більшість китайців теж хочуть перемоги України. Оскільки ми теж зазнали російського вторгнення, наш Далекий Схід і Владивосток-Сахалін залишилися під російською окупацією.
Будь ласка, припиніть вигадувати безвідповідальні чутки. Якщо ви не можете знайти певних доказів, вам слід припинити безпідставні звинувачення. Ви виявили північнокорейські ракети та іранські безпілотники, тоді ви можете звинувачувати лише Північну Корею та Іран. Будь-яке звинувачення має ґрунтуватися на фактах. Визнаним фактом є те, що росіяни ніколи не були нашими надійними партнерами.

Ми в Китаї не готові втручатися в конфлікт між вашими двома країнами. Слухайте, нам уже досить українських звинувачень, що ви ще рік тому поширювали чутки про те, що ми постачаємо зброю в Росію, а українські солдати на полі бою не знаходять жодного снаряду з Китаю. Наш міністр закордонних справ Ван І пообіцяв українським колегам, що ми не будемо надавати військову допомогу. . . . . . Ви навіть розпускаєте чутки, що Китай побудує для Росії підводний тунель і новий Кримський міст. . . . . . . Отже, ви знайшли якісь докази? ? ? ? ?


Коли поляки свідомо знищували зерно українських селян, китайці не зважали на невдоволення Росії і замовляли більше зерна з України. Якщо ми вороги України, то чому ми це робимо?
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07.04.2024 04:52 Відповісти
"китайський студент, який колись навчався в Україні", а це 10%, чи 0.001% дронів для України, в порівнянні з тим, що Китай продає Росії?
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07.04.2024 05:54 Відповісти
Глава НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "альянс авторитарних держав" дедалі більше співпрацює проти західних демократій.

В інтерв'ю ВВС він заявив, що Росія, Іран, Китай і Північна Корея все більше об'єднують зусилля, надаючи практичну підтримку один одному, і що цей альянс стає "все більш згуртованим".

Глава НАТО пояснив: "Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключову продукцію для оборонної промисловості, а натомість Москва віддає своє майбутнє в залог Пекіну».
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07.04.2024 06:52 Відповісти
Пане китайський студент! Подзвоніть, будь ласка, Сі Цзинь Піню, і скажіть, хай публічно називає нинішні події війною а не "українською кризою". Агресивною війною, коли агресор (=московія) вторгся до сусідньої країни-члена ООН, з якою до того мав договір про дружбу.

Якщо пан Цзинь Пінь цього не зробить -- він піт%рас, а не державний лідер.

P.S. І заодно хай пообіцяє, що його "маленька армія" ніколи не вторгнеться на Тайвань і не буде вбивати там людей.
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07.04.2024 12:45 Відповісти
А в кого ще є сумніви що кітай допомогає рашці(хоч і не зброєю).Так може гупіки почнемо призивати відмовлятись від кітайського шорпотребу(смарфонів,ноутбуків,чайників та інших)-чи ЕТА ДРУГОЄ.Бо недавна ні гімно ісходили проти поляків.
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07.04.2024 05:49 Відповісти
Світове зло раша,китай, іран, північна корея об'єднуються....
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07.04.2024 06:18 Відповісти
Ахаха, далі буде) якщо продовжувати тиснути на парашу, то полізе гній і тоді стане зрозуміло хто усе це ініціював, усі хто доживуть здивуються
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07.04.2024 07:14 Відповісти
ПРИМУШЕННЯ УКРАЇНИ ДО МИРУ... ГУНВАНДОНОВ ПОСЛАТИ Б МОЖНА АЛЕ ТІЛЬКИ ТИХО ..ПІД ОДІЯЛОМ... ТІЛЬКИ ЗРАДА І ТІЛЬКИ ЗРАДА ЛІЗЕ НА ДУМКУ ВІД США...ЯКУ МОЖНО НАЗВАТИ ДОГОВОРНЯКОМ КИТАЯ ТА США - ПЕРЕВІРЯЮТЬ ЧИ ДОВГО УКРАЇНА ЗМОЖЕ ПРОТИВИТИСЯ РАШФАШИСТАМ...НАДІЯ ТІЛЬКИ НА ЄВРОПУ... І НА УКРАЇНСЬКЕ КБ, ЩОБ ДОЛЕТІЛО ДО КРЕМЛЯ І ЗА УРАЛ...СЛАВА УКРАЇНІ....СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ..
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07.04.2024 07:28 Відповісти
Тільки один Китай не співчуває і не показує стурбованість, що ескалація може відбутись у майбутньому. Його все влаштовує. Аби тільки .... війни не було.
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07.04.2024 07:55 Відповісти
Президент Владимир Зеленский назначил 26 апреля 2023 года нового посла Украины в Китае. Им стал бывший министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.

Последняя должность, на которой с ноября 2021 года по март 2023 года находился Павел Рябикин, - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Перед этим, по https://www.chesno.org/politician/342/ данным движения «Честно», он возглавлял Государственную таможенную службу Украины, сначала был заместителем главы КГГА, а затем - советником городского головы Киева Виталия Кличко. До этого занимал должность главы Международного аэропорта «Борисполь».
https://censor.net/ru/resonance/3227575/chto_nujno_znat_o_naznachenii_ryabikina_glavoyi_tamojni
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07.04.2024 07:59 Відповісти
Америка, не просто, так тільки "занепокоюється "
США хоче щоб війна в Україні тривала якомога довше
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07.04.2024 08:13 Відповісти
Україна наклала ембарго торгівлі з Китаєм?
Бо захід поганий, а от що робить сама Україна?
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07.04.2024 09:09 Відповісти
Китай - один з найбільших споживачів українського зерна! Чи, може мікросхеми не з кремнію і арсеніду галію виробляються, а з зерна?
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07.04.2024 13:09 Відповісти
 
 