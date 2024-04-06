Китай надає РФ супутникові знімки для ударів по Україні, - Bloomberg

Китай посилив свою підтримку Росії, зокрема надає геопросторову розвідку, щоб допомогти Москві у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на тлі ознак продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. За даними одного із джерел, підтримка Китаю також включає оптику, пальне, яке використовуватиметься в ракетах, і розширення космічної співпраці.

Також зазначається, що президент Джо Байден висловив занепокоєння Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови цього тижня щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.

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Пекін намагався показати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий альянс із Москвою у межах того, що Сі Цзіньпін та Володимир Путін назвали дружбою "без обмежень" напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Важливо те, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до обмежених технологій, зокрема чіпів та інтегральних схем, які використовуються у зброї або потрібні для її створення. США та Європейський Союз внесли до санкційного до списку кілька китайських фірм, які здійснюють такі передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання.

Варто зазначити, що підтримка Китаєм Росії поглибилася в останні місяці.

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