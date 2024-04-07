Президентом Словакии избрали пророссийского Пеллегрини
Во втором туре выборов президента Словакии, состоявшемся 6 апреля, победил союзник Фицо Петер Пеллегрини.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Отмечается, что за Пеллегрини проголосовали 53,12 процента избирателей. За его конкурента, члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока - 46,87 процента. Корчок признал поражение и поздравил победителя.
Пеллегрини – союзник пророссийского премьер-министра Роберта Фицо. Он был премьер-министром в 2018-2020 годах, а в 2023 году создал коалицию с популистской евроскептической партией "Курс – социальная демократия" (Smer-SD) Фицо.
Сам Пеллегрини заявляет, что выступает за преодоление "глубокого внутриполитического раскола" в Словакии и призывает к "осторожности" по поставке оружия Киеву.
Среди всех кандидатов в президенты Словакии Корчок отличался самым высоким уровнем поддержки Украины в своих высказываниях. Политик выступал за решительную военную поддержку Киева, что делало его прямым оппонентом ливонационалистическому правительству премьер-министра Роберта Фицо, который во время своей кампании и после избрания на должность отличился пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями.
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БОГДАН БУТКЕВИЧ (ФЕЙСБУК)
Скажу откровенно - после ареста и беспредела с Романом Червинским я как волонтер перестал помогать любым структурам СБУ. Даже передний.
Потому что мне жаль, делить людей от одной структуры на хорошее и плохое, конечно можно. Смысл дела от этого не меняется.
После трех последних случаев использования СБУ для прямого преследования журналистов и полного освещения этого г-ном Малюком, я не вижу большой разницы между нынешними СБУ и СБУ времен Яника.
Да-да, это я и про организованный СЗНД мониторинг "бигусами", и свежие попытки людей Илли Витюка из кибербезопасности СБУ передать репортаж журналисту "расследование". информация", которая расследовала его злоупотребления. И о нападении на Юрия Николова.
Кстати, все люди, связанные с войной, знают какие части СБУ ездят на фронте и буквально покупают видео с последствиями техники. Которые потом выдают за своих.
Да, конечно, есть хорошие, крутые профессионалы, которые делают свою работу. Но это не отменяет всего вышеперечисленного. И тот простой факт, что СБУ превратилась в карательный орган Офиса президента и лично Зеленского.
Я уже молчу, что это СБУ генерирует черную наличку от бизнеса для ОП. Дело Артема Шиля - например.
Напоминаю, что в начале февраля Совет проголосовал за вызов Малюка сообщить о фактах нападения на журналистов его сотрудников. Прошло 2 месяца - малыш так и не появился.
Вместо ответственности его подчиненных отправляют на фронт - как, по его словам, случилось с уродом, который организовал отслеживание бигусами. Вопрос - у нас передняя смена уголовной ответственности за уголовное преступление? СБУ действует вне правового поля? Единственное поле, где работает эта конструкция, это гостиницы Зе и Ко всех выжимают, закрывают рот и пугают всех инакомыслящих, чтобы потом, на беззальтернативности тут устраивали орбанівську Угорщину-2?
Очень страшно признавать, но во время жестокой войны украинская спецслужба усилиями Ермака, Портнова и Татарова снова превратилась в карательный орган правящего режима.
Закрывая на это глаза, уничтожая каждую жизнь, проведенную в этой страшной войне.
Больше нельзя молчать. Ведь усилиями этого СБУ мы становимся все больше похожими на Россию.
А в войне малого и большого автократического режима победит великий с математической точностью. Конечно.
Скажу откровенно - после ареста и беспредела с Романом Червинским я как волонтер перестал помогать любым структурам СБУ. Даже передний.
Продолжает ли он помогать задний?
- росіяні не винуваті, це все божевільний путін.
- це все Америка винувата, посоріла два брацьких народи щоб їх грабувати.
А коли розказуєш їм про Бучу, Ізюм і т.д. то дивляться баранячими очима і кажуть що не може такого бути, просто не вірять.
Там раша тв процвітає
Проросійські мери міст і містечок - теж не рідкість
У заході братимуть участь лідери національно-визвольних рухів поневолених Москвою народів, а також представники політичного та дипломатичного сектору держав ЄС та США, зокрема, три колишніх посли США Пітер Меттіс (Peter Mattis), Джон Гербст (John Herbst) та Вільям Тейлор (William Taylor).
З докладною програмою заходу можна ознайомитися на https://jamestown.org/event/register-now-russias-rupture-and-western-policy-a-joint-jamestown-free-nations-of-post-russia-forum-event/ сайті The Jamestown Foundation. Анонс події у фейсбуці https://www.facebook.com/events/316203977620201 за посиланням .
Попередня версія підсумкового документа з головними тезами подіїhttps://www.facebook.com/postrussiaforum/posts/pfbid033ExtpxEpRoZzR8Sd38aGw3PCmhQ2Em8oUj6NxYUHX8Ki3iRqkupQE1K5RMrfRs6bl тут .
Нагадаємо, Форум вільних народів постРосії знайомить західних інтелектуалів із поневоленими Росією народами й показує, що вони мають сили та бажання на відокремлення від імперії та мирну участь у післявоєнному житті світу. Попередні форуми проходили у Римі, Берліні, Токіо, Лондоні, Варшаві, Брюсселі та інших містах.
А от Словаччина це країна з самою більшою проросійською підтримкою у Європі. А всі думають Угорщина. Насправді у словаків ще з радянських часів совок у головах + пропаганда постійно підживлюється Москвою.
От і не дивуйтесь що словаки, теж вирішили заглянути в о*ко Путлєру в пошуках миру. Тим більше їх стійко прикривають ЗСУ, чого переживати?
- Тут мова про Лемківщину яку в 20-х відкромсали від Карпатської України і пришили до Словакії
замість єдиного марафєта, куди витрачається купа державних коштів, і який намагається українців переконувати що «всехарашопрекраснаямаркіза» і янелох маладець, потрібна агресивна інформаційна політика на Заході. А воно, с_ка, з опозицієй бореться та не випускає за кордон… гівнюк ссеріальний…
А без кацапських вуглеводнів і у тих і у тих пропаде бажання "бикувать" занадто Вони вже зараз починають "рєпу чухать" - звідки брать "горючку" Тому Фіцо з Пелегріні "сім раз подумають" - бо їх словаки швидко "раком поставлять"
В Угорщині на противагу Орбану президент досить притомна.
Пару років тому, коли Пеллегріні пішов у вільне плавання, хтось викрав у нього мощну колекцію авторської порнухи, і тоді цей озабочений блудний син повернувся до фіцо.