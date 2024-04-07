Президентом Словакии избрали пророссийского Пеллегрини

Во втором туре выборов президента Словакии, состоявшемся 6 апреля, победил союзник Фицо Петер Пеллегрини.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Отмечается, что за Пеллегрини проголосовали 53,12 процента избирателей. За его конкурента, члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока - 46,87 процента. Корчок признал поражение и поздравил победителя.

Пеллегрини – союзник пророссийского премьер-министра Роберта Фицо. Он был премьер-министром в 2018-2020 годах, а в 2023 году создал коалицию с популистской евроскептической партией "Курс – социальная демократия" (Smer-SD) Фицо.

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Сам Пеллегрини заявляет, что выступает за преодоление "глубокого внутриполитического раскола" в Словакии и призывает к "осторожности" по поставке оружия Киеву.

Среди всех кандидатов в президенты Словакии Корчок отличался самым высоким уровнем поддержки Украины в своих высказываниях. Политик выступал за решительную военную поддержку Киева, что делало его прямым оппонентом ливонационалистическому правительству премьер-министра Роберта Фицо, который во время своей кампании и после избрания на должность отличился пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями.

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