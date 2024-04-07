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Новини
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Президентом Словаччини обрали проросійського Пеллегріні

петер,пеллегріні.

У другому турі виборів президента Словаччини,  який відбувся 6 квітня, переміг союзник Фіцо Петер Пеллегріні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Зазначається, що за Пеллегріні проголосували 53,12 відсотка виборців. За його конкурента  члена ліберальної партії "Свобода і солідарність" Івана Корчока - 46,87 відсотка. Корчок визнав поразку і привітав переможця.

Пеллегріні – союзник проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Він був прем'єр-міністром у 2018-2020 роках, а у 2023 році створив коаліцію з популістською євроскептичною партією "Курс – соціальна демократія" (Smer-SD) Фіцо.

Сам Пеллегріні заявляє, що виступає за подолання "глибокого внутрішньополітичного розколу" у Словаччині та закликає до "обережності" в питанні постачання зброї Києву.

Натомість Корчок серед усіх кандидатів у президенти Словаччини Корчок вирізнявся найвищим рівнем підтримки України у своїх висловлюваннях. Політик виступав за рішучу військову підтримку Києва, що робило його прямим опонентом лівонаціоналістичному уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який під час своєї кампанії та після обрання на посаду відзначився проросійською позицією та антиукраїнськими заявами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Вишеградської четвірки розійшлися у поглядах щодо військової допомоги Україні

Автор: 

вибори (6687) Словаччина (1102)


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Топ коментарі
+40
В команді 3,14дорасов поповнення.
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07.04.2024 08:34
+29
Європа спішить, аж спотикається. До світової війни. Словаки сподіваються, що їх бомбити кацапи не стануть. Чехи візьмуть вогонь на себе ?
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07.04.2024 08:30
+27
Словацькі зебіли виграли !
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07.04.2024 08:42
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У Словаччині прорашистська влада тепер повністю, а в УКРАЇНІ ЧИЄ СБУ?
БОГДАН БУТКЕВИЧ (ФЕЙСБУК)
Скажу откровенно - после ареста и беспредела с Романом Червинским я как волонтер перестал помогать любым структурам СБУ. Даже передний.

Потому что мне жаль, делить людей от одной структуры на хорошее и плохое, конечно можно. Смысл дела от этого не меняется.

После трех последних случаев использования СБУ для прямого преследования журналистов и полного освещения этого г-ном Малюком, я не вижу большой разницы между нынешними СБУ и СБУ времен Яника.

Да-да, это я и про организованный СЗНД мониторинг "бигусами", и свежие попытки людей Илли Витюка из кибербезопасности СБУ передать репортаж журналисту "расследование". информация", которая расследовала его злоупотребления. И о нападении на Юрия Николова.

Кстати, все люди, связанные с войной, знают какие части СБУ ездят на фронте и буквально покупают видео с последствиями техники. Которые потом выдают за своих.

Да, конечно, есть хорошие, крутые профессионалы, которые делают свою работу. Но это не отменяет всего вышеперечисленного. И тот простой факт, что СБУ превратилась в карательный орган Офиса президента и лично Зеленского.

Я уже молчу, что это СБУ генерирует черную наличку от бизнеса для ОП. Дело Артема Шиля - например.

Напоминаю, что в начале февраля Совет проголосовал за вызов Малюка сообщить о фактах нападения на журналистов его сотрудников. Прошло 2 месяца - малыш так и не появился.

Вместо ответственности его подчиненных отправляют на фронт - как, по его словам, случилось с уродом, который организовал отслеживание бигусами. Вопрос - у нас передняя смена уголовной ответственности за уголовное преступление? СБУ действует вне правового поля? Единственное поле, где работает эта конструкция, это гостиницы Зе и Ко всех выжимают, закрывают рот и пугают всех инакомыслящих, чтобы потом, на беззальтернативности тут устраивали орбанівську Угорщину-2?

Очень страшно признавать, но во время жестокой войны украинская спецслужба усилиями Ермака, Портнова и Татарова снова превратилась в карательный орган правящего режима.

Закрывая на это глаза, уничтожая каждую жизнь, проведенную в этой страшной войне.

Больше нельзя молчать. Ведь усилиями этого СБУ мы становимся все больше похожими на Россию.

А в войне малого и большого автократического режима победит великий с математической точностью. Конечно.
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07.04.2024 08:29 Відповісти
Справжніх СБУ-шників я бачив зразу після визволення Бучі(я провів місяць у підвалі) і то були справжні герої !
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07.04.2024 08:46 Відповісти
Если вы не искусственный интеллект, а копирайтер, извольте вычитывать свои тексты
Скажу откровенно - после ареста и беспредела с Романом Червинским я как волонтер перестал помогать любым структурам СБУ. Даже передний.

Продолжает ли он помогать задний?
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07.04.2024 10:29 Відповісти
пекельні борошна - для кого вони?
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07.04.2024 11:47 Відповісти
СБУ під Єрмаком. Хіба це і так не зрозуміло? Зараз люди єрмака і татарова усюди у владі, антимайдан повернувся, перефарбувавшись в ЗЕлене
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07.04.2024 15:44 Відповісти
Європа спішить, аж спотикається. До світової війни. Словаки сподіваються, що їх бомбити кацапи не стануть. Чехи візьмуть вогонь на себе ?
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07.04.2024 08:30 Відповісти
Різниця в 6%, суспільство розколене навпіл.
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07.04.2024 08:42 Відповісти
От і словаки жмуться до рашки
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07.04.2024 08:33 Відповісти
Більшість словаків співчувають українцям АЛЕ - потім добавляють щось на кшталт:
- росіяні не винуваті, це все божевільний путін.
- це все Америка винувата, посоріла два брацьких народи щоб їх грабувати.

А коли розказуєш їм про Бучу, Ізюм і т.д. то дивляться баранячими очима і кажуть що не може такого бути, просто не вірять.

Там раша тв процвітає
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07.04.2024 15:47 Відповісти
Ну і на додачу, там дійсно дофіга російського бізнесу, і зв'язків, навіть і самої вати (хоч і тихо сидить але воняє) яка там ще з доковідних часів робила фоп щоб легалізуватись в ЄС.
Проросійські мери міст і містечок - теж не рідкість
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07.04.2024 15:50 Відповісти
В команді 3,14дорасов поповнення.
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07.04.2024 08:34 Відповісти
У Вашингтоні обговорять розпад РФ. Анонс X Форуму вільних народів 16 квітня у США відбудеться https://www.facebook.com/events/316203977620201 X Форум вільних народів постРосії . Тема заходу - "Розпад Росії та західна політика"
У заході братимуть участь лідери національно-визвольних рухів поневолених Москвою народів, а також представники політичного та дипломатичного сектору держав ЄС та США, зокрема, три колишніх посли США Пітер Меттіс (Peter Mattis), Джон Гербст (John Herbst) та Вільям Тейлор (William Taylor).
З докладною програмою заходу можна ознайомитися на https://jamestown.org/event/register-now-russias-rupture-and-western-policy-a-joint-jamestown-free-nations-of-post-russia-forum-event/ сайті The Jamestown Foundation. Анонс події у фейсбуці https://www.facebook.com/events/316203977620201 за посиланням .
Попередня версія підсумкового документа з головними тезами подіїhttps://www.facebook.com/postrussiaforum/posts/pfbid033ExtpxEpRoZzR8Sd38aGw3PCmhQ2Em8oUj6NxYUHX8Ki3iRqkupQE1K5RMrfRs6bl тут .
Нагадаємо, Форум вільних народів постРосії знайомить західних інтелектуалів із поневоленими Росією народами й показує, що вони мають сили та бажання на відокремлення від імперії та мирну участь у післявоєнному житті світу. Попередні форуми проходили у Римі, Берліні, Токіо, Лондоні, Варшаві, Брюсселі та інших містах.
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07.04.2024 08:36 Відповісти
там потрібно платити?
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07.04.2024 08:38 Відповісти
https://linkodrom.com/links/redirect/764534.htm https://linkodrom.com/links/redirect/764534.htm

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07.04.2024 08:56 Відповісти
Хня безпонтова від хароших закордонних расєян. Нахіба це тут? Всі ці колишні можуть тільки молоть шо попало, все одно за слова відповідати не потрібно, і в цих слів нуль сили
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07.04.2024 09:01 Відповісти
Фінансоване кремлем збіговисько "хароших рюZZкіх", яке має на меті імітацію опозиції кремлівському диктатору. Знаємо, проходили. Навальний номер два. Прикормлені однією з веж кремля маріонетки, що нібито різко критикують іншу вежу. Але звергати диктатора чомусь ніхто не йде і не закликає до збройного повстання
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07.04.2024 09:38 Відповісти
не в тему подлячі- мова йде не зборище хароших руських
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07.04.2024 14:43 Відповісти
страна лентяев и селюков страна союзник Германии в нападении на Польшу в 1939 году страна не поннесшая как союзник Германии никакого наказания как и Болгария как и Югославия и Венгрия
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07.04.2024 08:36 Відповісти
Перестань паскудить на весь народ! З таким же успіхом "ледарями" та "селюками" (та ще й придурками) можна назвать і народ України - за їх вибір у 2019-му
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07.04.2024 09:00 Відповісти
73% такі і є
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07.04.2024 09:49 Відповісти
Так чим же тоді словаки від нас відрізняються? А якщо він подібне пише - то значить і сам себе іменує "селюком" і "ледарем"? І що тоді можна сказать про його розумові здібності?
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07.04.2024 09:52 Відповісти
В Словакії десь 60% нейтральной какойразніці, і 40% пенсів що дрочать на совок і дивляться раша ТВ про те що Україна сама робить постановки в Бучі а у всьому винна Америка.
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07.04.2024 15:53 Відповісти
На момент начала Второй мировой войны 2 Чехословакия была одна страна.
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07.04.2024 09:40 Відповісти
1 вересня 1939-го вже не була. Словаччина відділилася весною 1939-го
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07.04.2024 10:04 Відповісти
На той час уся Чехословакія вже була окупована Гітлером.
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07.04.2024 15:31 Відповісти
Угорщину таки трохи покарали. Кусок відійшов до СРСР у вигляді сьогоднішнього угорського анклаву в Україні. Болгарія фізично з Союзом не воювала. Югославія також.
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07.04.2024 10:18 Відповісти
А Лемеівщина, яку Чехословакія в 20-х роках відкромсала від автономної Карпатської України- досі у Словаччини. Мається на увазі східна частина гірського масиву на кордоні з Польщею- Гуменне, Пряшів і т.д.
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07.04.2024 15:56 Відповісти
Згоден, забираємо після розгрому прокацапської Словаччини.
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07.04.2024 18:23 Відповісти
За рахунок "селюків" ти живеш.
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07.04.2024 10:36 Відповісти
Словацькі зебіли виграли !
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07.04.2024 08:42 Відповісти
Главноє, пєрєстать стріляяять!!
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07.04.2024 08:49 Відповісти
"Сайдуцца пасрєдінє"
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07.04.2024 09:39 Відповісти
Ну тут трохи інша історія. Зебіли думали, що прийде нова команда і всі заживуть як в ОАЕ. Але мрії не здійснилися.

А от Словаччина це країна з самою більшою проросійською підтримкою у Європі. А всі думають Угорщина. Насправді у словаків ще з радянських часів совок у головах + пропаганда постійно підживлюється Москвою.
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07.04.2024 09:43 Відповісти
Чому словаки ж не їдуть масово на заробітки в рашку?))
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07.04.2024 08:48 Відповісти
Тому що вони вже ітак у Австрії, хто міг
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07.04.2024 15:57 Відповісти
А тепер раджу усім подумки повернутись в 2019 рік. Україна обрала..... а кого? Можна, дивлячись на оці усі "сайтісь пасєрєдінє", "побачив мир в очах..", призначенні натовпу явних рашистів у владу, назвати Зеленського проросійським? Запросто.
От і не дивуйтесь що словаки, теж вирішили заглянути в о*ко Путлєру в пошуках миру. Тим більше їх стійко прикривають ЗСУ, чого переживати?
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07.04.2024 08:48 Відповісти
Ну куйло про пілігріма і фіцо наче серіал не спонсорував та не знімав?
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07.04.2024 09:03 Відповісти
рашист не всіх скупляє "українськиим кварталом" де-кого із світових політиків "вішає на гачок компромату" ,де- кого на "юдині срібняки" в нього багатовікова практика , як добиватися своїх інтересів за рахунок брехні .обіцянок ,погроз.компромату і т.дю Рашистські антихристи в цьому питанні неперевершені "специ"
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07.04.2024 12:34 Відповісти
Скурвились, сусідуньки. Тепер зрозуміло чому чехи відділились від таких братушек.
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07.04.2024 08:48 Відповісти
Отделились как раз словаки, точнее словацкие политики. Большинство населения и Чехии, и Словакии на момент раздела страны были против такого раздела.
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07.04.2024 09:07 Відповісти
Цікаве чтиво - "На підставі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 мирного договору з Угорщиною у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD Тріаноні 4 липня 1920 року до складу Словаччини увійшла також частина угорської етнічної території. Західну частину історичного Закарпаття підпорядковано адміністративному управлінню Словаччини. У новопосталій Чехо-Словаччині чехи не здійснили договору у справі автономії Словаччини, натомість висунуто концепцію однорідного чехо-словацького народу і мови, що стало джерелом чехо-словацького конфлікту." . І шось воно мені нагадує - а вам ні ?
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07.04.2024 14:05 Відповісти
Західну частину історичного Закарпаття підпорядковано адміністративному управлінню Словаччини

- Тут мова про Лемківщину яку в 20-х відкромсали від Карпатської України і пришили до Словакії
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07.04.2024 16:00 Відповісти
Прочитайте уважно два останні речення - і можливо воно вам шось нагадає .
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07.04.2024 16:04 Відповісти
Выборы пройдут в этом году более чем в 80 странах Мира...к примеру Эрдоган поиграл парламентские выборы впервые 22 года...
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07.04.2024 08:50 Відповісти
Словакия Венгрия Румыния СССР Япония Италия Хорватия были братанами в борьбе с Мировыми капиталистами...
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07.04.2024 08:56 Відповісти
Це, в тому числі, результат відсутності зовнішньої політики ******* та його завгоспа…
замість єдиного марафєта, куди витрачається купа державних коштів, і який намагається українців переконувати що «всехарашопрекраснаямаркіза» і янелох маладець, потрібна агресивна інформаційна політика на Заході. А воно, с_ка, з опозицієй бореться та не випускає за кордон… гівнюк ссеріальний…
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07.04.2024 09:01 Відповісти
Первый братский Договор с фашистской Италией заключён был с Бенито Муссолини в 1924 году..совки из РСФСР даже обменялись посольствами..но это государственная тайна..а в итальянском местечке Рапалла в 1922 году Веймарская республика и РСФСР заключили братский Договор очень крутого содержания... смотрите ЮТ...
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07.04.2024 09:02 Відповісти
Нормально платить москва Заходу...а борги кремлю вони будуть віддавати своєю кров'ю , як Україна після 19р ...?
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07.04.2024 09:05 Відповісти
швидко забули радянські танки ....
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07.04.2024 09:13 Відповісти
в них майже не було танків, то чехів(Прага) танками чавили. Не просто так чехи відділились від довпойобів, і майже єдині, провели справжню люстрацію після кацапів. Доречі, тепер чешська економіка випереджає навіть польску, не кажучи вже про словацку бідосю!!
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07.04.2024 09:32 Відповісти
Куди котиться цей світ.
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07.04.2024 09:20 Відповісти
словаки ох.ївали
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07.04.2024 09:32 Відповісти
Президентом Словаччини обрали проросійського Пеллегріні - "проросійських президентів" в тому числі і в Україні обирають формально,а купує їх куйло,через фінансування їх передвиборчих компаній .і агітації серед "мудрого наріду"
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07.04.2024 09:38 Відповісти
Не "мечи ікру" передчасно! Україна заявила що не бирається продовжувать використання газо- та нафтопроводів на своїй території (які йдуть з Росії на Угорщину (і звідти - на Словаччину) після 2024 рокум
А без кацапських вуглеводнів і у тих і у тих пропаде бажання "бикувать" занадто Вони вже зараз починають "рєпу чухать" - звідки брать "горючку" Тому Фіцо з Пелегріні "сім раз подумають" - бо їх словаки швидко "раком поставлять"
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07.04.2024 09:49 Відповісти
Не "мечи ікру" передчасно!Ще невідомо, які умови Україні "впарить" ЄС " за відмову прокачувати рашистську нафту мадярам і словакам.котрі є членами ЄС. А без фінансової .та війскової допомоги - ЄС заставить Україну "бикувать" дуже швидко ,а тому в Україні "сім раз по сім подумають" .чи робити те,про що "словесами биканули"
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07.04.2024 09:58 Відповісти
У тебе є докази кардинальної зміни політичного курсу ЄС?
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07.04.2024 10:01 Відповісти
Як і в Тебе немає доказів відмови України від війскової і фінансової допомоги ЄС,а чи може маєш???
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07.04.2024 10:18 Відповісти
Розшифруй будь ласка свій коментар - а то я ніяк його суть не можу розібрать
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07.04.2024 10:28 Відповісти
Без розшифровки ,простими словами.ЄС ,надаючи багатомільярдну допомогу Україні ,не дозволить перекривати нафтову трубу,котрою прокачується рашистська нафта в Угорщину .Ос і вся дешифровка
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07.04.2024 12:29 Відповісти
А ти не пробував усе-таки зробить "розшифровку"? Якщо політика ЄС стосовно України не змінюється - значить ЄС не вигідне буде продовження "бикування" Угорщини та Словаччини І "перекриття краників"(газового та нафтового) - це "зашморг" на горлі Фіцо та Орбана! Бо інші шляхи поставки "горючки" - тільки через територію ЄС Не скажеш - де саме у морських портах Угорщини та Словаччини знаходяться нафтові термінали для поставок російських нафти і газу?
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07.04.2024 12:37 Відповісти
дивись уважно на "бикування польських рольніков" і реакцію ЄС ,котрі оцінили таке "польське бикування" у 137 млрд євро",тоді ,можливо, відшукаєш аналогію і з нафтою для мадярсько-словацьких члені ЄС...
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07.04.2024 12:46 Відповісти
Так я дивлюся! А от - чи дивишся ти? Бо я бачу - ти у нас "прибічник простих рішень"!
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07.04.2024 12:50 Відповісти
Я теж бачу який Ти прибічник,і яких рішень .
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07.04.2024 15:38 Відповісти
От я й теж "бачу"! Реєстрація з 14-го - а тебе ніхто читать не хоче Значить - "ХЕНІЙ ИНТЕЛЕХТУ"!!!
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07.04.2024 15:40 Відповісти
касапізм голвного мозоку...
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07.04.2024 09:41 Відповісти
Це погано…
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07.04.2024 09:41 Відповісти
Чому ці та різні ******* до цих пір в Євросоюзі? Ця ******* за гроші ху...йла, поступово але методично знищує європейську спільноту, а її лідери граються в доброго дядю по відношенню до цих пітарасів.
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07.04.2024 10:24 Відповісти
То НАТО розвалюється чи нє, чи воно ще досі 'сильне як ніколи раніше'? От до чого можуть довести світ старі імпотенти, яким би сидіти дома і внуків няньчити.
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07.04.2024 10:26 Відповісти
Словаччина впевнено перехоплює палку антиукраїнського лідерства у ЄС.
В Угорщині на противагу Орбану президент досить притомна.
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07.04.2024 10:41 Відповісти
її зняли наче
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07.04.2024 21:40 Відповісти
Так....Значить,53% словаків наші вороги...Недаремно одна знайома вже давно розповідала,що словаки дуже ********* українців. Звичайно,на Закарпаття словаки не претендуватимуть (занадто сцикливі для цього) але дрібні пакості робитимуть,блокаду,наприклад.
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07.04.2024 10:42 Відповісти
В 1939 словаки оголосили незалежність і визнали Гітлера другом нації. Словацькі військові формування були частиною окупаційного режиму в 1942-1943 роках в Україні (разом з мадьярами). В 1968 році брали активну участь в придушенні Пражської весни. СРСР вело переговори перед вторгненням саме з Гусаком і Біляком.
Пару років тому, коли Пеллегріні пішов у вільне плавання, хтось викрав у нього мощну колекцію авторської порнухи, і тоді цей озабочений блудний син повернувся до фіцо.
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07.04.2024 10:52 Відповісти
Красиво работают... минус еще один союзник...
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07.04.2024 10:55 Відповісти
Чергова продажна кацапська консерва...
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07.04.2024 11:06 Відповісти
Эта сволота из SD!!!
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07.04.2024 12:33 Відповісти
тобто в Україні вибрати проросійського можна а словакам не можна ясно зрозуміло
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07.04.2024 13:04 Відповісти
Закривай засувку в Закарпатті на Словакію та Угорщину.
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07.04.2024 14:02 Відповісти
Немає проросійських політиків.Любий «проросійський» політик - то завербований або куплений, або скомпрометований рашистами
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07.04.2024 14:24 Відповісти
В рядах Уйобіка поповнення.
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07.04.2024 15:52 Відповісти
 
 