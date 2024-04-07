Президентом Словаччини обрали проросійського Пеллегріні

У другому турі виборів президента Словаччини, який відбувся 6 квітня, переміг союзник Фіцо Петер Пеллегріні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Зазначається, що за Пеллегріні проголосували 53,12 відсотка виборців. За його конкурента члена ліберальної партії "Свобода і солідарність" Івана Корчока - 46,87 відсотка. Корчок визнав поразку і привітав переможця.

Пеллегріні – союзник проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Він був прем'єр-міністром у 2018-2020 роках, а у 2023 році створив коаліцію з популістською євроскептичною партією "Курс – соціальна демократія" (Smer-SD) Фіцо.

Сам Пеллегріні заявляє, що виступає за подолання "глибокого внутрішньополітичного розколу" у Словаччині та закликає до "обережності" в питанні постачання зброї Києву.

Натомість Корчок серед усіх кандидатів у президенти Словаччини Корчок вирізнявся найвищим рівнем підтримки України у своїх висловлюваннях. Політик виступав за рішучу військову підтримку Києва, що робило його прямим опонентом лівонаціоналістичному уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який під час своєї кампанії та після обрання на посаду відзначився проросійською позицією та антиукраїнськими заявами.

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