Глави МЗС Вишеградської четвірки розійшлися у поглядах щодо військової допомоги Україні

Міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки зійшлися на думці, що агресія Росії проти України є порушенням міжнародного права і територія України має залишатись у межах її міжнародно визнаних кордонів. Водночас відносно військової підтримки України міністри не були одностайними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на необхідності збільшити підтримку України в усіх сферах, включаючи військову. Він підкреслив, що в інтересах усього регіону, щоб російська армія залишалася якнайдалі від його кордонів. "Європа сьогодні в небезпеці, і необхідно вміти на це реагувати", - заявив Ліпавський.

Він подякував тим країнам, які приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, серед яких і Польща, яка пообіцяла фінансовий внесок, матеріально-технічне та логістичне забезпечення. Напередодні Ліпавський з польським колегою Радославом Сікорським обговорили це питання під час двосторонніх переговорів.

Натомість очільники МЗС Словаччини та Угорщини Юрай Бланар і Петер Сійярто заявили, що їхні країни не постачатимуть зброю Україні.

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Зокрема, словацький міністр заявив: "Ми більше не робитимемо військових поставок в Україну, тому що вважаємо, що цей конфлікт не має військового вирішення". На запитання, чи готовий він вести переговори з російським міністром Сергієм Лавровим, Бланар сказав: "Ми дуже прагматичні, в жодному разі не апологети Росії. Але що ми будемо робити з Росією, якщо вона не зупиниться? Створимо нову залізну завісу?"

Глава МЗС Угорщини заявив, що його країна "не постачала і не постачатиме жодної зброї Україні". Водночас він назвав заяви щодо введення військ в Україну "небезпечними".

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