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Новини Допомога Україні
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Глави МЗС Вишеградської четвірки розійшлися у поглядах щодо військової допомоги Україні

четвірка,вишеградська

Міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки зійшлися на думці, що агресія Росії проти України є порушенням міжнародного права і територія України має залишатись у межах її міжнародно визнаних кордонів. Водночас відносно військової підтримки України міністри не були одностайними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на необхідності збільшити підтримку України в усіх сферах, включаючи військову. Він підкреслив, що в інтересах усього регіону, щоб російська армія залишалася якнайдалі від його кордонів. "Європа сьогодні в небезпеці, і необхідно вміти на це реагувати", - заявив Ліпавський.

Він подякував тим країнам, які приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, серед яких і Польща, яка пообіцяла фінансовий внесок, матеріально-технічне та логістичне забезпечення. Напередодні Ліпавський з польським колегою Радославом Сікорським обговорили це питання під час двосторонніх переговорів.

Натомість очільники МЗС Словаччини та Угорщини Юрай Бланар і Петер Сійярто заявили, що їхні країни не постачатимуть зброю Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо заявив, що не змінить думки щодо війни в Україні й закликав до мирних переговорів

Зокрема, словацький міністр заявив: "Ми більше не робитимемо військових поставок в Україну, тому що вважаємо, що цей конфлікт не має військового вирішення". На запитання, чи готовий він вести переговори з російським міністром Сергієм Лавровим, Бланар сказав: "Ми дуже прагматичні, в жодному разі не апологети Росії. Але що ми будемо робити з Росією, якщо вона не зупиниться? Створимо нову залізну завісу?"

Глава МЗС Угорщини заявив, що його країна "не постачала і не постачатиме жодної зброї Україні". Водночас він назвав заяви щодо введення військ в Україну "небезпечними".

Також читайте: Сійярто звинуватив Саллівана у брехні та заявив, що США нібито "виступають за війну"

Автор: 

Угорщина (2338) Словаччина (1117) Чехія (1655) Вишеградська четвірка (38)


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Топ коментарі
+16
З такими "друзями" и ворогів не потрібно
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21.03.2024 16:42 Відповісти
+12
І всі при ділі, і пики в усіх такі значущі!
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21.03.2024 16:41 Відповісти
+10
Хто б сумнівався як себе поведуть словаки та мадяри.
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21.03.2024 16:44 Відповісти
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І всі при ділі, і пики в усіх такі значущі!
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21.03.2024 16:41 Відповісти
З такими "друзями" и ворогів не потрібно
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21.03.2024 16:42 Відповісти
Там лише 2 друга. І то ситуативні.
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21.03.2024 16:46 Відповісти
Та є цих "друзяк" - Конгресом такии рулить - завтра идуть на канікули
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21.03.2024 16:50 Відповісти
Хто б сумнівався як себе поведуть словаки та мадяри.
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21.03.2024 16:44 Відповісти
Бажаю їм, щоб на їхні срані морди прилітало кожен день вдесятеро більше снарядів, ніж на українські землі. Нехай буде проклятий весь виводок до десятого коліна таких ублюдків.
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21.03.2024 17:11 Відповісти
просто підари звичайні, думають їбануті що їх це мине?
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21.03.2024 16:47 Відповісти
Так нехай ЄС більше ні евро не дає з свого фонду мад'ярским циганам та "проститтукам" словечини!

Нехай відсовсують у свого вована!
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21.03.2024 16:50 Відповісти
Держави - не друзі України, які привітали ***** з "переобранням" правителем пітьми:
🇧🇴 Болівія
🇻🇪 Венесуела
🇳🇮 Нікарагуа
🇨🇺 Куба
🇨🇳 Китай
🇦🇿 Азербайджан
🇮🇷 Іран
🇰🇿 Казахстан
🇧🇾 Бєларусь
🇺🇿 Узбекистан
🇭🇳 Гондурас
🇹🇯 Таджикістан
🇰🇼 Кувейт
🇰🇬 Киргизстан
🇸🇾 Сирія
🇹🇷 Туреччина
🇸🇦 Саудівска Аравія
🇲🇱 Малі
🇦🇲 Вірменія
🇿🇦 ПАР
🇦🇪 ОАЕ
🇮🇳 Індія
✝️ Ватикан /Папа Римський Франциск

а також терористична організація
⛔️ ХАМАС
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21.03.2024 16:52 Відповісти
Створимо нову залізну завісу?" Джерело:
Не залізну а залізобетонну та заллєм бетоном. Щоби більше не бачити і не чути.
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21.03.2024 16:55 Відповісти
>Але що ми будемо робити з Росією, якщо вона не зупиниться? Джерело:
Дійсно! То може треба ще раз подумати?
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21.03.2024 16:57 Відповісти
Б..., як ми докотилися до такого жалюгідного стану,коли об нас якісь срані мадяри і словаки ноги витирають?Кацапи взагалі війною полізли!..."Дякую" всім владним чортам років незалежності і їхнім тупорилим виборцям! Хльобаємо по повній!!!
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21.03.2024 16:58 Відповісти
значить, потрібно гнійним мадярам з обісцаними словаками збільшити дотації від ЄС. євродемократії в дії
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21.03.2024 17:00 Відповісти
У нас і свої такі є-іванов, петров і грішин...
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21.03.2024 17:44 Відповісти
Бланар з логікою не дружить.
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21.03.2024 17:57 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=********************************************************************************************************************-sdPqlkN-dcCve-ZOcJGEQQDttB78kSsP816Wfifw9itjN_ik3HZ7Jl0NyLPVIWkscIo-6HAydxqWCg&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

Люблю цитувати Євангеліє або Святих отців, але іноді треба процитувати історичних особистостей , які привели свої націі до перемог :

Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.

Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".

Війна це погано, а рабство ще гірше...

Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!

Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!

Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають
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21.03.2024 18:30 Відповісти
В Україні є свій Орбан + Фіцо в одній опі! Зеленський нічим не кращий!
Зелібобікам треба замислитись над питаням "за що расєяне ненавидять зараз Зеленського і Порошенка?"
Порошенко - 10 років як ворога.
Зеленського - 2 роки як зрадника.
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21.03.2024 20:08 Відповісти
 
 