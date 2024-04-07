Лавров едет с официальным визитом в Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале следующей недели посетит с официальным визитом Китай.

Об этом сообщает МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Ван Йи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8-9 апреля посетит Китай с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Программу визита китайское внешнеполитическое ведомство не публикует, однако Лавров, по всей видимости, проведет встречу с китайским коллегой, во время которой российское вторжение в Украину, наверное, будет одним из главных вопросов.

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Пекин, как известно, декларирует нейтралитет по отношению к российско-украинской войне, однако с ее начала существенно ускорил сближение с Москвой во всех сферах и нарастил торгово-экономическое сотрудничество до рекордных более $240 миллиардов в 2023 году.

Лидеры Китая регулярно общаются с руководителями российского режима, избегая контактов с руководством Украины.