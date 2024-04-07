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Лавров едет с официальным визитом в Китай

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале следующей недели посетит с официальным визитом Китай.

Об этом сообщает МИД КНР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Ван Йи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8-9 апреля посетит Китай с официальным визитом", - говорится в сообщении.

Программу визита китайское внешнеполитическое ведомство не публикует, однако Лавров, по всей видимости, проведет встречу с китайским коллегой, во время которой российское вторжение в Украину, наверное, будет одним из главных вопросов.

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Пекин, как известно, декларирует нейтралитет по отношению к российско-украинской войне, однако с ее начала существенно ускорил сближение с Москвой во всех сферах и нарастил торгово-экономическое сотрудничество до рекордных более $240 миллиардов в 2023 году.

Лидеры Китая регулярно общаются с руководителями российского режима, избегая контактов с руководством Украины.

Автор: 

Китай (2913) Лавров Сергей (2290) россия (95381)


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Топ комментарии
+7
Едет хозяину ноги целовать. Внешнее управление
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07.04.2024 11:35
+3
І що ця паскуда буде гроші просити і допомогу ,на жаль Китай наш ворог він допомагає рф обходити санкції недарма рашиський чорт напередодні повномаштабного вторгнення їздив в китай де поінформував Сі і залучився його підтримкою ,на китай припадає понад ;40% російського експорту тому якби Китай справді хотів миру він би зупинив рашистів .
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07.04.2024 11:39
+3


лавров їде з офіційним візитом до Китаю:
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07.04.2024 12:29
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Правила форума Совет форумчан
может окунется в водные стихии Орска по дороге....
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07.04.2024 11:32 Ответить
Яке чмо топал, таке і здибало.
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07.04.2024 11:33 Ответить
Нову конюшню відкрили?
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07.04.2024 11:33 Ответить
Китаи гне свою лінію - демократична частина світу иому пох
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07.04.2024 11:34 Ответить
Втім, і "демократичній частині світу" на все "пох". Навіть на саму себе. Вона "в домікє".
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07.04.2024 11:55 Ответить
Едет хозяину ноги целовать. Внешнее управление
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07.04.2024 11:35 Ответить
Їм не звикати: раніше в Орду до хана їздили на поклон, тепер до жовтого вана.
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07.04.2024 11:37 Ответить
І що ця паскуда буде гроші просити і допомогу ,на жаль Китай наш ворог він допомагає рф обходити санкції недарма рашиський чорт напередодні повномаштабного вторгнення їздив в китай де поінформував Сі і залучився його підтримкою ,на китай припадає понад ;40% російського експорту тому якби Китай справді хотів миру він би зупинив рашистів .
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07.04.2024 11:39 Ответить
Я китаєць і вважаю, що Росія не може прислухатися до думки нашої країни. І зрозуміло, що китайський уряд не хоче злити ядерного сусіда. . . . . . Але ми також не хочемо, щоб Росія виграла, тому що історично Росія забрала нашу територію та вбила наших жителів північного Китаю. . . . . . У нас з Україною спільна історія, а вбивця - Росія.
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07.04.2024 16:22 Ответить
中国不是乌克兰的敌人，我们和乌克兰在历史上从未有过任何战争或者冲突我们比乌克兰人更加希望俄罗斯战败投降。我们中国丢失的领土面积，比今天整个乌克兰的国土面积更大。。。
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07.04.2024 16:35 Ответить
Програму візиту китайське зовнішньополітичне відомство не публікує - цю програму можна легко прочитати...після теракту в "Крокусі", як сам цей візит. Коли стався теракт, десь писали - що пу сам чи когось відправить на Схід. Справа дуже делікатна...на кону вся літня воєнна компанія еРаФії. Дивно читати маячнню експердів та заяви самого Зе...
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07.04.2024 11:40 Ответить
"Крокус" тільки вершина подій...перед цим Пу зробив дурню, яку можна порівняти тільки з 24.02.22
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07.04.2024 11:46 Ответить
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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07.04.2024 11:49 Ответить
Ох и новость
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07.04.2024 11:53 Ответить
дурне поїхало в турне
Приїхало з турне
-осталося дурне
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07.04.2024 11:54 Ответить
а ми відрядим за народні кошти
колю-каклєту в Тайланд!!!
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07.04.2024 11:59 Ответить
Кінське м'ясо - 2 кілограма Кінське сало - 1 кілограм
Кишки - 4-5 штук (по 50 см) Сіль - 1, 5 Ст. Ложки
Часник - 5-6 зубчиків Перець чорний мелений - 1 Чайна ложка
Лавровий лист - 2 штуки
Більш детально, з фото - тут: https://kuhari.com.ua/recept-kovbasa-z-konini.html Рецепт Ковбаса з конини (покроковий рецепт з фото) (kuhari.com.ua)
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07.04.2024 12:23 Ответить


лавров їде з офіційним візитом до Китаю:
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07.04.2024 12:29 Ответить
В піднебесній - швах!
Худоба не під хлистом...

А тут щей Лавров...нах..
З його фіговим листом...
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07.04.2024 12:42 Ответить
Китайцы что, всё ещё лошадьми пашут поля???
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07.04.2024 13:03 Ответить
Підар до підарів їде
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07.04.2024 13:13 Ответить
Китай присоединяется к американским санкциям против *********.Китайские банки прекратили перевод платежей за купленный товар у Китая.Это вторичные санкции.Интересно что может решить Лавров?
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07.04.2024 13:23 Ответить
скаже що: "Россия за мир, на основе международного права, в соответствии с уставом ООН и сложившихся реалий на территории Украины"
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07.04.2024 13:26 Ответить
Горбата кляча хоче у Китаю випросити дозволу на Казахстан?
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07.04.2024 13:45 Ответить
вівса хай не забуде взяти в дорогу 😁
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07.04.2024 14:02 Ответить
真的不可理喻。Я китаєць. Наразі з Китаю в Україну відправляються десятки тисяч FPV, що вже свідчить про проблему. Україна нам не ворог. Якби Росія не мала ядерної зброї, наші китайські солдати змогли б перетнути Уральські гори за кілька років. Відповідно до нашої спільної історії наш Далекий Схід і Владивосток, і острів Сахалін залишаються під контролем російських агресорів. Якщо ви бачите зростання торгівлі між Китаєм і Росією, єдина причина полягає в тому, що Китай намагається залишатися нейтральним, тоді як Росія змушена купувати все, що їй потрібно, у Китаю та Індії через санкції Заходу. А в індійців немає шансів забезпечити високотехнологічну продукцію. . . . . Ми також підтримуємо довгострокову співпрацю з Україною. Поляки знищили ваше зерно. Згодом Китай видав українським аграріям нові розпорядження, що також викликало невдоволення Росії. . . . Дуже важко догодити всім.
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07.04.2024 16:20 Ответить
вже щось порішали, потрібен тільки підпис
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07.04.2024 16:25 Ответить
якось так?
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08.04.2024 07:58 Ответить
Україна в обмін на казахстан - ось нащо їде коняка. Тож буде весело.
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08.04.2024 08:22 Ответить
КОНЬ ПОПРОШАЙКА )))
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08.04.2024 09:24 Ответить
 
 