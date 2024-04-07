лавров їде з офіційним візитом до Китаю:

Глава МЗС РФ Сергій Лавров на початку наступного тижня відвідає з офіційним візитом Китай.

Про це повідомляє МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На запрошення члена Політбюро ЦК КПК, міністра закордонних справ Ван Ї міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 8-9 квітня відвідає Китай із офіційним візитом", - ідеться в повідомленні.

Програму візиту китайське зовнішньополітичне відомство не публікує, проте Лавров, вочевидь, проведе зустріч із китайським колегою, під час якої російське вторгнення в Україну, напевно, буде одним із головних питань.

Пекін, як відомо, декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни, проте від її початку істотно прискорив зближення з Москвою в усіх сферах і наростив торгово-економічне співробітництво до рекордних понад $240 мільярдів у 2023 році.

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Лідери Китаю регулярно комунікують із очільниками російського режиму, натомість уникають контактів із керівництвом України.