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Лавров їде з офіційним візитом до Китаю

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров на початку наступного тижня відвідає з офіційним візитом Китай.

Про це повідомляє МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На запрошення члена Політбюро ЦК КПК, міністра закордонних справ Ван Ї міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 8-9 квітня відвідає Китай із офіційним візитом", - ідеться в повідомленні.

Програму візиту китайське зовнішньополітичне відомство не публікує, проте Лавров, вочевидь, проведе зустріч із китайським колегою, під час якої російське вторгнення в Україну, напевно, буде одним із головних питань.

Пекін, як відомо, декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни, проте від її початку істотно прискорив зближення з Москвою в усіх сферах і наростив торгово-економічне співробітництво до рекордних понад $240 мільярдів у 2023 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай надає РФ супутникові знімки для ударів по Україні, - Bloomberg

Лідери Китаю регулярно комунікують із очільниками російського режиму, натомість уникають контактів із керівництвом України.

Автор: 

Китай (4532) Лавров Сергій (1576) росія (64969)


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Топ коментарі
+7
Едет хозяину ноги целовать. Внешнее управление
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07.04.2024 11:35
+3
І що ця паскуда буде гроші просити і допомогу ,на жаль Китай наш ворог він допомагає рф обходити санкції недарма рашиський чорт напередодні повномаштабного вторгнення їздив в китай де поінформував Сі і залучився його підтримкою ,на китай припадає понад ;40% російського експорту тому якби Китай справді хотів миру він би зупинив рашистів .
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07.04.2024 11:39
+3


лавров їде з офіційним візитом до Китаю:
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07.04.2024 12:29
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может окунется в водные стихии Орска по дороге....
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07.04.2024 11:32 Відповісти
Яке чмо топал, таке і здибало.
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07.04.2024 11:33 Відповісти
Нову конюшню відкрили?
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07.04.2024 11:33 Відповісти
Китаи гне свою лінію - демократична частина світу иому пох
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07.04.2024 11:34 Відповісти
Втім, і "демократичній частині світу" на все "пох". Навіть на саму себе. Вона "в домікє".
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07.04.2024 11:55 Відповісти
Едет хозяину ноги целовать. Внешнее управление
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07.04.2024 11:35 Відповісти
Їм не звикати: раніше в Орду до хана їздили на поклон, тепер до жовтого вана.
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07.04.2024 11:37 Відповісти
І що ця паскуда буде гроші просити і допомогу ,на жаль Китай наш ворог він допомагає рф обходити санкції недарма рашиський чорт напередодні повномаштабного вторгнення їздив в китай де поінформував Сі і залучився його підтримкою ,на китай припадає понад ;40% російського експорту тому якби Китай справді хотів миру він би зупинив рашистів .
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07.04.2024 11:39 Відповісти
Я китаєць і вважаю, що Росія не може прислухатися до думки нашої країни. І зрозуміло, що китайський уряд не хоче злити ядерного сусіда. . . . . . Але ми також не хочемо, щоб Росія виграла, тому що історично Росія забрала нашу територію та вбила наших жителів північного Китаю. . . . . . У нас з Україною спільна історія, а вбивця - Росія.
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07.04.2024 16:22 Відповісти
中国不是乌克兰的敌人，我们和乌克兰在历史上从未有过任何战争或者冲突我们比乌克兰人更加希望俄罗斯战败投降。我们中国丢失的领土面积，比今天整个乌克兰的国土面积更大。。。
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07.04.2024 16:35 Відповісти
Програму візиту китайське зовнішньополітичне відомство не публікує - цю програму можна легко прочитати...після теракту в "Крокусі", як сам цей візит. Коли стався теракт, десь писали - що пу сам чи когось відправить на Схід. Справа дуже делікатна...на кону вся літня воєнна компанія еРаФії. Дивно читати маячнню експердів та заяви самого Зе...
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07.04.2024 11:40 Відповісти
"Крокус" тільки вершина подій...перед цим Пу зробив дурню, яку можна порівняти тільки з 24.02.22
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07.04.2024 11:46 Відповісти
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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07.04.2024 11:49 Відповісти
Ох и новость
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07.04.2024 11:53 Відповісти
дурне поїхало в турне
Приїхало з турне
-осталося дурне
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07.04.2024 11:54 Відповісти
а ми відрядим за народні кошти
колю-каклєту в Тайланд!!!
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07.04.2024 11:59 Відповісти
Кінське м'ясо - 2 кілограма Кінське сало - 1 кілограм
Кишки - 4-5 штук (по 50 см) Сіль - 1, 5 Ст. Ложки
Часник - 5-6 зубчиків Перець чорний мелений - 1 Чайна ложка
Лавровий лист - 2 штуки
Більш детально, з фото - тут: https://kuhari.com.ua/recept-kovbasa-z-konini.html Рецепт Ковбаса з конини (покроковий рецепт з фото) (kuhari.com.ua)
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07.04.2024 12:23 Відповісти


лавров їде з офіційним візитом до Китаю:
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07.04.2024 12:29 Відповісти
В піднебесній - швах!
Худоба не під хлистом...

А тут щей Лавров...нах..
З його фіговим листом...
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07.04.2024 12:42 Відповісти
Китайцы что, всё ещё лошадьми пашут поля???
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07.04.2024 13:03 Відповісти
Підар до підарів їде
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07.04.2024 13:13 Відповісти
Китай присоединяется к американским санкциям против *********.Китайские банки прекратили перевод платежей за купленный товар у Китая.Это вторичные санкции.Интересно что может решить Лавров?
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07.04.2024 13:23 Відповісти
скаже що: "Россия за мир, на основе международного права, в соответствии с уставом ООН и сложившихся реалий на территории Украины"
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07.04.2024 13:26 Відповісти
Горбата кляча хоче у Китаю випросити дозволу на Казахстан?
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07.04.2024 13:45 Відповісти
вівса хай не забуде взяти в дорогу 😁
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07.04.2024 14:02 Відповісти
真的不可理喻。Я китаєць. Наразі з Китаю в Україну відправляються десятки тисяч FPV, що вже свідчить про проблему. Україна нам не ворог. Якби Росія не мала ядерної зброї, наші китайські солдати змогли б перетнути Уральські гори за кілька років. Відповідно до нашої спільної історії наш Далекий Схід і Владивосток, і острів Сахалін залишаються під контролем російських агресорів. Якщо ви бачите зростання торгівлі між Китаєм і Росією, єдина причина полягає в тому, що Китай намагається залишатися нейтральним, тоді як Росія змушена купувати все, що їй потрібно, у Китаю та Індії через санкції Заходу. А в індійців немає шансів забезпечити високотехнологічну продукцію. . . . . Ми також підтримуємо довгострокову співпрацю з Україною. Поляки знищили ваше зерно. Згодом Китай видав українським аграріям нові розпорядження, що також викликало невдоволення Росії. . . . Дуже важко догодити всім.
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07.04.2024 16:20 Відповісти
вже щось порішали, потрібен тільки підпис
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07.04.2024 16:25 Відповісти
якось так?
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08.04.2024 07:58 Відповісти
Україна в обмін на казахстан - ось нащо їде коняка. Тож буде весело.
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08.04.2024 08:22 Відповісти
КОНЬ ПОПРОШАЙКА )))
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08.04.2024 09:24 Відповісти
 
 