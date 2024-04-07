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Германские ракеты Taurus смогли бы облегчить жизнь украинцам, - Буданов

taurus

Жизнь украинским гражданам могли бы облегчить немецкие ракеты Taurus, ведь оружие может поражать вражеские командные центры и другие важные цели оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь. Это отличное оружие, чтобы поражать командные центры, поражать очень важные цели", - сказал глава украинской разведки.

Его спросили, может ли Украина положиться на Германию, на что глава ГУР ответил: "Надеюсь". В то же время, он отметил, что снарядов, закупленных по чешской инициативе, еще нет на фронте.

Буданов подчеркнул, что без длительной поддержки Украине будет "катастрофически тяжело". Он ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году. Он надеется, что ЕС компенсирует отсутствие помощи США.

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Автор: 

Буданов Кирилл (456) Германия (6949) ракеты (3567)


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Топ комментарии
+4
Изумлённый Шольц, узнав от Буданова способ облегчения жизни украинцев, тут же поставил ракеты.
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07.04.2024 14:05
+3
Та уже 500 раз сказали, что не дадут. Талпайоб.
Какой смысл от этих рассуждений кабы да если бы.
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07.04.2024 14:04
+3
Передайте цьому будьоному ідіоту, що в Україні немає літаків, які здатні підняти таку важку ракету у повітря. І по-друге, тактичний ракетний комплекс грім-2 має значно цікавіші характеристики, однак зепідрська влада за 2 роки не виробила жодного екземпляру.
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07.04.2024 16:05
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На них Шольц сидить -- може шось висидить
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07.04.2024 14:03 Ответить
Та уже 500 раз сказали, что не дадут. Талпайоб.
Какой смысл от этих рассуждений кабы да если бы.
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07.04.2024 14:04 Ответить
Изумлённый Шольц, узнав от Буданова способ облегчения жизни украинцев, тут же поставил ракеты.
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07.04.2024 14:05 Ответить
Може б взяли ті німці акуратно передали креслення, а наші умільці в Україні склепали б? Багато не треба, але результат був би... І німці могли б спокійно розповідати, що ракет не передавали...
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07.04.2024 14:17 Ответить
Збудувати ракету, це не збудувати туалет за хатою. Потрібні технології і спеціалісти.
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07.04.2024 16:01 Ответить
у німців на авіабазі Бюхель є тільки одна станція програмування і завантаження завдання в цю ракету і другої такої зробити вже не можливо. А без програмування ця ракета така сама тупа болванка як і кацапські Х-101, що ми їх збиваємо пачками
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07.04.2024 16:35 Ответить
Звідки цей бред викопали?
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07.04.2024 16:50 Ответить
дура не вміє гуглем користуватися і не знає де знаходяться мілітарні портали?
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07.04.2024 17:09 Ответить
Якщо ти дура, тоді все зрозуміло ))
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07.04.2024 17:46 Ответить
і росіянам , бац ракетою його і він одразу в рай
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07.04.2024 14:20 Ответить
А може ті тауруси не дуже й така "чудова зброя" і не дають тому, що бояться опозоритись?...
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07.04.2024 14:40 Ответить
Нема у німців цих Таурусів, а якщо є - то вони кончені жмоти.
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07.04.2024 14:46 Ответить
Америку відкрив!!
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07.04.2024 14:48 Ответить
САМ ДОГАДАЛСЯ!? Какой способний мальчік
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07.04.2024 14:49 Ответить
.....не чекайте тих Таурусів , їх не дадуть .....Або не шукайте розуму де його нема.....Клепати треба свое , власного виробництва......з переходом на власну ядерну программу.....Бо історія переконує ::: краще 10 ядерних ракет чим сотня Будапештських меморандумів , мля....
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07.04.2024 15:34 Ответить
Немецкие ракеты Таурус
Могут осложнить всю оставшуюся личную жизнь Шольца
Путин точно сольет компромат
Собранный им за многие годы на Шольца
И тогда у Шольца нет шансов
Только застрелиться
И вся его семья может забыть о будущем
А вы думаете - почему Шольц так упирается ?
Так упираются только когда
ЧТО - ТО ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ !!!
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07.04.2024 15:38 Ответить
Передайте цьому будьоному ідіоту, що в Україні немає літаків, які здатні підняти таку важку ракету у повітря. І по-друге, тактичний ракетний комплекс грім-2 має значно цікавіші характеристики, однак зепідрська влада за 2 роки не виробила жодного екземпляру.
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07.04.2024 16:05 Ответить
Вау, і яка різниця від ШтормШедоу?
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07.04.2024 16:54 Ответить
Жизнь украинцев могло бы облегчить отсутствие буриданова и прочих пиз...в ни о чём
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07.04.2024 18:14 Ответить
не полегшити, а зберегти життя тисяч українців
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07.04.2024 21:35 Ответить
"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь " - а американские ATACAMS ещё лучше. Буланов, Кулеба, что вы до Германии дое..ались ? Германия только на прошлой неделе выделила помощь Украине : Германия передала новый пакет военной помощи Украине-снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для танков,
гранатомёты, беспилотники, системы борьбы с дронами, вездеходы, машины разминирования и другая военная
техника, аварийные генераторы, камеры ночного видения и полевое снаряжение

Попросите Байдена. В чём проблема
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07.04.2024 22:35 Ответить
А якщо б не зупинили ракетні розробки, і "Грім-2", наприклад, поставили у війська, і до них тисячі ракет, то і напада б не було. ВЗ ними можна було накрити військові аеродроми, бази, артсклади, штаби, і по Кремлю влупити.
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08.04.2024 00:29 Ответить
 
 