Германские ракеты Taurus смогли бы облегчить жизнь украинцам, - Буданов
Жизнь украинским гражданам могли бы облегчить немецкие ракеты Taurus, ведь оружие может поражать вражеские командные центры и другие важные цели оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь. Это отличное оружие, чтобы поражать командные центры, поражать очень важные цели", - сказал глава украинской разведки.
Его спросили, может ли Украина положиться на Германию, на что глава ГУР ответил: "Надеюсь". В то же время, он отметил, что снарядов, закупленных по чешской инициативе, еще нет на фронте.
Буданов подчеркнул, что без длительной поддержки Украине будет "катастрофически тяжело". Он ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году. Он надеется, что ЕС компенсирует отсутствие помощи США.
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Какой смысл от этих рассуждений кабы да если бы.
Могут осложнить всю оставшуюся личную жизнь Шольца
Путин точно сольет компромат
Собранный им за многие годы на Шольца
И тогда у Шольца нет шансов
Только застрелиться
И вся его семья может забыть о будущем
А вы думаете - почему Шольц так упирается ?
Так упираются только когда
ЧТО - ТО ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ !!!
гранатомёты, беспилотники, системы борьбы с дронами, вездеходы, машины разминирования и другая военная
техника, аварийные генераторы, камеры ночного видения и полевое снаряжение
Попросите Байдена. В чём проблема