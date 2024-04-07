Германские ракеты Taurus смогли бы облегчить жизнь украинцам, - Буданов

Жизнь украинским гражданам могли бы облегчить немецкие ракеты Taurus, ведь оружие может поражать вражеские командные центры и другие важные цели оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь. Это отличное оружие, чтобы поражать командные центры, поражать очень важные цели", - сказал глава украинской разведки.

Его спросили, может ли Украина положиться на Германию, на что глава ГУР ответил: "Надеюсь". В то же время, он отметил, что снарядов, закупленных по чешской инициативе, еще нет на фронте.

Буданов подчеркнул, что без длительной поддержки Украине будет "катастрофически тяжело". Он ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году. Он надеется, что ЕС компенсирует отсутствие помощи США.

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