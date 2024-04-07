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Німецькі ракети Taurus змогли б полегшити життя українцям, - Буданов

taurus

Життя українським громадянам могли б полегшити німецькі ракети Taurus, адже ця зброя може вражати ворожі командні центри та інші важливі цілі окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Це чудова зброя, щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі", - сказав очільник української розвідки.

Його запитали, чи може Україна покластися на Німеччину, на що очільник ГУР відповів: "Сподіваюся". Водночас він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.

Буданов наголосив, що без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Він сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрай все ще бачить можливість передачі Taurus Україні

Автор: 

Буданов Кирило (491) Німеччина (7327) ракети (4009)


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Топ коментарі
+4
Изумлённый Шольц, узнав от Буданова способ облегчения жизни украинцев, тут же поставил ракеты.
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07.04.2024 14:05
+3
Та уже 500 раз сказали, что не дадут. Талпайоб.
Какой смысл от этих рассуждений кабы да если бы.
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07.04.2024 14:04
+3
Передайте цьому будьоному ідіоту, що в Україні немає літаків, які здатні підняти таку важку ракету у повітря. І по-друге, тактичний ракетний комплекс грім-2 має значно цікавіші характеристики, однак зепідрська влада за 2 роки не виробила жодного екземпляру.
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07.04.2024 16:05
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На них Шольц сидить -- може шось висидить
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07.04.2024 14:03 Відповісти
Та уже 500 раз сказали, что не дадут. Талпайоб.
Какой смысл от этих рассуждений кабы да если бы.
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07.04.2024 14:04 Відповісти
Изумлённый Шольц, узнав от Буданова способ облегчения жизни украинцев, тут же поставил ракеты.
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07.04.2024 14:05 Відповісти
Може б взяли ті німці акуратно передали креслення, а наші умільці в Україні склепали б? Багато не треба, але результат був би... І німці могли б спокійно розповідати, що ракет не передавали...
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07.04.2024 14:17 Відповісти
Збудувати ракету, це не збудувати туалет за хатою. Потрібні технології і спеціалісти.
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07.04.2024 16:01 Відповісти
у німців на авіабазі Бюхель є тільки одна станція програмування і завантаження завдання в цю ракету і другої такої зробити вже не можливо. А без програмування ця ракета така сама тупа болванка як і кацапські Х-101, що ми їх збиваємо пачками
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07.04.2024 16:35 Відповісти
Звідки цей бред викопали?
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07.04.2024 16:50 Відповісти
дура не вміє гуглем користуватися і не знає де знаходяться мілітарні портали?
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07.04.2024 17:09 Відповісти
Якщо ти дура, тоді все зрозуміло ))
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07.04.2024 17:46 Відповісти
і росіянам , бац ракетою його і він одразу в рай
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07.04.2024 14:20 Відповісти
А може ті тауруси не дуже й така "чудова зброя" і не дають тому, що бояться опозоритись?...
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07.04.2024 14:40 Відповісти
Нема у німців цих Таурусів, а якщо є - то вони кончені жмоти.
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07.04.2024 14:46 Відповісти
Америку відкрив!!
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07.04.2024 14:48 Відповісти
САМ ДОГАДАЛСЯ!? Какой способний мальчік
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07.04.2024 14:49 Відповісти
.....не чекайте тих Таурусів , їх не дадуть .....Або не шукайте розуму де його нема.....Клепати треба свое , власного виробництва......з переходом на власну ядерну программу.....Бо історія переконує ::: краще 10 ядерних ракет чим сотня Будапештських меморандумів , мля....
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07.04.2024 15:34 Відповісти
Немецкие ракеты Таурус
Могут осложнить всю оставшуюся личную жизнь Шольца
Путин точно сольет компромат
Собранный им за многие годы на Шольца
И тогда у Шольца нет шансов
Только застрелиться
И вся его семья может забыть о будущем
А вы думаете - почему Шольц так упирается ?
Так упираются только когда
ЧТО - ТО ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ !!!
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07.04.2024 15:38 Відповісти
Передайте цьому будьоному ідіоту, що в Україні немає літаків, які здатні підняти таку важку ракету у повітря. І по-друге, тактичний ракетний комплекс грім-2 має значно цікавіші характеристики, однак зепідрська влада за 2 роки не виробила жодного екземпляру.
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07.04.2024 16:05 Відповісти
Вау, і яка різниця від ШтормШедоу?
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07.04.2024 16:54 Відповісти
Жизнь украинцев могло бы облегчить отсутствие буриданова и прочих пиз...в ни о чём
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07.04.2024 18:14 Відповісти
не полегшити, а зберегти життя тисяч українців
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07.04.2024 21:35 Відповісти
"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь " - а американские ATACAMS ещё лучше. Буланов, Кулеба, что вы до Германии дое..ались ? Германия только на прошлой неделе выделила помощь Украине : Германия передала новый пакет военной помощи Украине-снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для танков,
гранатомёты, беспилотники, системы борьбы с дронами, вездеходы, машины разминирования и другая военная
техника, аварийные генераторы, камеры ночного видения и полевое снаряжение

Попросите Байдена. В чём проблема
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07.04.2024 22:35 Відповісти
А якщо б не зупинили ракетні розробки, і "Грім-2", наприклад, поставили у війська, і до них тисячі ракет, то і напада б не було. ВЗ ними можна було накрити військові аеродроми, бази, артсклади, штаби, і по Кремлю влупити.
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08.04.2024 00:29 Відповісти
 
 