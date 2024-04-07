Німецькі ракети Taurus змогли б полегшити життя українцям, - Буданов
Життя українським громадянам могли б полегшити німецькі ракети Taurus, адже ця зброя може вражати ворожі командні центри та інші важливі цілі окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов.
"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Це чудова зброя, щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі", - сказав очільник української розвідки.
Його запитали, чи може Україна покластися на Німеччину, на що очільник ГУР відповів: "Сподіваюся". Водночас він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.
Буданов наголосив, що без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Він сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.
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Какой смысл от этих рассуждений кабы да если бы.
Могут осложнить всю оставшуюся личную жизнь Шольца
Путин точно сольет компромат
Собранный им за многие годы на Шольца
И тогда у Шольца нет шансов
Только застрелиться
И вся его семья может забыть о будущем
А вы думаете - почему Шольц так упирается ?
Так упираются только когда
ЧТО - ТО ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ !!!
гранатомёты, беспилотники, системы борьбы с дронами, вездеходы, машины разминирования и другая военная
техника, аварийные генераторы, камеры ночного видения и полевое снаряжение
Попросите Байдена. В чём проблема