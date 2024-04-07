Німецькі ракети Taurus змогли б полегшити життя українцям, - Буданов

Життя українським громадянам могли б полегшити німецькі ракети Taurus, адже ця зброя може вражати ворожі командні центри та інші важливі цілі окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Це чудова зброя, щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі", - сказав очільник української розвідки.

Його запитали, чи може Україна покластися на Німеччину, на що очільник ГУР відповів: "Сподіваюся". Водночас він зазначив, що снарядів, закуплених за чеською ініціативою, ще немає на фронті.

Буданов наголосив, що без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року. Він сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.

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