Рашисты снова обстреляли из "Градов" Гуляйполе, ранены 2 человека
Сегодня, 7 апреля, россияне второй раз за день обстреляли "Градами" прифронтовое Гуляйполе, пострадали супруги.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили ранения, когда хозяйничали во своем дворе.
"Враг коварно бьет по гражданской инфраструктуре. Призываю жителей прифронтовых громад воспользоваться возможностью выехать", - говорится в сообщении.
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