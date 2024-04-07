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Рашисты снова обстреляли из "Градов" Гуляйполе, ранены 2 человека

гуляйполе

Сегодня, 7 апреля, россияне второй раз за день обстреляли "Градами" прифронтовое Гуляйполе, пострадали супруги.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили ранения, когда хозяйничали во своем дворе.

"Враг коварно бьет по гражданской инфраструктуре. Призываю жителей прифронтовых громад воспользоваться возможностью выехать", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты ударили из "Градов" по Гуляйполю, 3 человека погибли

Автор: 

Гуляйполе (83) обстрел (27071)


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07.04.2024 17:01 Ответить
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07.04.2024 21:34 Ответить
 
 