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Новости Война
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Рашисты ударили из "Градов" по Гуляйполю, 3 человека погибли

гуляйполе

Войска РФ обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили троих гражданских людей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд. Еще один мужчина ранен - его доставили в больницу. Каждый день враг обстреливает прифронтовые громады. Каждый день работаем над тем, чтобы люди имели возможность уехать в более безопасное место", - отмечает Федоров.

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Автор: 

Гуляйполе (83) обстрел (26942) Запорожская область (3051)


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Всім пофуй. Головне на Банковій всі живі. Вечером вилізе недобрита київська харя, розкаже що йому там не вистачає, маскуючи власну бездарність. І завтра поновій.
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07.04.2024 10:38 Ответить
І гундяйкини офіцери у чорних сарафанах будуть продовжувати нести уzьку маячню , дозволено ОПою імператора їрмака
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07.04.2024 11:00 Ответить
Кожен день рашисти вбивають мирних людей ,всі мовчать світ мовчить ,ОП мовчить ,тай в "марафоні"все впорядку ,де реакція МЗС, чому не збираєтся ген. асамблея ООН ?рашисти творят свідомий геноцид проти українців і всі спостерігают ,я вже не кажу що влада нічого не зробила що б доносити правду до світової спільноти ,натомість створили нікому не потрібний фрі дом.
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07.04.2024 11:21 Ответить
 
 