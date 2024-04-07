Рашисты ударили из "Градов" по Гуляйполю, 3 человека погибли

Войска РФ обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили троих гражданских людей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд. Еще один мужчина ранен - его доставили в больницу. Каждый день враг обстреливает прифронтовые громады. Каждый день работаем над тем, чтобы люди имели возможность уехать в более безопасное место", - отмечает Федоров.

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