Две женщины получили ранения вследствие вражеских обстрелов Гуляйполя, - ОВА
12 марта россияне в очередной раз обстреляли Гуляйполе. Вследствие вражеской атаки ранены две женщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Оккупанты в очередной раз направили свою артиллерию по прифронтовым населенным пунктам. После обеда обстреляли Гуляйполе и ранили двух местных жительниц - 63 и 77 лет", - рассказал он.
По словам главы ОВА, полицейские предоставили женщинам домедицинскую помощь и доставили в больницу.
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Pawlo Kit
показать весь комментарий12.03.2024 18:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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