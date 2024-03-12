Две женщины получили ранения вследствие вражеских обстрелов Гуляйполя, - ОВА

12 марта россияне в очередной раз обстреляли Гуляйполе. Вследствие вражеской атаки ранены две женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Оккупанты в очередной раз направили свою артиллерию по прифронтовым населенным пунктам. После обеда обстреляли Гуляйполе и ранили двух местных жительниц - 63 и 77 лет", - рассказал он.

По словам главы ОВА, полицейские предоставили женщинам домедицинскую помощь и доставили в больницу.

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