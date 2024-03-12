РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11686 посетителей онлайн
Новости
363 1

Две женщины получили ранения вследствие вражеских обстрелов Гуляйполя, - ОВА

гуляйполе

12 марта россияне в очередной раз обстреляли Гуляйполе. Вследствие вражеской атаки ранены две женщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Оккупанты в очередной раз направили свою артиллерию по прифронтовым населенным пунктам. После обеда обстреляли Гуляйполе и ранили двух местных жительниц - 63 и 77 лет", - рассказал он.

По словам главы ОВА, полицейские предоставили женщинам домедицинскую помощь и доставили в больницу.

Смотрите также: Рашисты обстреляли Гуляйполе, разрушены дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

Гуляйполе (90) обстрел (27672) Федоров Иван (469)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я щось думав, що Гуляйполе в окупації ще з лютого 22-го...
показать весь комментарий
12.03.2024 18:51 Ответить
 
 