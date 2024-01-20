Рашисты обстреляли Гуляйполе, разрушены дома. ФОТОрепортаж
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня около 12:20 враг в очередной раз бил из артиллерии по Гуляйполю.
"Вновь разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда на своем дворе ранен местный житель. Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам", - говорится в сообщении.
На местах ударов работают спасатели.
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т-90 це ваабшє аналоговнетна срань, ***** вєщало...
вона як виїзджає на позизіцую
її Бредлі зі своєю маленької 25мм пушешкі лушпашить і рве як тузік газету...
іздеваєтсцо... 🤣
вже разів 100 пожаліла, шо виїхала на позицію і совається тудом сюдом,
як хвора черепаха, і не знає вже куди заховатися а від тоій Бредлі...
а та лушпашить нон-стоп - в хлопців андреналін поза край!