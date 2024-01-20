Рашисты обстреляли Гуляйполе, разрушены дома. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня около 12:20 враг в очередной раз бил из артиллерии по Гуляйполю.

"Вновь разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда на своем дворе ранен местный житель. Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам", - говорится в сообщении.

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На местах ударов работают спасатели.