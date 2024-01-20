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Рашисты обстреляли Гуляйполе, разрушены дома. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня около 12:20 враг в очередной раз бил из артиллерии по Гуляйполю.

"Вновь разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда на своем дворе ранен местный житель. Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам", - говорится в сообщении.

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Рашисты обстреляли Гуляйполе, разрушены дома 01
Рашисты обстреляли Гуляйполе, разрушены дома 02

На местах ударов работают спасатели.

Автор: 

Гуляйполе (83) обстрел (27129) Запорожская область (3079)


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Виродки кацапські , щоб ви всі поздихали та дали нам спокій 😡
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20.01.2024 15:08 Ответить
Та добре б було якби й просто позвидихали б!
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20.01.2024 15:13 Ответить
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20.01.2024 15:17 Ответить
Кацапи самі не вгамуються. Тільки їх знищення принесе мир Україні і решті сусідів.
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20.01.2024 15:32 Ответить
спокійно
т-90 це ваабшє аналоговнетна срань, ***** вєщало...
вона як виїзджає на позизіцую
її Бредлі зі своєю маленької 25мм пушешкі лушпашить і рве як тузік газету...
іздеваєтсцо... 🤣
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20.01.2024 15:45 Ответить
і та срана аналоговтенка, зі всіма своїми бурятами,
вже разів 100 пожаліла, шо виїхала на позицію і совається тудом сюдом,
як хвора черепаха, і не знає вже куди заховатися а від тоій Бредлі...
а та лушпашить нон-стоп - в хлопців андреналін поза край!
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20.01.2024 18:03 Ответить
Махна на них немає, славно він бив русню
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20.01.2024 17:13 Ответить
 
 