Рашисти обстріляли Гуляйполе, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по Гуляйполю.

"Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", - йдеться у повідомленні.

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На місцях ударів працюють рятувальники.