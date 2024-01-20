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Новини Фото Війна
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Рашисти обстріляли Гуляйполе, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по Гуляйполю.

"Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Гуляйполя постраждало подружжя: жінка загинула, чоловіка поранено

Рашисти обстріляли Гуляйполе, зруйновано будинки 01
Рашисти обстріляли Гуляйполе, зруйновано будинки 02

На місцях ударів працюють рятувальники.

Автор: 

Гуляйполе (94) обстріл (28449) Запорізька область (3601)


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Виродки кацапські , щоб ви всі поздихали та дали нам спокій 😡
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20.01.2024 15:08 Відповісти
Та добре б було якби й просто позвидихали б!
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20.01.2024 15:13 Відповісти
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20.01.2024 15:17 Відповісти
Кацапи самі не вгамуються. Тільки їх знищення принесе мир Україні і решті сусідів.
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20.01.2024 15:32 Відповісти
спокійно
т-90 це ваабшє аналоговнетна срань, ***** вєщало...
вона як виїзджає на позизіцую
її Бредлі зі своєю маленької 25мм пушешкі лушпашить і рве як тузік газету...
іздеваєтсцо... 🤣
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20.01.2024 15:45 Відповісти
і та срана аналоговтенка, зі всіма своїми бурятами,
вже разів 100 пожаліла, шо виїхала на позицію і совається тудом сюдом,
як хвора черепаха, і не знає вже куди заховатися а від тоій Бредлі...
а та лушпашить нон-стоп - в хлопців андреналін поза край!
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20.01.2024 18:03 Відповісти
Махна на них немає, славно він бив русню
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20.01.2024 17:13 Відповісти
 
 