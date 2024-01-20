Рашисти обстріляли Гуляйполе, зруйновано будинки. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по Гуляйполю.
"Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", - йдеться у повідомленні.
На місцях ударів працюють рятувальники.
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т-90 це ваабшє аналоговнетна срань, ***** вєщало...
вона як виїзджає на позизіцую
її Бредлі зі своєю маленької 25мм пушешкі лушпашить і рве як тузік газету...
іздеваєтсцо... 🤣
вже разів 100 пожаліла, шо виїхала на позицію і совається тудом сюдом,
як хвора черепаха, і не знає вже куди заховатися а від тоій Бредлі...
а та лушпашить нон-стоп - в хлопців андреналін поза край!