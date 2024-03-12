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Дві жінки зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя, - ОВА

гуляйполе

12 березня росіяни вкотре обстріляли Гуляйполе. Внаслідок ворожої атаки поранено двох жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти вчергове скерували свою артилерію по прифронтових населених пунктах. Пообіді обстріляли Гуляйполе і поранили двох місцевих мешканок - 63 та 77 років", - розповів він.

За словами голови ОВА, поліцейські надали жінкам домедичну допомогу і доправили до лікарні.

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Гуляйполе (101) обстріл (28993) Федоров Іван (651)


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Я щось думав, що Гуляйполе в окупації ще з лютого 22-го...
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12.03.2024 18:51 Відповісти
 
 