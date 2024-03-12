Дві жінки зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя, - ОВА
12 березня росіяни вкотре обстріляли Гуляйполе. Внаслідок ворожої атаки поранено двох жінок.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Окупанти вчергове скерували свою артилерію по прифронтових населених пунктах. Пообіді обстріляли Гуляйполе і поранили двох місцевих мешканок - 63 та 77 років", - розповів він.
За словами голови ОВА, поліцейські надали жінкам домедичну допомогу і доправили до лікарні.
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Pawlo Kit
показати весь коментар12.03.2024 18:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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