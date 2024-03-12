Дві жінки зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя, - ОВА

12 березня росіяни вкотре обстріляли Гуляйполе. Внаслідок ворожої атаки поранено двох жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти вчергове скерували свою артилерію по прифронтових населених пунктах. Пообіді обстріляли Гуляйполе і поранили двох місцевих мешканок - 63 та 77 років", - розповів він.

За словами голови ОВА, поліцейські надали жінкам домедичну допомогу і доправили до лікарні.

Також читайте: Рашисти обстріляли Гуляйполе, поранено людину, зруйновано будинок