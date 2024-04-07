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Новини Війна
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Рашисти вдарили з "Градів" по Гуляйполю, 3 людини загинули

гуляйполе

Війська РФ обстріляли із "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні. Щодня ворог обстрілює прифронтові громади. Щодня працюємо над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце", - зазначає Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві жінки зазнали поранень внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя, - ОВА

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Гуляйполе (94) обстріл (28392) Запорізька область (3594)


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Всім пофуй. Головне на Банковій всі живі. Вечером вилізе недобрита київська харя, розкаже що йому там не вистачає, маскуючи власну бездарність. І завтра поновій.
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07.04.2024 10:38 Відповісти
І гундяйкини офіцери у чорних сарафанах будуть продовжувати нести уzьку маячню , дозволено ОПою імператора їрмака
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07.04.2024 11:00 Відповісти
Кожен день рашисти вбивають мирних людей ,всі мовчать світ мовчить ,ОП мовчить ,тай в "марафоні"все впорядку ,де реакція МЗС, чому не збираєтся ген. асамблея ООН ?рашисти творят свідомий геноцид проти українців і всі спостерігают ,я вже не кажу що влада нічого не зробила що б доносити правду до світової спільноти ,натомість створили нікому не потрібний фрі дом.
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07.04.2024 11:21 Відповісти
 
 