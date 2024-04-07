Рашисти вдарили з "Градів" по Гуляйполю, 3 людини загинули
Війська РФ обстріляли із "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні. Щодня ворог обстрілює прифронтові громади. Щодня працюємо над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце", - зазначає Федоров.
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No pasarán
показати весь коментар07.04.2024 10:38 Відповісти Мені подобається 4
Isolda Peres
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володимир омельянов
показати весь коментар07.04.2024 11:21 Відповісти Мені подобається 0
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