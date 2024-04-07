Рашисти вдарили з "Градів" по Гуляйполю, 3 людини загинули

Війська РФ обстріляли із "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено - його доставили до лікарні. Щодня ворог обстрілює прифронтові громади. Щодня працюємо над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце", - зазначає Федоров.

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