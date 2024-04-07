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Рашисти знову обстріляли з "Градів" Гуляйполе, поранено 2 людини

гуляйполе

Сьогодні, 7 квітня, росіяни вдруге за день обстріляли "Градами" прифронтове Гуляйполе, постраждало подружжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли поралися на подвірʼї власного будинку.

"Ворог підступно бʼє по цивільній інфраструктурі. Закликаю мешканців прифронтових громад скористатися можливістю", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашисти вдарили з "Градів" по Гуляйполю, 3 людини загинули

Автор: 

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07.04.2024 17:01 Відповісти
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07.04.2024 21:34 Відповісти
 
 