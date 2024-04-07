Россияне расстреляли троих украинских военнопленных в Крынках Херсонской области

Российские военные расстреляли троих украинских пленных недалеко от Крынок Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генпрокурора Украины.

В ОГП отмечают, что 7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают троих пленных украинских военнослужащих.

На видео видно, как представитель ВС РФ производит несколько выстрелов в безоружных неподвижных военных, вероятно из автомата. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской громады Херсонской области.

"В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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