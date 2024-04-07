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Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених в Кринках на Херсонщині

прокуратура

Російські військові розстріляли трьох українських полонених неподалік Кринок Херсонської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генпрокурора України.

В ОГП зазначають, що 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. 

На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових, ймовірно з автомату. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте: Найбільше випадків страт українських військовополонених зафіксовано під Авдіївкою, - представник омбудсмена України Кононенко

Автор: 

військовополонені (913) розстріл (263)


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Топ коментарі
+29
....а в таборі-будинку відпочинку для росполонених зараз вечеря: гречана каша з котлетою з курятини,салат зі свіжої капусти з морквою,сирник зі сметаною,чай,масло.... після вечері,колективний перегляд чергової серії фільму Свати (росмовою),особистий час, підготовка до сну,8 годинний сон на чистих простинях....
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07.04.2024 18:31
+28
Непоказово розстріляти 30(тридцять) кацапів.
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07.04.2024 18:28
+26
Царство Небесне Хлопцям!
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07.04.2024 18:36
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Непоказово розстріляти 30(тридцять) кацапів.
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07.04.2024 18:28 Відповісти
Для чого? Щоб росіяни перестали здватись в полон? чи щоб ні на кого було своїх обмінювати?
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07.04.2024 18:41 Відповісти
Їх в наших таборах вже достатньо для обміну. Але головним є бажання противника обмінювати полонених. А його недостатньо.
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07.04.2024 23:22 Відповісти
Що це тобі дасть?
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08.04.2024 10:14 Відповісти
Кринки вже знову не наші...
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07.04.2024 18:30 Відповісти
А могли б забрати з собою бодай одного дикуна. Понадіялись на рюську милість.
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07.04.2024 18:45 Відповісти
Не нам с дивана советы давать.
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07.04.2024 18:55 Відповісти
Знаєте чому під час важких ДТП в більшості випадків гинуть пасажири, а водії взагалі цілі або поранені та живі? Інстинкт самозбереження. В останній момент, підсвідомо водій виконує такі дії, щоб удар пішов мимо нього.
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07.04.2024 22:00 Відповісти
Хто сказав?
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07.04.2024 23:02 Відповісти
....а в таборі-будинку відпочинку для росполонених зараз вечеря: гречана каша з котлетою з курятини,салат зі свіжої капусти з морквою,сирник зі сметаною,чай,масло.... після вечері,колективний перегляд чергової серії фільму Свати (росмовою),особистий час, підготовка до сну,8 годинний сон на чистих простинях....
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07.04.2024 18:31 Відповісти
..адже великий Шефір,перед тим,як рвонути когті з України в Німеччину,заповідав любити і берегти Росію та росіян....
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07.04.2024 18:33 Відповісти
Один хорошой друг і бізнес-партнер Шефіра з Банкової може сміливо цитувати одне хороше прислів'я: скажи мені, хто твій друг і я скажу, хто ти.
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07.04.2024 18:47 Відповісти
А з понеділка - важкі роботи..будуть на уранових копальнях пакетики подарункові клеїти..
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07.04.2024 18:35 Відповісти
вірно. причому,під суворим контролем ООН.Червоного Хреста та Емнесті Інтернешнл. не дай Бог,хоч трішечки порушиться віденська Конвенція....
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07.04.2024 18:46 Відповісти
Ти недаремно закреслила уранові копальні - конвенція забороняє використовувати військовополонених на шкідливих та небезпечних роботах.
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08.04.2024 10:17 Відповісти
Я знаю. Тому жалкую. Ці мокші в нас утримуються краще, ніж живуть деякі українці. Наприклад, пенсіонери на мінімалку. Або військові після поранень.

Зате росісяни наших утримують за всіма конвнціями..так добре утримують, що люди ледь живі..
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08.04.2024 11:04 Відповісти
Я пенсіонер на мінімалці. Ти мене не злякала. Лякай ще!
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08.04.2024 11:25 Відповісти
Й немала наміру лякати. Лікуйся, глючити перестане.
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08.04.2024 12:49 Відповісти
Це ти з власного досвіду? Не перестало.
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09.04.2024 10:16 Відповісти
Тупо. Або ти стрілочником працював.
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09.04.2024 10:47 Відповісти
Гостро не вгадала! Даю тобі ще дві спроби.
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09.04.2024 11:16 Відповісти
да,зовсім забув! в 22-00 обов"язковий стакан кефіру перед сном!
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07.04.2024 18:37 Відповісти
но но кацапів там катують кожний вечір гундосиками
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07.04.2024 18:47 Відповісти
Гундосиками то нас катують..і бюджет України.
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08.04.2024 11:05 Відповісти
пенсія 4000, на дитину 870, поза штатом 650+- зарплата 8000!!! забеспечення полоненого 10 **** тисяч. підсумок: орку в полоні, краще за пенсіонера, дитину,за воіна втратившого здоров'я!!!
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07.04.2024 23:16 Відповісти
Полонені важко працюють..подарункові пакети клеять..лікуються нашару..багато хто гарячу воду й стоматолога вперше побачив. Капець, зла не вистачає.
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08.04.2024 11:09 Відповісти
ми програвали московії 350 останніх років , тактика їх не змінилася і до сьогодні , це означає що вона успішна, тактика наша схоже теж не змінилася це означає що вона знову може виявитись неуспішною ...
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07.04.2024 18:34 Відповісти
Нам в'яже руки так званий "цивілізований світ". А кацапи його на кую вертять.Це програш нашої цивілізації, яка зайшла в тупик.
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07.04.2024 19:14 Відповісти
Бо вони керувались і керуються азійською кровожерливістю. Ми загравали і досі заграємося в людяність.
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07.04.2024 23:26 Відповісти
який сенс тримати там людей, там навіть сховатись вже немає де.
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07.04.2024 18:34 Відповісти
плацдарм має сенс для полегшення маштабного наступу,тобто форсування Дніпра і очищенню лівого брега. а так там вже кілька місяців тримають наших на рівнині під обстрілами,а для чого це-жоден з александровмакедонських пояснити не здатен....
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07.04.2024 18:40 Відповісти
там не плацдарм а тир для кацапів, без розширення він немає ніякого сенсу, крім одного звісно, це спалення резерів кацапні та наш.
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07.04.2024 18:43 Відповісти
Там ще проблема грунтових вод,дуже близько залягають,глибоко в землю не закопаєшся...
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07.04.2024 19:11 Відповісти
Раньше небыло смысла держать Лисичанск, потом не стало смысла держать Бахмут, сейчас уже некоторые говорят нет смысла держать Часов Яр, и вот, Крынки. Украина, конечно, по площади самая большая страна в Европе, но так если рассуждать, то скоро не будет смысла держать Ужгород.
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08.04.2024 02:03 Відповісти
Царство Небесне Хлопцям!
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07.04.2024 18:36 Відповісти
ООН, звісно, навіть не стурбуються.
Це ж не кацапів ображають
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07.04.2024 18:40 Відповісти
Падло тобі вже час показати що ти вмієш на фронті. Пздіти про правила війни кожен може, але виправдовувати розстріл полонених - це вже фініш. Тебе треба або на розміновування кинути, або зразу в тилу прибити.
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07.04.2024 18:57 Відповісти
Я чекаю щоб ти розмінував собою якусь територію, і відповів справою за свої сучі слова про кинутих на призволяще військових.
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07.04.2024 19:05 Відповісти
Що це тобі дасть?
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08.04.2024 10:19 Відповісти
все же - нет. с дрона ж не видно раненый, или это кацапская "ваенная хитрасть", типа, под прикрытием женщин и детей стрелять (а всякие конвенции и мкх кацапы и так имели ввиду, культура, не даром Хйло президент). да и "эвак группы" что-то всегда явно без опознавательных знаков\красных крестов\голубых касок и т.п. (в отличие от наших истинно верующих идиотов в самом начале). а подойти рядом, посмотреть и пристрелить безоружного\раненого - это уже все же немного криминал и "асвабаителям" аукнется рано или поздно.
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07.04.2024 21:52 Відповісти
целенаправленно тупые действия повторять\склонять к беспричинной аморальщине - оно как-то не фонтан. а так, если у чела в руках\рядом оружие то, очевидно, он воюет а раненый или нет это уже все равно. к тому же, зазря тратить дроны\бк на единичных полумертвых\раненых - глупо и очевидно надо делать разбор полетов и спрашивать причину. а вот расстрелы безоружных в голову с двух метров - даже обсуждать бесполезно.
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07.04.2024 22:23 Відповісти
Не було жодного відосу , де наші добивають кацапів, вже взятих в полон і роззброєних, на контрольованій нами території. Те, що він махає білою ганчіркою за 2 км від лінії фронту не дає можливості взяти кацапа в полон, тому знищення виправдане. Але в своїй окопах розстріл беззбройних - лише вони таким займаються.
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08.04.2024 11:18 Відповісти
Не те саме. Полонений це інший статус якщо щ
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07.04.2024 23:08 Відповісти
Поранений чи евакогрупа можуть вийти з зони ураження і вони озброєні. Полонені - ні. Якщо евакогрупа ворога не здалася в полон - то її знищення це не розстріл.
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08.04.2024 11:12 Відповісти
Ето все печально, но надо бы уже усвоить что лучше биться до конца чем сдаться к рашистам в плен и несколько лет существовать в пыточных камерах. Сколько уже знакомых вернувшихся из плена покончили жизнь самоубийством. А сколько в плену умерло нам наверное никто не скажет.
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07.04.2024 18:40 Відповісти
битья можно до конце если есть чем, а если логистики нет, то и нечем...
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07.04.2024 18:42 Відповісти
Сейчас боеприпасы можно даже дронами доставлять. Если их не обеспечили боеприпасами и не прикрыли дронами то нужно ответственных за етот участок офицеров расстреливать
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07.04.2024 18:48 Відповісти
А вообще мой племянник ходит везде с привязанной к себе гранатой. Потому что он от своих сослуживцев знает что творят рашисты с пленными. Так же как и рашистов в плен не нужно брать. Особенно офицеров и летчиков.
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07.04.2024 18:51 Відповісти
Фигня в том, что наших пленных у кацапов много и рашисті соглашаются на обмен только если им предложить офицера, а лучше - летчика. Ибо свои солдаты-мобики их вообще не интересуют.
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07.04.2024 18:55 Відповісти
Ну не нужно... Очень их даже интересуют даже простые мобики. Главное нужно правильно их представить. Например провести парад обосраных пленных с табличками *я рузкая свинья которая никому не нужна*.
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07.04.2024 19:20 Відповісти
Пздун, а ти з чим прив'язаним ходиш, з рулоном туалетного паперу?
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07.04.2024 18:59 Відповісти
Да нахрена вообще живым попадать в плен москалям? НУ ВЗОРВИ СЕБЯ ГРАНАТОЙ ВМЕСТЕ С МОСКАЛЯМИ но не попадай в плен. В плену москали и изнасилуют и пытки и яйци оторвуть. Так лучше гранату подорвать и с собой на тот свет прихватитьь вонючих орков чем швабру в своей заднице почуствовать
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07.04.2024 18:42 Відповісти
это все брехня с рос СМИ
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07.04.2024 18:52 Відповісти
ты знаешь что такое контузия?
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07.04.2024 20:04 Відповісти
На записі видно, що представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів.
своих дохлых стреляли
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07.04.2024 18:51 Відповісти
З якою метою вони це роблять під запис?
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07.04.2024 18:59 Відповісти
спектакль с холостыми патронами по своим куклам
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07.04.2024 19:01 Відповісти
Щоб показувати бидлу, що кинуті на призволяще військові в авдіїївці - це не випадковість. А саме так потрапляють в полон , коли тебе кидають свої ж командири і "побратими" бл.
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07.04.2024 19:02 Відповісти
Путін *****. Напиши те саме.
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07.04.2024 19:25 Відповісти
На жаль змушений визнати що для того "щоб перемогти дракона треба самому стати драконом". Іншими словами, потрібно забути про гуманізм і знищувати кацапів як шкідників.
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07.04.2024 19:03 Відповісти
Судячи з вимови того нелюда, який це зробив, він нацмен (бурят чи ще хтось).
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07.04.2024 19:14 Відповісти
ссылку дай на вимову
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07.04.2024 19:32 Відповісти
Давай пошту - скину
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08.04.2024 07:02 Відповісти
А ось і підтвердження:



Сергій Іштуганов народився 22 вересня 1986 року в Республіці Марій Ел.
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08.04.2024 07:59 Відповісти
Де заяви ООН, amnesty international, журналісти без кордонів, міжнародного кримінального суду і.т.д. Ukrainian lives don't matter?
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07.04.2024 19:24 Відповісти
Где заявление Кулебы в ООН об рассмотрении этого инцедента?
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07.04.2024 22:24 Відповісти
ну и что тебе даст заява оон? вон на кацапщине перестреляли кучу казламордых в каком то театре, им оон сильно помог?
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08.04.2024 02:08 Відповісти
Как они в плен попали, кто это допустил..
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07.04.2024 19:35 Відповісти
это рос СМИ распространяют это поддельное видео , сегодня Гуменюк говорила что это фэйк
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07.04.2024 19:36 Відповісти
Краще гідно загинути в боротьбі, чим лизати чобіт окупанта-звіра.
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07.04.2024 19:35 Відповісти
А Золкин, вонючих кацапов сигаретами угощает. Децимацию им надо, а не звонок в быдлостан их биксам
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07.04.2024 19:37 Відповісти
Принаймні щодо льотчиків та артилеристів, які нищать українські міста, такий підхід має бути застосований (і децимація, тобто лише кожного десятого -- це надто м'який варіант).
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07.04.2024 20:51 Відповісти
давно уже кацаполеты не залетают за линию фронта, если их и сбивают, это гамно приземляется в своем тылу. а тех, кого наловили в начале войны уже пообменяли, даже жирного ******** путькиного знакомого.
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08.04.2024 02:10 Відповісти
Це ще одне підтвердження, що в полоні немає ані нічого гарного, ані нічого почесного. Якщо вже тобі не пощастило опинитися в певних обставинах, то треба не здаватися в полон, а намагатися вбити як найбільше москалів, щоб принаймні відплатити за себе (взагалі-то кожному українцю треба вбити лише по 4 москаля, щоб ця нація перестала існувати на Земній кулі -- а нації, які розв'язують загарбницькі війни, на мою думку, мають бути позбавлені права на існування).
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07.04.2024 20:48 Відповісти
Це дуже зручно робити при контузіі або газовому отруєнні мозоку.
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07.04.2024 21:34 Відповісти
У другу світову з срср загинуло 20 млн. Вся армія вермахта 5 млн. От що означає немає зброї.
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07.04.2024 21:34 Відповісти
Ніяка Конвенція не перетворить людинодібних на людину
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07.04.2024 22:08 Відповісти
В усьому винен зеленський! це він все хотів в очко заглянути путлєру,щоб побачити мир,
сирський,що ми все більше та більше віддаємо територій,які відвоювали в 2023 році!?
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08.04.2024 09:51 Відповісти
 
 