Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених в Кринках на Херсонщині

Російські військові розстріляли трьох українських полонених неподалік Кринок Херсонської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генпрокурора України.

В ОГП зазначають, що 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових, ймовірно з автомату. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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