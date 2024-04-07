Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених в Кринках на Херсонщині
Російські військові розстріляли трьох українських полонених неподалік Кринок Херсонської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генпрокурора України.
В ОГП зазначають, що 7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.
На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових, ймовірно з автомату. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.
"Вкотре представники країни- агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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на уранових копальняхпакетики подарункові клеїти..
Зате росісяни наших утримують за всіма конвнціями..так добре утримують, що люди ледь живі..
Це ж не кацапів ображають
идиотовв самом начале). а подойти рядом, посмотреть и пристрелить безоружного\раненого - это уже все же немногокриминал и "асвабаителям" аукнется рано или поздно.
своих дохлых стреляли
Сергій Іштуганов народився 22 вересня 1986 року в Республіці Марій Ел.
сирський,що ми все більше та більше віддаємо територій,які відвоювали в 2023 році!?