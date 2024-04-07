Армия РФ ударила по Белозерке на Херсонщине, пострадала женщина, - ОВА
Вследствие российского удара по Белозерке в Херсонской области один человек получил ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.
Вследствие обстрела пострадала 23-летняя женщина, которая в это время находилась на улице.
"В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. У пострадавшей диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vika Lysenko
показать весь комментарий07.04.2024 21:06 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль