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Армия РФ ударила по Белозерке на Херсонщине, пострадала женщина, - ОВА

вибух

Вследствие российского удара по Белозерке в Херсонской области один человек получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

Вследствие обстрела пострадала 23-летняя женщина, которая в это время находилась на улице.

"В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. У пострадавшей диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27071) Херсонская область (4749)


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Не називайте вбивць -армією ,це покидьки РАШИСТИ -ТЕРРОРИСТИ , біосміття , яке повинно бути УТІЛІЗОВАНЄ !
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07.04.2024 21:06 Ответить
 
 