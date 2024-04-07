Армия РФ ударила по Белозерке на Херсонщине, пострадала женщина, - ОВА

Вследствие российского удара по Белозерке в Херсонской области один человек получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

Вследствие обстрела пострадала 23-летняя женщина, которая в это время находилась на улице.

"В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. У пострадавшей диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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