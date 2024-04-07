Армія РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині, постраждала жінка, - ОВА
Внаслідок російського удару по Білозерці в Херсонській області одна людина зазнала поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.
Внаслідок обстрілу постраждала 23-річна жінка, яка в цей час перебувала на вулиці.
"У стані середньої тяжкості її доставили до лікарні. У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Жінці надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
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Vika Lysenko
показати весь коментар07.04.2024 21:06 Відповісти Мені подобається 1
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