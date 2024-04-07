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Армія РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині, постраждала жінка, - ОВА

вибух

Внаслідок російського удару по Білозерці в Херсонській області одна людина зазнала поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілу постраждала 23-річна жінка, яка в цей час перебувала на вулиці.

"У стані середньої тяжкості її доставили до лікарні. У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Жінці надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ситуація на Харківщині: Росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева, розглядається можливість примусової евакуації з північної частини області, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28284) Херсонська область (5713)


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Не називайте вбивць -армією ,це покидьки РАШИСТИ -ТЕРРОРИСТИ , біосміття , яке повинно бути УТІЛІЗОВАНЄ !
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07.04.2024 21:06 Відповісти
 
 