Ситуація на Харківщині: Росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева, розглядається можливість примусової евакуації з північної частини області, - Синєгубов

Ворог продовжує масовано обстрілювати міста та села Харківщини, тероризуючи мирне населення, уражаючи енергетичну інфраструктуру.

Про це в ефірі "Єдиних новин" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найбільших обстрілів зазнали населені пункти на Куп‘янському напрямку, Вовчанськ, Борова.



"Опівдні росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева. Пошкоджені резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без постраждалих", - повідомив голова ОВА.

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Крім того Синєгубов зауважив, що спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації.

"Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях", - закликав він.

В області діють планові відключення світла. Є нестача потужностей, але загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігається



"Розглядаємо можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами", - додав Синєгубов.

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