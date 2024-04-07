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Ситуация на Харьковщине: россияне КАБами обстреляли пригород Золочева, рассматривается возможность принудительной эвакуации из северной части области, - Синегубов

обстріл,харківщина,золочів

Враг продолжает массированно обстреливать города и села Харьковщины, терроризируя мирное население, поражая энергетическую инфраструктуру.

Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, наибольшим обстрелам подверглись населенные пункты на Купянском направлении, Волчанск, Боровая.

"В полдень россияне КАБами обстреляли пригород Золочева. Повреждены резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без пострадавших", - сообщил глава ОВА.

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Кроме того, Синегубов отметил, что наблюдается изменение тактики вражеских обстрелов: системно днем и ночью наносятся повторные удары по одной локации.

"Учитывая ситуацию, просим жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги, и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах", - призвал он.

В области действуют плановые отключения света. Есть недостаток мощностей, но угрозы для масштабного отключения света по городу пока не наблюдается.

"Рассматриваем возможность принудительной эвакуации из северной части Харьковщины. Речь идет о населенных пунктах, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами", - добавил Синегубов.

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Автор: 

обстрел (27071) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559)


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Такіми темпами аж до Польської границі можна евакуюватись. Вдячні членограю і надійним союзникам
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07.04.2024 19:35 Ответить
Ну так ти проживаєш в тій країні, яка найбільше тормозить з допомогою, ще якщо прийде риже чмо до влади взагалі не солодко буде
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07.04.2024 20:57 Ответить
 
 