Вследствие атаки вражеского беспилотника на Качкаровку на Херсонщине пострадал мужчина
Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на Качкаровку в Херсонской области, ранен мужчина.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Качкаровке под российский удар попал 61-летний мужчина. Вечером оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадал местный житель. У него - осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала помощь пострадавшему на месте. От госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.
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