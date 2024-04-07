Вследствие атаки вражеского беспилотника на Качкаровку на Херсонщине пострадал мужчина

Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на Качкаровку в Херсонской области, ранен мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Качкаровке под российский удар попал 61-летний мужчина. Вечером оккупанты атаковали населенный пункт с беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадал местный житель. У него - осколочные ранения. Бригада "скорой" оказала помощь пострадавшему на месте. От госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.

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