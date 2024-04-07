Унаслідок атаки ворожого безпілотника на Качкарівку на Херсонщині постраждав чоловік

Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на Качкарівку в Херсонській області, поранено чоловіка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Качкарівці під російський удар потрапив 61-річний чоловік. Ввечері окупанти атакували населений пункт з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждав місцевий житель. В нього - уламкові поранення. Бригада швидкої надала допомогу потерпілому на місці. Від госпіталізації він відмовився", - йдеться в повідомленні.

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