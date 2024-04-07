Над Криворожским районом силы ПВО уничтожили крылатую ракету, - ОВА
Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую крылатую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Бойцы ВК "Схід" уничтожили управляемую авиационную ракету. Вражеское железо ликвидировали в Криворожском районе", - написал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-zatrofeili-reb-tank-razgromiv-ogromnuyu-kolonnu-pod-ternami.html https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-zatrofeili-reb-tank-razgromiv-ogromnuyu-kolonnu-pod-ternami.html