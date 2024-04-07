Над Криворожским районом силы ПВО уничтожили крылатую ракету, - ОВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую крылатую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Бойцы ВК "Схід" уничтожили управляемую авиационную ракету. Вражеское железо ликвидировали в Криворожском районе", - написал он.

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