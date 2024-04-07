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Над Криворожским районом силы ПВО уничтожили крылатую ракету, - ОВА

ракети

Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую крылатую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Бойцы ВК "Схід" уничтожили управляемую авиационную ракету. Вражеское железо ликвидировали в Криворожском районе", - написал он.

Читайте также: Ночью войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, была угроза для нескольких областей.

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крылатые ракеты (879) уничтожение (6892) Днепропетровская область (3939)


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Молодці!!!
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07.04.2024 22:26 Ответить
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08.04.2024 00:06 Ответить
Александр Кушнарь: ВСУ затрофеили РЭБ-танк, разгромив огромную колонну под Тернами

https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-zatrofeili-reb-tank-razgromiv-ogromnuyu-kolonnu-pod-ternami.html https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-zatrofeili-reb-tank-razgromiv-ogromnuyu-kolonnu-pod-ternami.html

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07.04.2024 22:32 Ответить
кацап
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08.04.2024 08:31 Ответить
Обстрелы будут идти до тех пор, пока не начнет гореть и взрываться москва. Именно спальные районы, что бы были кучи трупов и море крови. И уничтожать их нужно будет до тех пор, пока рашка не развалиться. До этого момента у москвы и москвичей будет все прекрасно.
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08.04.2024 03:32 Ответить
 
 