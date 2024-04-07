Над Криворізьким районом сили ППО знищили крилату ракету, - ОВА
Сили протиповітряної оборони знищили російську крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Бійці ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету. Вороже залізяччя ліквідували у Криворізькому районі", - написав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-zatrofeili-reb-tank-razgromiv-ogromnuyu-kolonnu-pod-ternami.html https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-zatrofeili-reb-tank-razgromiv-ogromnuyu-kolonnu-pod-ternami.html