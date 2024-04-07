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Над Криворізьким районом сили ППО знищили крилату ракету, - ОВА

ракети

Сили протиповітряної оборони знищили російську крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Бійці ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету. Вороже залізяччя ліквідували у Криворізькому районі", - написав він.

Читайте: Вночі війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, була загроза для кількох областей

Автор: 

крилаті ракети (1071) знищення (7161) Дніпропетровська область (3687)


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Молодці!!!
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07.04.2024 22:26 Відповісти
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08.04.2024 00:06 Відповісти
Александр Кушнарь: ВСУ затрофеили РЭБ-танк, разгромив огромную колонну под Тернами

https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-zatrofeili-reb-tank-razgromiv-ogromnuyu-kolonnu-pod-ternami.html https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-zatrofeili-reb-tank-razgromiv-ogromnuyu-kolonnu-pod-ternami.html

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07.04.2024 22:32 Відповісти
кацап
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08.04.2024 08:31 Відповісти
Обстрелы будут идти до тех пор, пока не начнет гореть и взрываться москва. Именно спальные районы, что бы были кучи трупов и море крови. И уничтожать их нужно будет до тех пор, пока рашка не развалиться. До этого момента у москвы и москвичей будет все прекрасно.
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08.04.2024 03:32 Відповісти
 
 