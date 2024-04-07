Над Криворізьким районом сили ППО знищили крилату ракету, - ОВА

Сили протиповітряної оборони знищили російську крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Бійці ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету. Вороже залізяччя ліквідували у Криворізькому районі", - написав він.

Читайте: Вночі війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, була загроза для кількох областей