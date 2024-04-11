Польша снова поднимала в воздух свои истребители
Из-за ракетной атаки РФ по Украине и обеспечения безопасности воздушного пространства Польши была поднята военная истребительная авиация.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
В командовании отметили, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что является причиной повышенного шума, особенно в юго-восточной части страны.
"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.
В Оперативном командовании отметили, что активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства. Управление Республики Польша проводит постоянный мониторинг ситуации.
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