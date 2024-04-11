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Польша снова поднимала в воздух свои истребители

f-16,польща,літак

Из-за ракетной атаки РФ по Украине и обеспечения безопасности воздушного пространства Польши была поднята военная истребительная авиация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В командовании отметили, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что является причиной повышенного шума, особенно в юго-восточной части страны.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.

В Оперативном командовании отметили, что активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства. Управление Республики Польша проводит постоянный мониторинг ситуации.

Также читайте: Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине

Автор: 

обстрел (27036) Польша (8405) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+21
Фермерів не стривожили випадково? Ой, я за них хвилююся...
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11.04.2024 06:43
+18
Досить жити у рожевих ілюзіях! польща піднімає свої літака з однією метою - щоб супроводити рашистські ракети по своїй території аби українське ППО не збило ці ракети над польщею і знову обломки не вбили цивільних.
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11.04.2024 06:46
+15
Нам ніхто не винний, що ми 30 років голосували за рускій мір. Обрали б Чорновола - давно були б в ЄС і НАТО, кацапи б не полізли. А ми обирали різне гівно, і наостанок - зелене.
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11.04.2024 07:24
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Фермерів не стривожили випадково? Ой, я за них хвилююся...
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11.04.2024 06:43 Ответить
Нам ніхто не винний, що ми 30 років голосували за рускій мір. Обрали б Чорновола - давно були б в ЄС і НАТО, кацапи б не полізли. А ми обирали різне гівно, і наостанок - зелене.
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11.04.2024 07:24 Ответить
Тараса Вячеславовича?
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11.04.2024 07:50 Ответить
не розповідайте казок ! в 2008 приняли в нато ? а мадяри вибрали Орбана і вони в нато .
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11.04.2024 08:04 Ответить
Те, що підіймали, ще підіймається, чи вже - фсьо?
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11.04.2024 06:43 Ответить
Потужно.
Певен, у ***** миттєво валізка переповнилась.
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11.04.2024 06:46 Ответить
Досить жити у рожевих ілюзіях! польща піднімає свої літака з однією метою - щоб супроводити рашистські ракети по своїй території аби українське ППО не збило ці ракети над польщею і знову обломки не вбили цивільних.
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11.04.2024 06:46 Ответить
Все вірно, бо якщо зібʼють буде ескалація, пуйло розізлиться, а так всього навсього українчики можуть загинути, з ким не буває. Найкращі «союзнички»
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11.04.2024 06:52 Ответить
Конец войны https://www.youtube.com/shorts/mEd3eR1ml4k
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11.04.2024 07:33 Ответить
ПАтужна як!
Ордени зразу видати хероям
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11.04.2024 06:53 Ответить
хтось би мав їм сказати, що вже можна опускати...
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11.04.2024 06:53 Ответить
С такой решимостью можно и воздушные шарики запускать,были бы настоящими союзниками то прикрыли бы хотя бы 100 км от Границы и Львов.
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11.04.2024 07:00 Ответить
Надо еще гусинные перья приделать на крылья как у гусар. Еще круче будет.
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11.04.2024 07:03 Ответить
З поляків надо брати приклад та кітаю. До дупи все інше. Тільки власна вигода
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11.04.2024 07:04 Ответить
Оце правильно .. а спасіння потопаючих то СПРАВА САМИХ ПОТОПАЮЧИХ
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11.04.2024 07:11 Ответить
Тому логічно закрити український ринок для польських товарів
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11.04.2024 08:11 Ответить
Вот это героизм.
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11.04.2024 07:19 Ответить
Всєм баяцца.
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11.04.2024 07:28 Ответить
Піднімали літаки з рішучим занепокоєнням, як би то не допустити падіння ракети на шляху до мішені. Г
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11.04.2024 07:37 Ответить
от кому війна , а кому маневри ! хоч потренуєтесь вояки срані , але якщо кацапи нападуть це вам не допоможе .
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11.04.2024 08:07 Ответить
Ракети тримаються Західним курсом і Польща вже стурбувалась - підняла свої безтолкові F-16
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11.04.2024 08:07 Ответить
А я то гадаю, що воно смерділо вчора, а то пшеки обісралися в черговий раз...
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11.04.2024 08:10 Ответить
Vot krasivo vygledit samoliot
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11.04.2024 08:24 Ответить
Виглядати може як завгодно грізно, але якщо в кабіні сидить пілот, якому дано наказ нє стрєлять ні прі какіх обстоятєльствах, то толку від нього - нуль.
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11.04.2024 08:34 Ответить
"Держите меня семеро!"
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11.04.2024 08:47 Ответить
 
 