Польша снова поднимала в воздух свои истребители

Из-за ракетной атаки РФ по Украине и обеспечения безопасности воздушного пространства Польши была поднята военная истребительная авиация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В командовании отметили, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что является причиной повышенного шума, особенно в юго-восточной части страны.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.

В Оперативном командовании отметили, что активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства. Управление Республики Польша проводит постоянный мониторинг ситуации.

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