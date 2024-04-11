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Новини
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Польща знову підіймала у повітря свої винищувачі

f-16,польща,літак

Через ракетну атаку РФ по Україні та забезпечення безпеки повітряного простору Польщі було піднято військову винищувальну авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У командуванні зазначили, що в повітряному просторі діють польські та союзні літаки, що є причиною підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні зазначили, що активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Управління Республіки Польща веде постійний моніторинг ситуації.

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Автор: 

обстріл (28428) Польща (8496) ракети (4022)


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Топ коментарі
+21
Фермерів не стривожили випадково? Ой, я за них хвилююся...
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11.04.2024 06:43
+18
Досить жити у рожевих ілюзіях! польща піднімає свої літака з однією метою - щоб супроводити рашистські ракети по своїй території аби українське ППО не збило ці ракети над польщею і знову обломки не вбили цивільних.
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11.04.2024 06:46
+15
Нам ніхто не винний, що ми 30 років голосували за рускій мір. Обрали б Чорновола - давно були б в ЄС і НАТО, кацапи б не полізли. А ми обирали різне гівно, і наостанок - зелене.
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11.04.2024 07:24
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Фермерів не стривожили випадково? Ой, я за них хвилююся...
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11.04.2024 06:43 Відповісти
Нам ніхто не винний, що ми 30 років голосували за рускій мір. Обрали б Чорновола - давно були б в ЄС і НАТО, кацапи б не полізли. А ми обирали різне гівно, і наостанок - зелене.
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11.04.2024 07:24 Відповісти
Тараса Вячеславовича?
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11.04.2024 07:50 Відповісти
не розповідайте казок ! в 2008 приняли в нато ? а мадяри вибрали Орбана і вони в нато .
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11.04.2024 08:04 Відповісти
Те, що підіймали, ще підіймається, чи вже - фсьо?
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11.04.2024 06:43 Відповісти
Потужно.
Певен, у ***** миттєво валізка переповнилась.
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11.04.2024 06:46 Відповісти
Досить жити у рожевих ілюзіях! польща піднімає свої літака з однією метою - щоб супроводити рашистські ракети по своїй території аби українське ППО не збило ці ракети над польщею і знову обломки не вбили цивільних.
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11.04.2024 06:46 Відповісти
Все вірно, бо якщо зібʼють буде ескалація, пуйло розізлиться, а так всього навсього українчики можуть загинути, з ким не буває. Найкращі «союзнички»
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11.04.2024 06:52 Відповісти
Конец войны https://www.youtube.com/shorts/mEd3eR1ml4k
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11.04.2024 07:33 Відповісти
ПАтужна як!
Ордени зразу видати хероям
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11.04.2024 06:53 Відповісти
хтось би мав їм сказати, що вже можна опускати...
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11.04.2024 06:53 Відповісти
С такой решимостью можно и воздушные шарики запускать,были бы настоящими союзниками то прикрыли бы хотя бы 100 км от Границы и Львов.
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11.04.2024 07:00 Відповісти
Надо еще гусинные перья приделать на крылья как у гусар. Еще круче будет.
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11.04.2024 07:03 Відповісти
З поляків надо брати приклад та кітаю. До дупи все інше. Тільки власна вигода
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11.04.2024 07:04 Відповісти
Оце правильно .. а спасіння потопаючих то СПРАВА САМИХ ПОТОПАЮЧИХ
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11.04.2024 07:11 Відповісти
Тому логічно закрити український ринок для польських товарів
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11.04.2024 08:11 Відповісти
Вот это героизм.
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11.04.2024 07:19 Відповісти
Всєм баяцца.
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11.04.2024 07:28 Відповісти
Піднімали літаки з рішучим занепокоєнням, як би то не допустити падіння ракети на шляху до мішені. Г
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11.04.2024 07:37 Відповісти
от кому війна , а кому маневри ! хоч потренуєтесь вояки срані , але якщо кацапи нападуть це вам не допоможе .
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11.04.2024 08:07 Відповісти
Ракети тримаються Західним курсом і Польща вже стурбувалась - підняла свої безтолкові F-16
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11.04.2024 08:07 Відповісти
А я то гадаю, що воно смерділо вчора, а то пшеки обісралися в черговий раз...
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11.04.2024 08:10 Відповісти
Vot krasivo vygledit samoliot
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11.04.2024 08:24 Відповісти
Виглядати може як завгодно грізно, але якщо в кабіні сидить пілот, якому дано наказ нє стрєлять ні прі какіх обстоятєльствах, то толку від нього - нуль.
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11.04.2024 08:34 Відповісти
"Держите меня семеро!"
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11.04.2024 08:47 Відповісти
 
 