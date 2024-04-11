Польща знову підіймала у повітря свої винищувачі

Через ракетну атаку РФ по Україні та забезпечення безпеки повітряного простору Польщі було піднято військову винищувальну авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У командуванні зазначили, що в повітряному просторі діють польські та союзні літаки, що є причиною підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні зазначили, що активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Управління Республіки Польща веде постійний моніторинг ситуації.

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