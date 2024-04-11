Россияне ночью ракетами и "шахедами" атаковали 2 объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области
Российская армия направила на Львовщину крылатые ракеты разного класса и ударные беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском.
Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль