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Россияне ночью ракетами и "шахедами" атаковали 2 объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области

пожежа

Российская армия направила на Львовщину крылатые ракеты разного класса и ударные беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском.

Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в 4 областях, - Минэнерго

Автор: 

обстрел (27036) Львовская область (2901)


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