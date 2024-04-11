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Росіяни вночі ракетами та "шахедами" атакували 2 об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

пожежа

Російська армія спрямувала на Львівщину крилаті ракети різного класу та ударні безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.

Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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Автор: 

обстріл (28428) Львівська область (2425)


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