Силы ПВО обезвредили несколько воздушных целей РФ на Ивано-Франковщине
На Прикарпатье силы противовоздушной обороны во время атаки РФ обезвредили несколько воздушных целей.
Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
"В эту ночь враг снова атаковал объекты энергетической сферы по всей Украине. Десятки дронов и ракет страна-террорист выпустила по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областях.
Не обошла угроза и Прикарпатье. На рассвете наши защитники неба обезвредили несколько вражеских воздушных целей.
К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила она.
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