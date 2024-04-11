Сили ППО знешкодили кілька повітряних цілей РФ на Івано-Франківщині

На Прикарпатті сили протиповітряної оборони під час атаки РФ знешкодили кілька повітряних цілей.

Про це повідомила глава ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі ворог знову атакував об’єкти енергетичної сфери по всій Україні. Десятки дронів та ракет країна-терорист випустила по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях.



Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники неба знешкодили кілька ворожих повітряних цілей.

На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначила вона.

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