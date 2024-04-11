Украине нужны средства ПВО и ракеты, - Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что на фоне недавних атак россиян по инфраструктуре Украины государству необходимы дополнительные средства ПВО и ракеты, которые могут сбивать вражеские цели.

Как передает Цензор.НЕТ, она заявила это в соцсети Х.

Бринк отметила, что сегодня в 4:15 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, страна находилась под угрозой применения беспилотников и ракет.

"Помимо атак на украинскую инфраструктуру, в прошлом месяце от обстрелов погибли 600 гражданских лиц. Сейчас (Украине. -Ред.) нужно больше противовоздушной обороны и наша помощь", - подчеркнула посол.

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