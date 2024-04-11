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Украине нужны средства ПВО и ракеты, - Бринк

брінк

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что на фоне недавних атак россиян по инфраструктуре Украины государству необходимы дополнительные средства ПВО и ракеты, которые могут сбивать вражеские цели.

Как передает Цензор.НЕТ, она заявила это в соцсети Х.

Бринк отметила, что сегодня в 4:15 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, страна находилась под угрозой применения беспилотников и ракет.

"Помимо атак на украинскую инфраструктуру, в прошлом месяце от обстрелов погибли 600 гражданских лиц. Сейчас (Украине. -Ред.) нужно больше противовоздушной обороны и наша помощь", - подчеркнула посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Бринк: РФ обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику

Автор: 

обстрел (27016) ПВО (2727) Бринк Бриджит (184)


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Топ комментарии
+9
От спасибі що сказала. А ми і не знали.
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11.04.2024 09:41
+6
Скільки можна мавпувати одну і ту саму фразу: "Україні потрібні засоби ППО та ракети". Надайте, а не повтрюйте з дня в день цю фразу.
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11.04.2024 09:42
+5
Вони лише нам розказують, що нам треба...
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11.04.2024 09:42
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От спасибі що сказала. А ми і не знали.
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11.04.2024 09:41 Ответить
Правильно що сказала і такі люди не просто так кажуть, а і щось і роблять. А ми не знали? Знали, але палець об палець не вдарили. Пройшло 5 років і був проект нашої, ще наввіть кращої за Петріот, бо дешевша і все наше "Кільчень". Було все і навіть мільярди доларів та евро і де це все воно?
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11.04.2024 10:06 Ответить
Вони лише нам розказують, що нам треба...
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11.04.2024 09:42 Ответить
Скільки можна мавпувати одну і ту саму фразу: "Україні потрібні засоби ППО та ракети". Надайте, а не повтрюйте з дня в день цю фразу.
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11.04.2024 09:42 Ответить
Вона посол, і вона не має зброї у власному розпорядженні.
Її робота - щоденно нагадувати про таку необхідність, що вона і робить.
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11.04.2024 10:47 Ответить
Може на знак протесту подати у відставку і потім у WP чи NYT розповісти, як гинуть мирні жінки та діти, бо в америці немає крашанок (яєць).
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11.04.2024 13:29 Ответить
На її місце призначать іншого посла, з такими ж функціями та обов'язками.
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11.04.2024 13:37 Ответить
Та ти шо, правда?
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11.04.2024 09:42 Ответить
пропоную Брінк наступні теми для шорттока:
- Їм потрібне повітря щоб дихати!
- Вони мають пити воду, бо вода сприяє обміну речовин
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11.04.2024 09:43 Ответить
Не так. Пропоную наступне:
Сьогодні: Україні потрібне ППО.
Завтра: ППО потрібне Україні.
Післязавтра:Потрібне Україні ППО
Україні ППО потрібне.
ППО Україні потрібне
І так далі. Всього три слова, а скільки разів виступити можна.
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11.04.2024 10:25 Ответить
тех варіант! ще можна додати слова "дуже" і "якомого швидше"
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11.04.2024 10:27 Ответить
це прям одкровення..., ну от ми тільки здогадувались, а тепер ми вже точно знаємо, залишилось тільки це обговорити, місяців зо 3...
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11.04.2024 09:44 Ответить
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11.04.2024 09:47 Ответить
Та ладно, чего это вдруг?
Это же не гражданская инфраструктура вследствие повреждения которой могут вырасти мировые цены на бензин.
Подумаешь раздолбали пару ТЭС ничего украинцы протянут как нибудь.
Мы за вас держим кулачки, и очень сопереживаем. Ох беда....
Ну ладно хватит о пустяках, что там с рейтингом Байдена и Трамра , не выросли ли цены на бензин в штатах а т избиратель будет недоволен.
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11.04.2024 09:48 Ответить
І скільки разів буде повторена фраза про потребу посилення ППО в Україні до того як ЗСУ побачать дійсно велике надходження нових систем до України?! Сто, тисячу, мільйон?! Я щось не раніше не зараз не бачу втілення кількості слів у якість їх виконання, а от коли все робилось з меншим розголосом справи у допомозі Україні озброєнням та ************ йшли набагато краще. То може варто вже нарешті замовкнути і зайнятися справами?!
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11.04.2024 09:49 Ответить
Це в неї зарядка така з ранку?!
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11.04.2024 09:55 Ответить
Є відео знищення Трипільсчької ТЕС.Ракети були потрібні,ще вчора.
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11.04.2024 09:55 Ответить
Але вже давно немає відео знищення чергового НПЗ на кацапетовці. У нас вже скінчилися БПЛА?
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11.04.2024 10:52 Ответить
НПЗ не повністю знищували,а пошкоджували.Вони підлягають відновленню.Можливо і скінчилися,можливо збивають,а ще США проти.
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11.04.2024 11:45 Ответить
Про ф-16 вже ніхто і не згадує.
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11.04.2024 09:57 Ответить
кожен день новий стендапер. А зброї як не було так і нема.
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11.04.2024 10:00 Ответить
Зараз вже потрібно відміняти всі мита на сонячні панелі,акумулятори,інвертори,генератори і тд.Щоб всі верстви населення змогли хоч щось придбати.І жорстко контролювати ціни.А то в 3-5 разів ціни на все росли,коли були блекаути.Це ж нонсенс.
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11.04.2024 10:00 Ответить
Знову в нашій безлаберності і про..бах винні то США, то Німеччина, то поляки перекривають кордони від наших бариг, один Вововчка Бубочка молодець. Навчився Вловочка переводити стрілки і з таким нарідом у нього виходить все на ура.
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11.04.2024 10:08 Ответить
США ПОТРІБНА ВЛАДА,КОТРА Б ДАВАЛА ДОПОМОГУ УКРАЇНІ, А НЕ ВЛАДА,КУПЛЕНА КУЙЛОМ ЗА ПЛЯШКУ "ДЕШЕВОГО ДРІНКА" І КОТРА ПІВ-РОКУ Є ПАСИВНИМСПІВУЧАСНИКОМ КУЙЛА У ЗНИЩЕННІ УКРАЇНИ
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11.04.2024 10:13 Ответить
Теж мені новина! Про це навіть ЗЕ! знає.
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11.04.2024 10:14 Ответить
А скільки вже потрібно? Два роки. За цей час Україну можна було нафарширувати системами ППО вздовж та впоперек. Замість цього нам давали якісь крихти. А тепер пишуть у твітерах, що потрібно більше. Тьху!
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11.04.2024 10:15 Ответить
Замість цього ми будували дороги і замінювали бруківку, фінансували марафони і програми для своїх друзів слуг і ригів.
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11.04.2024 10:19 Ответить
Молодці! Будуйте далі.
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11.04.2024 10:44 Ответить
Та скільки вже це можна жувати??? Ми петріоти можемо виробляти самі??? Чи нам їх продали б за ті гроші??? Тоді до чого оці дурні розмови??? Без західних технологій нам з цією навалою НЕ ВПОРАТИСЯ!
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11.04.2024 11:04 Ответить
Пан преЗедент не хоче розповісти про українську ракетну програму по єдиному телемарафоні з конкретними питаннями та відповідями про підготовку до війни, розмінування та улюблений асфальт. Небажання їхати виступати в конгресі США та зміну всього командування під час наступу ворога.
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11.04.2024 10:17 Ответить
одно из двух
или Єрмак или средства ПВО
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11.04.2024 10:42 Ответить
сьогодні знищили трипільску ТЕС . тобто навіть Київська область - повністю дірява .

але США вирішили, що дали нам достатньо зброї, включно з ппо, й лишили нас сам на сам з шапіто й діркою від бублика.
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11.04.2024 10:45 Ответить
Геніальна баба - все знає. Пілять...
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11.04.2024 19:25 Ответить
 
 