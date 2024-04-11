Украине нужны средства ПВО и ракеты, - Бринк
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что на фоне недавних атак россиян по инфраструктуре Украины государству необходимы дополнительные средства ПВО и ракеты, которые могут сбивать вражеские цели.
Как передает Цензор.НЕТ, она заявила это в соцсети Х.
Бринк отметила, что сегодня в 4:15 утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога, страна находилась под угрозой применения беспилотников и ракет.
"Помимо атак на украинскую инфраструктуру, в прошлом месяце от обстрелов погибли 600 гражданских лиц. Сейчас (Украине. -Ред.) нужно больше противовоздушной обороны и наша помощь", - подчеркнула посол.
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+9 Василь Довганенко #589385
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+6 Олег Іванів #520461
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+5 Роман Романюк #512030
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Її робота - щоденно нагадувати про таку необхідність, що вона і робить.
- Їм потрібне повітря щоб дихати!
- Вони мають пити воду, бо вода сприяє обміну речовин
Сьогодні: Україні потрібне ППО.
Завтра: ППО потрібне Україні.
Післязавтра:Потрібне Україні ППО
Україні ППО потрібне.
ППО Україні потрібне
І так далі. Всього три слова, а скільки разів виступити можна.
Это же не гражданская инфраструктура вследствие повреждения которой могут вырасти мировые цены на бензин.
Подумаешь раздолбали пару ТЭС ничего украинцы протянут как нибудь.
Мы за вас держим кулачки, и очень сопереживаем. Ох беда....
Ну ладно хватит о пустяках, что там с рейтингом Байдена и Трамра , не выросли ли цены на бензин в штатах а т избиратель будет недоволен.
или Єрмак или средства ПВО
але США вирішили, що дали нам достатньо зброї, включно з ппо, й лишили нас сам на сам з шапіто й діркою від бублика.