Україні потрібні засоби ППО та ракети, - Брінк

На тлі нещодавніх атак росіян по інфраструктурі України державі необхідні додаткові засоби ППО та ракети, які можуть збивати ворожі цілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол США в Україні Бріджит Брінк заявила у соцмережі Х.

Брінк написала, що сьогодні о 4:15 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, країна перебувала під загрозою застосування безпілотників та ракет.

"Окрім атак на українську інфраструктуру, минулого місяця від обстрілів загинули 600 цивільних осіб. Зараз (Україні. -Ред.) потрібно більше протиповітряної оборони і наша допомога", - наголосила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ запустила вночі понад 40 ракет та ще близько 40 дронів - частину вдалось збити, - Зеленський