Україні потрібні засоби ППО та ракети, - Брінк
На тлі нещодавніх атак росіян по інфраструктурі України державі необхідні додаткові засоби ППО та ракети, які можуть збивати ворожі цілі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це посол США в Україні Бріджит Брінк заявила у соцмережі Х.
Брінк написала, що сьогодні о 4:15 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, країна перебувала під загрозою застосування безпілотників та ракет.
"Окрім атак на українську інфраструктуру, минулого місяця від обстрілів загинули 600 цивільних осіб. Зараз (Україні. -Ред.) потрібно більше протиповітряної оборони і наша допомога", - наголосила посол.
Топ коментарі
+9 Василь Довганенко #589385
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+6 Олег Іванів #520461
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+5 Роман Романюк #512030
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Її робота - щоденно нагадувати про таку необхідність, що вона і робить.
- Їм потрібне повітря щоб дихати!
- Вони мають пити воду, бо вода сприяє обміну речовин
Сьогодні: Україні потрібне ППО.
Завтра: ППО потрібне Україні.
Післязавтра:Потрібне Україні ППО
Україні ППО потрібне.
ППО Україні потрібне
І так далі. Всього три слова, а скільки разів виступити можна.
Это же не гражданская инфраструктура вследствие повреждения которой могут вырасти мировые цены на бензин.
Подумаешь раздолбали пару ТЭС ничего украинцы протянут как нибудь.
Мы за вас держим кулачки, и очень сопереживаем. Ох беда....
Ну ладно хватит о пустяках, что там с рейтингом Байдена и Трамра , не выросли ли цены на бензин в штатах а т избиратель будет недоволен.
или Єрмак или средства ПВО
але США вирішили, що дали нам достатньо зброї, включно з ппо, й лишили нас сам на сам з шапіто й діркою від бублика.