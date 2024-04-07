Посол США Бринк: РФ обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередной обстрел Россией Харьковской области.

Об этом Бринк написала в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Вторую ночь подряд Россия обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику. Удар в Купянске Харьковской области пришелся на жилой дом и убил 85-летнюю женщину. Наши соболезнования близким всех погибших в этом бесстрашном регионе", - написала она.

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