Посол США Бринк: РФ обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередной обстрел Россией Харьковской области.
Об этом Бринк написала в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Вторую ночь подряд Россия обстреливает мирные районы Харьковщины с целью посеять панику. Удар в Купянске Харьковской области пришелся на жилой дом и убил 85-летнюю женщину. Наши соболезнования близким всех погибших в этом бесстрашном регионе", - написала она.
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Не США,а 🤡
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.