Пенсионерам-переселенцам, не прошедшим идентификацию, прекратили выплату пенсий

Внутри перемещенным лицам, не прошедшим идентификацию, с 1 апреля приостановлена выплата пенсий. Деньги для них будут накапливаться на расчетном счете до прохождения идентификации.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Внутри перемещенные лица должны время от времени проходить физическую идентификацию в Ощадбанке. Это предусмотрено правительственным постановлением №1384 от 27 декабря 2023 года.

По данным ПФУ, на начало апреля лишь 50% от 2965 зарегистрированных переселенцев в Винницкой области успешно прошли идентификацию.

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Тем, кто не прошел эту процедуру, приостановлена выплата пенсий, а средства будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения идентификации. После ее завершения все пенсионеры этой категории получат выплаты.

Как пройти идентификацию

Это можно сделать следующими способами:

лично, обратившись в отделение "Ощадбанка" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина);

через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда по ссылке. Это можно сделать с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID);

с помощью видеоконференцсвязи в органе Пенсионного фонда;

в зарубежном дипучреждении Украины нужно получить документ, удостоверяющий, что физлицо живо, если пенсионер-ВПО находится за границей.

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