РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5087 посетителей онлайн
Новости
10 315 12

Пенсионерам-переселенцам, не прошедшим идентификацию, прекратили выплату пенсий

пенсіонери,пенсія,старість

Внутри перемещенным лицам, не прошедшим идентификацию, с 1 апреля приостановлена выплата пенсий. Деньги для них будут накапливаться на расчетном счете до прохождения идентификации.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Внутри перемещенные лица должны время от времени проходить физическую идентификацию в Ощадбанке. Это предусмотрено правительственным постановлением №1384 от 27 декабря 2023 года.

По данным ПФУ, на начало апреля лишь 50% от 2965 зарегистрированных переселенцев в Винницкой области успешно прошли идентификацию.

Также читайте: Пенсии в 2024 году проиндексируют примерно на 13%, - Минсоцполитики

Тем, кто не прошел эту процедуру, приостановлена выплата пенсий, а средства будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения идентификации. После ее завершения все пенсионеры этой категории получат выплаты.

Как пройти идентификацию

Это можно сделать следующими способами:

  • лично, обратившись в отделение "Ощадбанка" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина);
  • через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда по ссылке. Это можно сделать с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID);
  • с помощью видеоконференцсвязи в органе Пенсионного фонда;
  • в зарубежном дипучреждении Украины нужно получить документ, удостоверяющий, что физлицо живо, если пенсионер-ВПО находится за границей.

Также читайте: В марте пенсионеры получат увеличенные выплаты, пенсии вырастут на 8%, - Шмыгаль

Автор: 

пенсионеры (837) пенсия (2159) переселенцы (530)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
В ОРДЛО більша половина пенсіонерів за 10 років вже померла,а ПФУ України врешті тільки "проснулось"!
показать весь комментарий
11.04.2024 10:18
+5
тобто нарешті припинили платити "нашим людям " в Криму і ОРДЛО .
показать весь комментарий
11.04.2024 10:23
+4
зелена мразото вкрала і ці гроши.....
показать весь комментарий
11.04.2024 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто грошей вже зовсім немає
показать весь комментарий
11.04.2024 10:13 Ответить
тобто нарешті припинили платити "нашим людям " в Криму і ОРДЛО .
показать весь комментарий
11.04.2024 10:23 Ответить
Ага, якби((
Мої колишні сусіди-колобки з Луганщини отримують по ДВІ пенсії і радіють газу по 3 рупплі.
А ще одни взагалі за померлих 2 роки тому батьків получили - і...
показать весь комментарий
11.04.2024 10:41 Ответить
зелена мразото вкрала і ці гроши.....
показать весь комментарий
11.04.2024 10:16 Ответить
В ОРДЛО більша половина пенсіонерів за 10 років вже померла,а ПФУ України врешті тільки "проснулось"!
показать весь комментарий
11.04.2024 10:18 Ответить
В Україні з 1994 року, з часу меморандуму і першого траншу МВФ влаштована одна з найбільших демографічних катастроф у світі, тягатись з такими антилюдськими реформами можуть хіба що деякі режими Африки, та й то далеко не всі.
показать весь комментарий
11.04.2024 10:18 Ответить
Випускник палати №6 ???
показать весь комментарий
11.04.2024 10:23 Ответить
Це вам казали на лубянці,чи в офісі презідента,може ще ще і дефолт-ета нестрашна,як казав гопнік кал.
показать весь комментарий
11.04.2024 10:24 Ответить
Это капец наступит в филиалах ,,ощада,,. Пенсы пойдут массово на идентификацию. Везде тупик и глупость.
показать весь комментарий
11.04.2024 10:46 Ответить
Не наступит . Кто физически мог прийти в отделение , уже давно прошли бы .
показать весь комментарий
11.04.2024 11:15 Ответить
Діти, онуки, чи молоді і середнього віку сусіди у цих пенсів є ? Най допоможуть створити особистий кабінет.
показать весь комментарий
11.04.2024 12:09 Ответить
А чи знають люди, що вони проходили ідентифікацію через телеграм, це був один з механізмів?!!
показать весь комментарий
11.04.2024 12:30 Ответить
 
 