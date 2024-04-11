Пенсионерам-переселенцам, не прошедшим идентификацию, прекратили выплату пенсий
Внутри перемещенным лицам, не прошедшим идентификацию, с 1 апреля приостановлена выплата пенсий. Деньги для них будут накапливаться на расчетном счете до прохождения идентификации.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Внутри перемещенные лица должны время от времени проходить физическую идентификацию в Ощадбанке. Это предусмотрено правительственным постановлением №1384 от 27 декабря 2023 года.
По данным ПФУ, на начало апреля лишь 50% от 2965 зарегистрированных переселенцев в Винницкой области успешно прошли идентификацию.
Тем, кто не прошел эту процедуру, приостановлена выплата пенсий, а средства будут накапливаться на расчетном счете до момента прохождения идентификации. После ее завершения все пенсионеры этой категории получат выплаты.
Как пройти идентификацию
Это можно сделать следующими способами:
- лично, обратившись в отделение "Ощадбанка" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность (паспорт гражданина);
- через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда по ссылке. Это можно сделать с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" (Дія ID);
- с помощью видеоконференцсвязи в органе Пенсионного фонда;
- в зарубежном дипучреждении Украины нужно получить документ, удостоверяющий, что физлицо живо, если пенсионер-ВПО находится за границей.
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