Пенсіонерам-переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, припинили виплату пенсій
Внутрішньо переміщеним особам, які не пройшли ідентифікацію, з 1 квітня призупинено виплату пенсій. Гроші для них накопичуватимуться на розрахунковому рахунку до проходження ідентифікації.
Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.
Внутрішньо переміщені особи мають час від часу проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку". Це передбачено урядовою постановою №1384 від 27 грудня 2023 року.
За даними ПФУ, станом на початок квітня лише 50% від 2965 зареєстрованих переселенців у Вінницькій області успішно пройшли ідентифікацію.
Тим, хто не пройшов цю процедуру, призупинено виплату пенсій, а кошти будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ідентифікації. Після її завершення всі пенсіонери цієї категорії отримають виплати.
Як пройти ідентифікацію
Це можна зробити в такі способи:
- особисто, звернувшись у відділення "Ощадбанку" або у будь-який сервісний центр ПФУ з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина);
- через особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду за посиланням. Це можна зробити за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" (Дія ID);
- за допомогою відеоконференцзв’язку в органі Пенсійного фонду;
- в закордонній дипустанові України потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізособа жива, якщо пенсіонер-ВПО перебуває за кордоном.
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