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Пенсіонерам-переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, припинили виплату пенсій

пенсіонери,пенсія,старість

Внутрішньо переміщеним особам, які не пройшли ідентифікацію, з 1 квітня призупинено виплату пенсій. Гроші для них накопичуватимуться на розрахунковому рахунку до проходження ідентифікації.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Внутрішньо переміщені особи мають час від часу проходити фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку". Це передбачено урядовою постановою №1384 від 27 грудня 2023 року.

За даними ПФУ, станом на початок квітня лише 50% від 2965 зареєстрованих переселенців у Вінницькій області успішно пройшли ідентифікацію.

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Тим, хто не пройшов цю процедуру, призупинено виплату пенсій, а кошти будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження ідентифікації. Після її завершення всі пенсіонери цієї категорії отримають виплати.

Як пройти ідентифікацію

Це можна зробити в такі способи:

  • особисто, звернувшись у відділення "Ощадбанку" або у будь-який сервісний центр ПФУ з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина);
  • через особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду за посиланням. Це можна зробити за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис" (Дія ID);
  • за допомогою відеоконференцзв’язку в органі Пенсійного фонду;
  • в закордонній дипустанові України потрібно отримати документ, який посвідчує, що фізособа жива, якщо пенсіонер-ВПО перебуває за кордоном.

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Автор: 

пенсіонери (888) пенсія (1585) переселенці (977)


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Топ коментарі
+9
В ОРДЛО більша половина пенсіонерів за 10 років вже померла,а ПФУ України врешті тільки "проснулось"!
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11.04.2024 10:18
+5
тобто нарешті припинили платити "нашим людям " в Криму і ОРДЛО .
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11.04.2024 10:23
+4
зелена мразото вкрала і ці гроши.....
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11.04.2024 10:16
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Тобто грошей вже зовсім немає
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11.04.2024 10:13 Відповісти
тобто нарешті припинили платити "нашим людям " в Криму і ОРДЛО .
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11.04.2024 10:23 Відповісти
Ага, якби((
Мої колишні сусіди-колобки з Луганщини отримують по ДВІ пенсії і радіють газу по 3 рупплі.
А ще одни взагалі за померлих 2 роки тому батьків получили - і...
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11.04.2024 10:41 Відповісти
зелена мразото вкрала і ці гроши.....
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11.04.2024 10:16 Відповісти
В ОРДЛО більша половина пенсіонерів за 10 років вже померла,а ПФУ України врешті тільки "проснулось"!
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11.04.2024 10:18 Відповісти
В Україні з 1994 року, з часу меморандуму і першого траншу МВФ влаштована одна з найбільших демографічних катастроф у світі, тягатись з такими антилюдськими реформами можуть хіба що деякі режими Африки, та й то далеко не всі.
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11.04.2024 10:18 Відповісти
Випускник палати №6 ???
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11.04.2024 10:23 Відповісти
Це вам казали на лубянці,чи в офісі презідента,може ще ще і дефолт-ета нестрашна,як казав гопнік кал.
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11.04.2024 10:24 Відповісти
Это капец наступит в филиалах ,,ощада,,. Пенсы пойдут массово на идентификацию. Везде тупик и глупость.
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11.04.2024 10:46 Відповісти
Не наступит . Кто физически мог прийти в отделение , уже давно прошли бы .
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11.04.2024 11:15 Відповісти
Діти, онуки, чи молоді і середнього віку сусіди у цих пенсів є ? Най допоможуть створити особистий кабінет.
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11.04.2024 12:09 Відповісти
А чи знають люди, що вони проходили ідентифікацію через телеграм, це був один з механізмів?!!
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11.04.2024 12:30 Відповісти
 
 