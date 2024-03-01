В марте пенсионеры получат увеличенные выплаты, пенсии вырастут на 8%, - Шмыгаль

С 1 марта все пенсионеры в Украине получат возросшие выплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, с сегодняшнего дня начинается третья индексация во время полномасштабного вторжения.

"В марте все наши пенсионеры получат увеличенные выплаты. Пенсии возрастут на 8%", – отметил он.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. С 1 марта каждая пенсия вырастет в среднем на 322 грн.

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