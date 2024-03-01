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В марте пенсионеры получат увеличенные выплаты, пенсии вырастут на 8%, - Шмыгаль

пенсіонери,пенсія,старість

С 1 марта все пенсионеры в Украине получат возросшие выплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По словам премьера, с сегодняшнего дня начинается третья индексация во время полномасштабного вторжения.

"В марте все наши пенсионеры получат увеличенные выплаты. Пенсии возрастут на 8%", – отметил он.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. С 1 марта каждая пенсия вырастет в среднем на 322 грн.

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Автор: 

пенсия (2161) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+12
Щоб ти, падло, жив на одну пенсію!!!
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01.03.2024 16:18
+11
Брехня .
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01.03.2024 15:58
+8
8% для тракториста і 8% для судді і прокурора -- дві великі різниці !!!
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01.03.2024 16:17
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Брехня .
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01.03.2024 15:58 Ответить
Ничего и не брехня. Конец эпохи бедности. Теперь 50% пенсов будут получать на 200 грн. больше... Ещё немного и пенсия достигнет 1000 евро в месяц, надо тока чуть потерпеть... God Bless Ze

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01.03.2024 18:39 Ответить
Підкуп виборців пішов,могли б хоча би 1000 доларів пообіцяти👻
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01.03.2024 16:02 Ответить
у нас скоро пенсии нечем будет платить, так как работоспособное население мрет на войне. А некому работать, нет и отчислений в пенсионный фонд
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03.03.2024 20:16 Ответить
У особистому кабінеті на сайті ПФУ вже викладені протоколи перерахунку. Дякую Уряду.
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01.03.2024 16:03 Ответить
Дякувати потрібно особисто генію Володимира Олександровича Зеленського, дуже дякувати! Не зупиняйтесь дякувати і вам віддячать!
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01.03.2024 16:24 Ответить
Сьогодні заходив у особистий кабінет. Ніякого перерахунка не побачив. І моя дружина теж не побачила!

З ранішим досвідом перерахунок ми, пенсіонери, побачим не раніше квітня.
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01.03.2024 17:32 Ответить
А ціни ще з позавчора на 15.
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01.03.2024 16:11 Ответить
І знову здрасьтє. Ти ще не втомився ніки собі придумувать та реєструватися кожного дня після банів?
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01.03.2024 16:38 Ответить
Брехня. У постанові КМУ від 23.02.2024 №185 єдиний коефіцієнт 1,0796 а мені ці падлюки збільшили на 1,029 і украли 680 грн пенсії
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01.03.2024 16:11 Ответить
«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!»😒
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01.03.2024 16:14 Ответить
8% для тракториста і 8% для судді і прокурора -- дві великі різниці !!!
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01.03.2024 16:17 Ответить
Це все брехня. Якщо будуть повишати суддям та прокурорам тов 2 рази.
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01.03.2024 19:03 Ответить
Щоб ти, падло, жив на одну пенсію!!!
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01.03.2024 16:18 Ответить
Минимальную
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01.03.2024 20:01 Ответить
Відсудив у держави не погану недоплату до пенсії. Вже більше року чекаю, коли ті "гниди" виплатять. Немає надходжень по цій статті, так говорять. А так можу і не дочекатись. Суки.
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01.03.2024 16:18 Ответить
Кінець епохи бідності!
Все як обіцяв найвеличніший янетряпка.
Зараз піднімуть тарифи на електрику, газ, воду і те підвищення буде в "мінус", за ціни на саме необхідне вже й годі щось казати.
Але як подають, наче вдічі підняли.
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01.03.2024 16:20 Ответить
Зеленський обіцяв, Зеленський робить! Мінімальна пенсія буде від 2000 Євро, колись, можливо, десь!
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01.03.2024 16:29 Ответить
по моему вы малёхонько переборщили с количеством нулей
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03.03.2024 20:18 Ответить
Всьо...женюсь
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01.03.2024 16:39 Ответить
І відібрали виплати ВПО, мовляв, вертайТЕся на окуповані!
Ми поїдемо до розбитих осель - тільки не скигліть, що нікому відновлювати країну.
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01.03.2024 16:41 Ответить
З 1 березня гроши завалять пенсіонерів. Вони іх будуть витрачати, вітрачити і все рівно, залишиться купа грошей!

Шмигаль, ти на який планеті перебувашь? Середня пенсія становить 7 тис. Тобто підвіщення буде у середньому 553 грн.
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01.03.2024 17:28 Ответить
Совок... Шапіто...
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01.03.2024 17:47 Ответить
Да брехня это!
Увеличивать будут только минималку, остальным - хрен а не 8%!!!
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01.03.2024 17:54 Ответить
теперь у меня будет 4 тысячи и копейки...
да я теперь в париж могу летать, или в берлин.
жаль что до лондона не хватает, но у нас есть Зе, который обещал пенсионерам райскую жизнь.
ждемс)))
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01.03.2024 18:30 Ответить
Ніколи не було подвищення на той процент що оголошували. Завжди було на 10 % менше. Так що зараз пенсія залишиться такий же або впаде !
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01.03.2024 18:58 Ответить
А ліки подорожчили вже на 10-15%. А коли піднімуть комуналку,
то не вистачить всієї пенсіі.
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01.03.2024 19:04 Ответить
Поступила слушна пропозиція - гнати в шию шмигаля за знущання над пенсіонерами.
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01.03.2024 19:12 Ответить
то шмигаля перемкнуло від халявної скумбрії по 8 гривень
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01.03.2024 20:40 Ответить
Підняли на 100 грн. Шмигаль - ти зелене брехло. Для кого цей хайп про 8%? Чи послідовники секти ЗЕмарафону схавають цю блювоту.
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01.03.2024 19:12 Ответить
Укрпенси отримають підвищення середньої пенсії до 5717 грн,а росполонені на скільки отримають підвищення утримання з 10 тис/міс насьогодні? На 1,2,3 тис?
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01.03.2024 19:38 Ответить
Лучше всех устроились пидаоги! Палучают ат Зеленскага па 4000 євро, и исчо пєнсію им дадут на 8% больше!
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01.03.2024 20:11 Ответить
оце тобі так!.... відтепер пенса з такими грошами без особистої охорони на вулиці... страшно собі уявити
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01.03.2024 20:33 Ответить
Засунь собі в сраку ті 8%...
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02.03.2024 05:44 Ответить
 
 