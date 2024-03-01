В марте пенсионеры получат увеличенные выплаты, пенсии вырастут на 8%, - Шмыгаль
С 1 марта все пенсионеры в Украине получат возросшие выплаты.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По словам премьера, с сегодняшнего дня начинается третья индексация во время полномасштабного вторжения.
"В марте все наши пенсионеры получат увеличенные выплаты. Пенсии возрастут на 8%", – отметил он.
Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. С 1 марта каждая пенсия вырастет в среднем на 322 грн.
Топ комментарии
+12 Walmis Walmis
показать весь комментарий01.03.2024 16:18
+11 сергей Ткаченко #173075
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+8 Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий01.03.2024 16:17
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З ранішим досвідом перерахунок ми, пенсіонери, побачим не раніше квітня.
Все як обіцяв найвеличніший янетряпка.
Зараз піднімуть тарифи на електрику, газ, воду і те підвищення буде в "мінус", за ціни на саме необхідне вже й годі щось казати.
Але як подають, наче вдічі підняли.
Ми поїдемо до розбитих осель - тільки не скигліть, що нікому відновлювати країну.
Шмигаль, ти на який планеті перебувашь? Середня пенсія становить 7 тис. Тобто підвіщення буде у середньому 553 грн.
Увеличивать будут только минималку, остальным - хрен а не 8%!!!
да я теперь в париж могу летать, или в берлин.
жаль что до лондона не хватает, но у нас есть Зе, который обещал пенсионерам райскую жизнь.
ждемс)))
то не вистачить всієї пенсіі.