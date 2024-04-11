Весной и летом Западу крайне важно обеспечивать надлежащую поддержку Украины, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что западные партнеры должны приложить максимум усилий для поддержки Украины, потому что это тот период, когда есть риски успехов России на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стубб заявил в интервью Financial Times.

"Поддержку Украине необходимо обеспечивать столько, сколько необходимо, а на этом этапе – практически чего бы это ни стоило, чтобы не дать России получить значительные успехи во время весенних наступательных действий", - заявил президент Финляндии.

Он добавил, что россияне понимают, что их "окно возможностей" начнет прикрываться в конце августа-начале сентября.

"Поэтому очень важно, чтобы мы помогали Украине прямо сейчас", – подчеркнул Стубб.

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Он сказал, что Финляндия сейчас отдает Украине большие запасы со своих складов оружия и боеприпасов, понимая необходимость, а затем пополнит их.