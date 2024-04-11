Рашисты ударили по Николаеву: 2 человека погибли, 4 пострадали (обновлено)
В Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги. Россияне нанесли удар по городу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Николаевщины и Херсонщины.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве раздался взрыв. Пока детали выясняют.
Глава ОВА Виталий Ким позже сообщил, что в результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали.
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Факт один - гарант це лише ядерна бімба.