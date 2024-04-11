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Новости Война
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Рашисты ударили по Николаеву: 2 человека погибли, 4 пострадали (обновлено)

вибух

В Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги. Россияне нанесли удар по городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Николаевщины и Херсонщины.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве раздался взрыв. Пока детали выясняют.

Глава ОВА Виталий Ким позже сообщил, что в результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии

Автор: 

взрыв (6728) Николаев (2145)


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Топ комментарии
+6
Чому пане Володимире влада мовчить? Володя Боневтік кожного вечора у своїх відосах, хрипленьким голосочком каже, що він помститься і все. За 5 років так і не спромігся виготовити свої ракети і систему ППО при такій величезній допомозі США і ЄС. А про який світ Ви написали? Якщо Китай, іран чи північна корея, так вони друзі кацапів. А лемократичні західні країни перли сюди все, що тілтьки можна два роки і як побачили, що влада нічого не зробила, а всю гуманітарку і допомогу тупо крали, а що не змогли використати, то згноїли на своїх величезних складах, але людям так і не дали, то вони мають намір далі щось давати?
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11.04.2024 20:05
+4
73% виїбали країну разом
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11.04.2024 17:36
+4
І саме головне, що продовжують це робити по сьогоднійшній день. Херпіду бачить шалену підтримку і надить їм і звичайно нам на голову, а у своїх прошльпах просто спирає на США і ЄС і ті 73% в це вірять і обзивають американців, німців, поляк... і тільки не головного організатора бардака Вову.
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11.04.2024 20:07
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Мені цікаво, а під час якої повітряної тривоги стався удар? Не було повітряної тривоги, спочатку був удар, а десь через хвилину, а то і дві була сирена.
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11.04.2024 12:56 Ответить
На жаль це вже миколаївська традиція.
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11.04.2024 13:12 Ответить
Вже 100 разів обговорювалося. Приморські міста, ракета летить низько.... в Одесі так само було кілька разів.
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11.04.2024 13:19 Ответить
Балістика, низько?
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11.04.2024 13:36 Ответить
А вже відомо що балістика?
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11.04.2024 14:47 Ответить
Не осіб, а ГРОМАДЯН! особи в свинарнику чи конюшні.
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11.04.2024 14:48 Ответить
так це ж не російські НПЗ - це на думку нашого "гаранта" МОЖНА.

Факт один - гарант це лише ядерна бімба.
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11.04.2024 15:21 Ответить
Жодного дня не проходить що б ворог не убивав мирних громадян ,влада бездіяльна мовчить ,світ мовчить ,а рашиські терористи творят геноцид.
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11.04.2024 15:51 Ответить
Чому пане Володимире влада мовчить? Володя Боневтік кожного вечора у своїх відосах, хрипленьким голосочком каже, що він помститься і все. За 5 років так і не спромігся виготовити свої ракети і систему ППО при такій величезній допомозі США і ЄС. А про який світ Ви написали? Якщо Китай, іран чи північна корея, так вони друзі кацапів. А лемократичні західні країни перли сюди все, що тілтьки можна два роки і як побачили, що влада нічого не зробила, а всю гуманітарку і допомогу тупо крали, а що не змогли використати, то згноїли на своїх величезних складах, але людям так і не дали, то вони мають намір далі щось давати?
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11.04.2024 20:05 Ответить
Йдіть ***** тварі тепер за рахунок людей будете ремонтувати нам шахтарям вже за два місяці борг по зарплаті вріжте собі захиарні зарплати і премії судьї мають по 200.000 пенсії ви ********* йдіть ***** я вас буду підривати тварі кожного хто мені буде веказувати що робити що ви суки робили для оборони ?
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11.04.2024 17:33 Ответить
А ви тилові сцикуни підори через вас ця влада втратила страх ви теж вині у цій війні ***** вас захищати
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11.04.2024 17:35 Ответить
73% виїбали країну разом
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11.04.2024 17:36 Ответить
І саме головне, що продовжують це робити по сьогоднійшній день. Херпіду бачить шалену підтримку і надить їм і звичайно нам на голову, а у своїх прошльпах просто спирає на США і ЄС і ті 73% в це вірять і обзивають американців, німців, поляк... і тільки не головного організатора бардака Вову.
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11.04.2024 20:07 Ответить
И подолжают *****. Тупо опустив голову, не отвечая ни на один вопрос воруют так что уши заворачиваются
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12.04.2024 07:42 Ответить
План зі знищення України з наступною капітуляцією чітко реалізується продажними обдолбаними злодюжними піда.асами з Банкової за планами кремля.
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11.04.2024 20:27 Ответить
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11.04.2024 22:09 Ответить
Как эта ***** зеленая в фильме говорила все пох... вот им все пох... воруют и сдают. Воры в раде, в мо, в сбу, в кабмине. Зато зеля каждый вечер дякует что дали день поворовать. Народ вы как бараны на заклании. Блогеры ******, на них никто не обращает внимания, петиции это туалетная бумага для власти. Ответственности у власти НИКАКОЙ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ. Коррупционеры откупаются ворованными деньгами.
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12.04.2024 07:47 Ответить
 
 