Рашисты ударили по Николаеву: 2 человека погибли, 4 пострадали (обновлено)

В Николаеве раздался взрыв во время воздушной тревоги. Россияне нанесли удар по городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Николаевщины и Херсонщины.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве раздался взрыв. Пока детали выясняют.

Глава ОВА Виталий Ким позже сообщил, что в результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали.

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