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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Миколаєву: 4 осіб загинуло, 5 постраждали (оновлено)

вибух

У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги. Росіяни завдали удару по місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Миколаївщини та Херсонщини.

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві пролунав вибух. Наразі деталі з'ясовують.

Глава ОВА Віталій Кім згодом повідомив, що внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало.

Читайте: У Миколаєві сталося масштабне аварійне відключення електроенергії

У Силах оборони півдня повідомили, що станом на 13:01 загинуло 4 цивільних, 5 постраждало.

Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються.

Автор: 

вибух (4449) Миколаїв (1803)


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Топ коментарі
+6
Чому пане Володимире влада мовчить? Володя Боневтік кожного вечора у своїх відосах, хрипленьким голосочком каже, що він помститься і все. За 5 років так і не спромігся виготовити свої ракети і систему ППО при такій величезній допомозі США і ЄС. А про який світ Ви написали? Якщо Китай, іран чи північна корея, так вони друзі кацапів. А лемократичні західні країни перли сюди все, що тілтьки можна два роки і як побачили, що влада нічого не зробила, а всю гуманітарку і допомогу тупо крали, а що не змогли використати, то згноїли на своїх величезних складах, але людям так і не дали, то вони мають намір далі щось давати?
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11.04.2024 20:05
+4
73% виїбали країну разом
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11.04.2024 17:36
+4
І саме головне, що продовжують це робити по сьогоднійшній день. Херпіду бачить шалену підтримку і надить їм і звичайно нам на голову, а у своїх прошльпах просто спирає на США і ЄС і ті 73% в це вірять і обзивають американців, німців, поляк... і тільки не головного організатора бардака Вову.
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11.04.2024 20:07
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Мені цікаво, а під час якої повітряної тривоги стався удар? Не було повітряної тривоги, спочатку був удар, а десь через хвилину, а то і дві була сирена.
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11.04.2024 12:56 Відповісти
На жаль це вже миколаївська традиція.
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11.04.2024 13:12 Відповісти
Вже 100 разів обговорювалося. Приморські міста, ракета летить низько.... в Одесі так само було кілька разів.
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11.04.2024 13:19 Відповісти
Балістика, низько?
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11.04.2024 13:36 Відповісти
А вже відомо що балістика?
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11.04.2024 14:47 Відповісти
Не осіб, а ГРОМАДЯН! особи в свинарнику чи конюшні.
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11.04.2024 14:48 Відповісти
так це ж не російські НПЗ - це на думку нашого "гаранта" МОЖНА.

Факт один - гарант це лише ядерна бімба.
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11.04.2024 15:21 Відповісти
Жодного дня не проходить що б ворог не убивав мирних громадян ,влада бездіяльна мовчить ,світ мовчить ,а рашиські терористи творят геноцид.
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11.04.2024 15:51 Відповісти
Чому пане Володимире влада мовчить? Володя Боневтік кожного вечора у своїх відосах, хрипленьким голосочком каже, що він помститься і все. За 5 років так і не спромігся виготовити свої ракети і систему ППО при такій величезній допомозі США і ЄС. А про який світ Ви написали? Якщо Китай, іран чи північна корея, так вони друзі кацапів. А лемократичні західні країни перли сюди все, що тілтьки можна два роки і як побачили, що влада нічого не зробила, а всю гуманітарку і допомогу тупо крали, а що не змогли використати, то згноїли на своїх величезних складах, але людям так і не дали, то вони мають намір далі щось давати?
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11.04.2024 20:05 Відповісти
Йдіть ***** тварі тепер за рахунок людей будете ремонтувати нам шахтарям вже за два місяці борг по зарплаті вріжте собі захиарні зарплати і премії судьї мають по 200.000 пенсії ви ********* йдіть ***** я вас буду підривати тварі кожного хто мені буде веказувати що робити що ви суки робили для оборони ?
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11.04.2024 17:33 Відповісти
А ви тилові сцикуни підори через вас ця влада втратила страх ви теж вині у цій війні ***** вас захищати
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11.04.2024 17:35 Відповісти
73% виїбали країну разом
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11.04.2024 17:36 Відповісти
І саме головне, що продовжують це робити по сьогоднійшній день. Херпіду бачить шалену підтримку і надить їм і звичайно нам на голову, а у своїх прошльпах просто спирає на США і ЄС і ті 73% в це вірять і обзивають американців, німців, поляк... і тільки не головного організатора бардака Вову.
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11.04.2024 20:07 Відповісти
И подолжают *****. Тупо опустив голову, не отвечая ни на один вопрос воруют так что уши заворачиваются
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12.04.2024 07:42 Відповісти
План зі знищення України з наступною капітуляцією чітко реалізується продажними обдолбаними злодюжними піда.асами з Банкової за планами кремля.
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11.04.2024 20:27 Відповісти
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11.04.2024 22:09 Відповісти
Как эта ***** зеленая в фильме говорила все пох... вот им все пох... воруют и сдают. Воры в раде, в мо, в сбу, в кабмине. Зато зеля каждый вечер дякует что дали день поворовать. Народ вы как бараны на заклании. Блогеры ******, на них никто не обращает внимания, петиции это туалетная бумага для власти. Ответственности у власти НИКАКОЙ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ. Коррупционеры откупаются ворованными деньгами.
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12.04.2024 07:47 Відповісти
 
 