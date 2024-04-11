Рашисти вдарили по Миколаєву: 4 осіб загинуло, 5 постраждали (оновлено)
У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги. Росіяни завдали удару по місту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Миколаївщини та Херсонщини.
Мер Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві пролунав вибух. Наразі деталі з'ясовують.
Глава ОВА Віталій Кім згодом повідомив, що внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало.
У Силах оборони півдня повідомили, що станом на 13:01 загинуло 4 цивільних, 5 постраждало.
Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються.
Топ коментарі
+6 Анатолий К #427424
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+4 aizek klark
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+4 Анатолий К #427424
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