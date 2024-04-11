Харьковское метро возобновляет работу. Интервал движения поездов - не менее 20 минут
В Харькове сегодня возобновит свою работу метрополитен. Однако интервал движения поездов будет больше из-за нехватки электроэнергии.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В ближайшие минуты должен начать работать метрополитен. Но, за неимением электроэнергии, интервал движения поездов будет составлять не менее 20 минут", - отметил он.
Напомним, 5 апреля в Харькове остановилось метро. Причина – проблемы с электричеством в результате обстрелов РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль