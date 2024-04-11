Харьковское метро возобновляет работу. Интервал движения поездов - не менее 20 минут

В Харькове сегодня возобновит свою работу метрополитен. Однако интервал движения поездов будет больше из-за нехватки электроэнергии.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшие минуты должен начать работать метрополитен. Но, за неимением электроэнергии, интервал движения поездов будет составлять не менее 20 минут", - отметил он.

Напомним, 5 апреля в Харькове остановилось метро. Причина – проблемы с электричеством в результате обстрелов РФ.

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