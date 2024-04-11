Харківське метро відновлює роботу. Інтервал руху потягів щонайменше 20 хвилин

У Харкові сьогодні відновить свою роботу метрополітен. Проте інтервал руху потягів буде більшим через брак електроенергії.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчі хвилини має запрацювати метрополітен. Але через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 квітня у Харкові зупинилося метро. Причина - проблеми з електрикою внаслідок обстрілів РФ

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