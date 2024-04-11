Харківське метро відновлює роботу. Інтервал руху потягів щонайменше 20 хвилин
У Харкові сьогодні відновить свою роботу метрополітен. Проте інтервал руху потягів буде більшим через брак електроенергії.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У найближчі хвилини має запрацювати метрополітен. Але через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин", - зазначив він.
Нагадаємо, 5 квітня у Харкові зупинилося метро. Причина - проблеми з електрикою внаслідок обстрілів РФ
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль