УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7578 відвідувачів онлайн
Новини
448 0

Харківське метро відновлює роботу. Інтервал руху потягів щонайменше 20 хвилин

метро,харків,харківський,метрополітен,харківське

У Харкові сьогодні відновить свою роботу метрополітен. Проте інтервал руху потягів буде більшим через брак електроенергії.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчі хвилини має запрацювати метрополітен. Але через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 квітня у Харкові зупинилося метро. Причина - проблеми з електрикою внаслідок обстрілів РФ

Читайте: Удар по Харкову: є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи, рух транспорту обмежений

Автор: 

Метрополітен (1416) Харків (5589) Терехов Ігор (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 