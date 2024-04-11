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Сотрудник ритуальной службы в Киеве выбросил 20 урн с прахом на пустырь. Его могут посадить на 7 лет

прокуратура,київська,міська

26-летний работник частной ритуальной службы выбросил на пустырь 20 урн с прахом. Его подозревают в поругании над прахом умершего.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Урны с прахом нашли на Сырецкой улице в марте. Следователи установили, что родные умерших обратились в одну из частных ритуальных служб Киева. После кремации эта фирма пересыпала прах в урну заказчика.

"Урны, предоставленные родными умерших, были меньше урн крематория, то есть весь прах в них не помещался.

Ритуальная служба должна была утилизировать урны с остатками праха. Ее сотрудник просто выбросил их на пустыре на улице Сырецкой. Таким образом, на улице были найдены 36 урн с фамилиями, в 20 из которых был прах", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сотруднику ритуальной службы сообщили о подозрении в поругании над урной с прахом умершего, совершенном повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 УК Украины). Наказание за такое преступление – ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

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Автор: 

Киев (25495) похороны (1528) прокуратура (5008) крематорий (19)


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Топ комментарии
+9
7 років? як би він тих 20 людей вбив і спалив то десь би так само дали що з нашим законодавством?
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11.04.2024 14:49
+4
похоронний бізнес, самий стабільний легальний прибутковий бізнес у світі.
у всі часи, у всіх місцях належить криміналітету.
так, шо, за такий пройоб з дебілом розберуться без сторонніх.
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11.04.2024 14:59
+2
не вбачаю тут ніякої наруги. Родичі створили клопіт - не підійшли їм фірмові глечики, закортіло дизайнерських, то потрібно було відразу про це подбати - надати свою тару.
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11.04.2024 15:07
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7 років? як би він тих 20 людей вбив і спалив то десь би так само дали що з нашим законодавством?
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11.04.2024 14:49 Ответить
Це повторний злочин і сім років це максимум, а мінімум обмеження волі, тобто взагалі не посадять.
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11.04.2024 14:54 Ответить
зате, може не боятися тцк.
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11.04.2024 14:54 Ответить
Тих, за кого я голосую, ніколи не обирають. Так що на себе нарікайте
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11.04.2024 15:08 Ответить
не грайте в азартні ігри. завжди програєте. не фартить вам.
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11.04.2024 15:13 Ответить
Просто нинішній Карний кодекс писав риг Портнов
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11.04.2024 21:06 Ответить
А оту ''кантору'' закрити назавжди, а власника ''взяти на олівець'' щоб не відкрив іншу таку ж ''кантору''!
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11.04.2024 14:51 Ответить
похоронний бізнес, самий стабільний легальний прибутковий бізнес у світі.
у всі часи, у всіх місцях належить криміналітету.
так, шо, за такий пройоб з дебілом розберуться без сторонніх.
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11.04.2024 14:59 Ответить
От такі ми люди. Начальник, що б не витрачатися наказав на смітник, а робітнику - що, і він і рідну матір живцем викине, аби не тратитись.
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11.04.2024 14:55 Ответить
пусте..
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11.04.2024 15:01 Ответить
іще один прояв "какаяразніца"..
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11.04.2024 15:05 Ответить
не вбачаю тут ніякої наруги. Родичі створили клопіт - не підійшли їм фірмові глечики, закортіло дизайнерських, то потрібно було відразу про це подбати - надати свою тару.
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11.04.2024 15:07 Ответить
до речі. а яка криса стуканула? хто лазить по мусаркам на сирці?
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11.04.2024 15:11 Ответить
прокурви й лазять. То ще ті щурі
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11.04.2024 15:14 Ответить
«Урни, надані рідними померлих, були меншими від урн крематорію, тобто увесь прах до них не поміщався» …
Странные у них услуги - забирайте прах целого сожженного трупа .
Странные заказчики - не, заберу только половину праха и только в свою тару .
Капец какой-то !!!
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11.04.2024 17:45 Ответить
Подумалось, яке ризиковане завдання - 200-х після вибуху б/к збирати
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11.04.2024 15:10 Ответить
Маєчня якась!! В перший раз чую, щоб свої урни приносили! Але рітуалка мала б повідомити, що урни замалі !
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11.04.2024 15:14 Ответить
Не так давно, років з 10 тому, був випадок в США, коли хазяїн приватного крематорію взагалі не спалював трупи, а викидав їх у близький яр та прикопував екскаватором. А труни, "звільнені" від покійників, продавав якомусь ділку похоронного бізнесу в сусідньому штаті. Безутішним же близьким мертвих віддавав урни, наповнені різним мотлохом.
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11.04.2024 16:04 Ответить
Наруга над урнами з попілом? Понаписують фігні. Нема складу злочину.
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11.04.2024 21:09 Ответить
 
 