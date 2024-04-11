Сотрудник ритуальной службы в Киеве выбросил 20 урн с прахом на пустырь. Его могут посадить на 7 лет
26-летний работник частной ритуальной службы выбросил на пустырь 20 урн с прахом. Его подозревают в поругании над прахом умершего.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Урны с прахом нашли на Сырецкой улице в марте. Следователи установили, что родные умерших обратились в одну из частных ритуальных служб Киева. После кремации эта фирма пересыпала прах в урну заказчика.
"Урны, предоставленные родными умерших, были меньше урн крематория, то есть весь прах в них не помещался.
Ритуальная служба должна была утилизировать урны с остатками праха. Ее сотрудник просто выбросил их на пустыре на улице Сырецкой. Таким образом, на улице были найдены 36 урн с фамилиями, в 20 из которых был прах", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сотруднику ритуальной службы сообщили о подозрении в поругании над урной с прахом умершего, совершенном повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 297 УК Украины). Наказание за такое преступление – ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от четырех до семи лет.
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у всі часи, у всіх місцях належить криміналітету.
так, шо, за такий пройоб з дебілом розберуться без сторонніх.
Странные у них услуги - забирайте прах целого сожженного трупа .
Странные заказчики - не, заберу только половину праха и только в свою тару .
Капец какой-то !!!